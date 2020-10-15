Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor

    8 sezon boyunca televizyon ekranlarında izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşatan popüler drama Dexter, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Dizinin 9. sezonu 2021 yılında gelecek.
    1 hf.
    2,6b
    1
    28
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor
    Tam Boyutta Gör

    Michael C. Hall’un oyunculuğuyla izleyenleri ekrana kilitleyen seri katil dizisi Dexter, 2021 yılında geri dönmeye hazırlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in yeni Türk dizi ve filmleri duyuruldu: İşte yayın tarihleri ve konuları

    İlk sezonu 2006 yılında gösterilen ve toplamda 8 sezonu yayınlanan dizi, 2021 sonbaharında gelmesi planlanan 10 bölümlük 9. sezonuyla bizlerle olacak. 22 Eylül 2013’te yayınlanan 8. sezonuyla ekranlara veda ettiğini düşündüğümüz dizi, aktör Michael C. Hall’un Dexter Morgan rolüne tekrar bürünmesiyle bizleri ekranlara bağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi"

    14 Ekim tarihinde Showtime’ın yaptığı duyuruyla resmiyete kavuşan 9. sezonda, yapımcı Clyde Philips de koltuğuna geri dönecek. 9. Sezonla ilgili konuşan Showtime yöneticisi Gary Levine, Dexter’ın milyonlarca hayrana sahip ve Showtime için çok özel bir dizi olduğunu söylediği açıklamada “Bu benzersiz karakteri ancak orijinal seriye layık olacak bir şekilde hayata döndürebilirdik. Görünen o ki Clyde Phillips ve Michael C. Hall, buna değecek bir yol buldu. Yeni sezonu çekip tüm dünyada yayınlamak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor
    Tam Boyutta Gör

    Dizinin pandemi sürecine kurban gitmemesini ve planlanan tarihte yayınlanmasını diliyoruz.



    https://mashable.com/article/dexter-revival-announcement/?__twitter_impression=true Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    50 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    FORZAFATHER (Halil M.K.) 5 gün
    Son sezonu, özellikle de final bölümünü toparlasa yeterli benim için. Öyle diziye öyle bir final olur mu. Lost 1, GoT 2, Dexter 3 arkadaş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scutaro (Gökhan Yalçın) 5 gün
    Eski sezonların verdiği tadı verir mi bilmiyorum ama geri döndüğüne sevindim. Bana göre en efsane dizilerden biriydi, ne kadar uzatırlarsa uzatsınlar izlerim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mehmet177 (Mehmet Gürçay) 5 gün
    Yoksa lost dami geri dönüyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moldova_lover (ahmet genç) 6 gün
    Umarım prison break gibi geri dönmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    martzj9 6 gün
    Prisonun son sezonu gibi olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xayro (Hayrettin Karaca) 6 gün
    Bu kadar uzun aradan sonra dizilerin geri dönmesine ben karşıyım. Sonuçta iyisi ve kötüsü ile anılarımızda bir yer ediyorlar ve dizileri o dönemde ki performansları ile hatırlıyoruz. Birde bazı diziler bulunduğu ve yayınlandığı döneme göre de performans veriyor. Dexter onlardan birisiydi mesela. Şimdi dönüşünde sadece eskide ki konusu ile performans sergilemesi yetmeyecek ve günümüz dönemine göre de uyum sağlaması lazım. Bundan 8 sene önceki cinayet mahali incelemeleri ve laboratuvar araştırmaları şu anda aynı değil. Bu tarz olaylar daha ileri gitmiş durumda. Kalkıp ta hala olayları 8 yıl önceki teknoloji ile halletmeye kalkarlarsa büyük çuvallama olur. Dexter her ne kadar benim severek izlediğim dizilerden birisi olmuş olsa da, bu dönüşte ben çok iyi bir iş çıkacağına fazla inanmıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Anormal zirve 3 gün Xayro
    Büyük ihtimal dizide de 8 yıl atlayacaklar. Bence iyi olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 hf.
    2020nin en iyi haberi
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    .Zatoichi. (Master Chief) 1 hf.
    Valla hem sevindim hem üzüldüm
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf.
    9. Sezonun konusu Emekli Dexter Morgan'ın Maceraları olacak sanırım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AnadoluEfes 1 hf.
    Bu aralar eskiye bir rabet var mesela cobra kai dizisi bir çıktı 80'li yıllarda doğup bu filmi izleyen herkes diziyi çok beğendi baktılar insanlar eskiyi seviyor bu sefer Bill & Ted filmini tekrar çektiler bari eskileri getiriyorsunuz yokmu bir geleceğe dönüş filmi 4 tadın'dan yenmezdi vallahi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2565 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    dexter, dexter morgan ve
    2 etiket daha dizi Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor 6 gün Daha ucuz Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık tanıtıldı 6 gün Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir 1 hf. Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor 1 hf. iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı 1 hf. Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu 1 hf. İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı 1 hf. Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi 1 hf. Elgato yakalama kartları Xbox Series X/S konsollarına hazır 1 hf. Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı 1 hf. Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor 1 hf. Kafayı sallayan titreşimli kulaklık! "Corsair HS60 Haptic incelemesi" 1 hf. Elon Musk, 7 koltuklu Tesla Model Y için tarih verdi 1 hf. HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor 1 hf. 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 hf. Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı 1 hf. iOS14'e Spotify widgetı geldi 1 hf. İlk defa! FUJIFILM X-S10 inceleme "YouTube ve Vlog için uygun özelliklerde aynasız kamera!" 1 hf. PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz 1 hf. İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor Sonraki iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu 1 hf. OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z 1 hf. Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi 1 hf. HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak 1 hf. RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması 1 hf. Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı 1 hf. Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek 1 hf. realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde 1 hf. Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor 1 hf. Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor 1 hf. AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ekim 2020 1 hf. Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor 1 hf. Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir 1 hf. Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı 1 hf. Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi 1 hf. OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası 1 hf. Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos 1 hf. Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız