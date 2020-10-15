Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor

Michael C. Hall’un oyunculuğuyla izleyenleri ekrana kilitleyen seri katil dizisi Dexter, 2021 yılında geri dönmeye hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Netflix'in yeni Türk dizi ve filmleri duyuruldu: İşte yayın tarihleri ve konuları
İlk sezonu 2006 yılında gösterilen ve toplamda 8 sezonu yayınlanan dizi, 2021 sonbaharında gelmesi planlanan 10 bölümlük 9. sezonuyla bizlerle olacak. 22 Eylül 2013’te yayınlanan 8. sezonuyla ekranlara veda ettiğini düşündüğümüz dizi, aktör Michael C. Hall’un Dexter Morgan rolüne tekrar bürünmesiyle bizleri ekranlara bağlayacak.
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14 Ekim tarihinde Showtime’ın yaptığı duyuruyla resmiyete kavuşan 9. sezonda, yapımcı Clyde Philips de koltuğuna geri dönecek. 9. Sezonla ilgili konuşan Showtime yöneticisi Gary Levine, Dexter’ın milyonlarca hayrana sahip ve Showtime için çok özel bir dizi olduğunu söylediği açıklamada “Bu benzersiz karakteri ancak orijinal seriye layık olacak bir şekilde hayata döndürebilirdik. Görünen o ki Clyde Phillips ve Michael C. Hall, buna değecek bir yol buldu. Yeni sezonu çekip tüm dünyada yayınlamak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Dizinin pandemi sürecine kurban gitmemesini ve planlanan tarihte yayınlanmasını diliyoruz.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
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