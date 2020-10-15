Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor

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Michael C. Hall’un oyunculuğuyla izleyenleri ekrana kilitleyen seri katil dizisi Dexter, 2021 yılında geri dönmeye hazırlanıyor.

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İlk sezonu 2006 yılında gösterilen ve toplamda 8 sezonu yayınlanan dizi, 2021 sonbaharında gelmesi planlanan 10 bölümlük 9. sezonuyla bizlerle olacak. 22 Eylül 2013’te yayınlanan 8. sezonuyla ekranlara veda ettiğini düşündüğümüz dizi, aktör Michael C. Hall’un Dexter Morgan rolüne tekrar bürünmesiyle bizleri ekranlara bağlayacak.

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14 Ekim tarihinde Showtime’ın yaptığı duyuruyla resmiyete kavuşan 9. sezonda, yapımcı Clyde Philips de koltuğuna geri dönecek. 9. Sezonla ilgili konuşan Showtime yöneticisi Gary Levine, Dexter’ın milyonlarca hayrana sahip ve Showtime için çok özel bir dizi olduğunu söylediği açıklamada “Bu benzersiz karakteri ancak orijinal seriye layık olacak bir şekilde hayata döndürebilirdik. Görünen o ki Clyde Phillips ve Michael C. Hall, buna değecek bir yol buldu. Yeni sezonu çekip tüm dünyada yayınlamak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Dizinin pandemi sürecine kurban gitmemesini ve planlanan tarihte yayınlanmasını diliyoruz.

https://mashable.com/article/dexter-revival-announcement/?__twitter_impression=true

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