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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wonder Woman 1984, doğrudan internete geliyor: İşte yayın tarihi

    200 milyon dolarlık yeni Wonder Woman filmi doğrudan internete geliyor. Üç kez ertelenen Wonder Woman 1984 için son karar 'HBO Max' oldu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Wonder Woman 1984, doğrudan internete geliyor: İşte yayın tarihi

    Warner Bros bugün sürpriz bir işe imza atarak yüksek bütçeli yeni DC filmi Wonder Woman 1984'ü sinemalar yerine doğrudan internette yayınlama kararı aldı. 200 milyon dolarlık bütçesiyle Warner Bros'un bu yıl için planladığı en büyük filmlerden olan Wonder Woman 1984, 25 Aralık 2020 tarihinde HBO Max platformunda ulaşılabilir olacak.

    Warner Bros'un yayınladığı açıklamaya göre Wonder Woman 1984 yalnızca HBO Max'ın şu anda aktif olduğu tek ülke olan ABD'de internetten yayınlanacak. Türkiye gibi HBO Max'ın olmadığı ülkelerde ise filmin 16 Aralık'ta sinemalara geleceği belirtiliyor. Ancak bildiğiniz gibi Türkiye'de şu anda sinemalar da kapalı, yani Aralık ayında filmi yasal yollardan izlememiz pek mümkün görünmüyor. Tabi elbette filmin HBO Max'ta yayınlanması anında korsan sitelere de düşeceği anlamına geliyor.

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    Wonder Woman 1984 fragmanı:

    Warner Media'nın yeni streaming servisi HBO Max geçtiğimiz yıl kullanıma açılmıştı. Servis bir yılını geride bırakmış olsa da beklenen seviyede ilgi görebilmiş değil. Aynı süreçte yayına alınan Disney Plus 70 milyon aboneyi geride bırakmışken HBO Max'ın henüz yalnızca 25 milyon civarında bir kullanıcısı var. Wonder Woman 1984 gibi büyük bir filmin doğrudan HBO Max'ta yayınlanması ise servisin popülaritisini kısa sürede ikiye katlayabilecek potansiyele sahip.

    2017 yılında yayınlanan ilk Wonder Woman filmi DC sinematik evreninin en beğenilen filmlerinden olmayı başarmıştı Sevilen kahramanımız yaklaşık üç yıllık aranın ardından şimdi geri dönüyor. Gal Gadot tarafından canlandırılan Diana Prince, yeni filmde 80'lerin renkli dünyasında büyüleyici bir yolculuğa çıkacak. 

    Yeni Wonder Woman filminde Diana Prince'in karşısına iki yeni düşman çıkıyor: Maxwell Lord (Pedro Pascal) ve Cheetah (Kristen Wiig). Çizgi romanların ünlü karakterlerinden olan Maxwell Lord ve Cheetah yeni filmde güçlerini birleştiriyor. Filmde Diana'nın en büyük yardımcısı ise yine Steve Trevor (Chris Pine) olacak.



    https://www.theverge.com/2020/11/18/21504152/wonder-woman-1984-release-delay-new-date-warner-bros-disney-black-widow-dune-tenet Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    MPT-76 (Yahya Akça) 35 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Filmi Wonder Woman'ı oynayan Gal Gadot için değil de sadece Gal Gadot'u izleyeceğim, bir youtube videosu izler gibi.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sadece hbo ya satması mantıklı gelmedi. Ayrıca sen git filmi imax'e çek, sonra 1080p ye düşürsünler :D
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Samura ii
    WarnerMedia'nın olduğu için olmasın sakın :D
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    231407 (Barış Özdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok iyi sinemalar zaten boşşşşşş
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    deoks 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzeel.
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