DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2

Tam Boyutta Gör

Tüm DonanımHaber üyelerine yeniden merhaba! Bu haber de neyin nesi diyerek şaşıracakları, öncelikle geçen sene (hala yeni yıl şakası yapmıyoruz) yayınladığımız ilk geliştirme günlüğü haberimize alalım. Uğraşamam o habere bakmakla diyenlere; sizlerle iletişimimizi daha iyi bir seviyeye getirmek amacıyla DH Android ekibi olarak, geliştirme günlükleri adında yeni bir seriye başladık şeklinde özetleyebiliriz.

Günün konusu: Android TV uygulamamız

Özellikle son dönemde yaşanan hızlı yükselişi de göz önüne alırsak, DH Android uygulamasındaki değişimleri beğendiğinizi düşünüyoruz. Tabii ki ilk geliştirme günlüğünde bahsettiğimiz yenilikleri hızla hayata geçirerek, uygulama deneyimini çok daha iyi bir seviyeye getirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Hatta uygulamanın yayınlanacak yeni sürümünde yaşanan değişiklikleri içeren üçüncü geliştirme günlüğü de kısa süre içerisinde sizlerle olacak.

Tam Boyutta Gör

Ancak bugün değinmek istediğimiz başka bir konu var; DonanımHaber Android TV uygulaması. Daha önce de söylediğimiz gibi teknoloji platformu olmanın verdiği sorumluluklardan biri, her platformda ulaşılabilir hale gelebilmek. Üyeleri teknolojinin her noktasında varlık gösteren bir platform için bizim de bu çabayı göstermemiz oldukça elzem.

Portal tarafında editörler tarafında hazırlanan video içeriklerin keyfini Android TV veya Android TV Box sahibi kullanıcılarımıza ulaştırabilmek amacıyla DonanımHaber Android TV uygulamasını yayına aldık. Android TV cihazınızda Google Play üzerinden kısa bir DH araması yaparak siz de uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Uzun zamandır yayında olan video listeleri ve oynatıcıya ek olarak yakın zamanda eklenen sesli/yazılı arama özelliği ile DH Portal videolarına hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Anlayacağınız evin her köşesinde DonanımHaber deneyimi kesintisiz devam ediyor. Son dönemde Android TV kullanıcı sayımızda da önemli bir artış görüyoruz. Bu artış ışığında Android TV uygulaması için de önemli planlarımız olduğunun spoilerını vermek sanırım sorun olmayacaktır.

İlginizi Çekebilir

DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #1

Tam Boyutta Gör

İlk geliştirme günlüğü ne işe yaradı?

Yeri gelmişken ilk geliştirme günlüğünün etkilerinden de bahsedelim. Haberin altına gelen yorumlarınızın her birini hem ekip olarak kendi aramızda hem de yönetim tarafı ile gerçekleşen toplantılarda değerlendirme şansı yakaladık. Bahsettiğiniz problemlerin çoğu düzeltildi veya yapılacaklar listesinde yerini aldı. Önerileriniz ise yine aynı şekilde listelerimiz arasında.

Buna ek olarak haber içerisinde bağlantısını verdiğimiz Android Uygulamamızın Güncelleme Geçmişi konusuna yaptığınız geri dönüşler sayesinde birçok hatayı, Google Play ve AppGallery’de kademeli dağıtımına başlanan 3.7.9 sürümünde kapattık.

Özellikle haber altında bıraktığınız yorumlara mutlaka cevap vermeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki yorumların her birine tek tek cevap vermemiz mümkün olmayabiliyor. Ancak hepsinin okunup, gerekli aksiyonların alındığı konusunda emin olabilirsiniz.

Teşekkürler

Geliştirme günlüğü #2’nin sonuna gelmişken, yine geri bildirimleriyle ve önerileriyle bizlere yardımcı olan tüm kullanıcılarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Ayrıca Android TV uygulamasının geliştirilmesinde görev alan Android ekibimize (evet kendimizi övüyoruz şu an), ekibe verdiği katkılardan dolayı Gün Oksay’a (bir önceki geliştirme günlüğünde patrona teşekkür etmeyi unutmuşuz, ayıp ettik…) ve yine projenin farklı noktalarında görev alan tüm DH çalışanlarına teşekkürler.

Ayrıca Bkz. "DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #1"

DH Android uygulaması hakkında geri dönüşlerinizi her zaman olduğu gibi bu haber altına veya forumda bulunan Android Uygulaması Güncelleme Geçmişi konusunda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki geliştirme günlüğünde görüşmek üzere!

DH Android Ekibi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.