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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2

    Yeni yılın ilk geliştirme günlüğü ile karşınızdayız. Bu sefer portal videolarını yakından takip edebileceğiniz, Android TV uygulamamıza yakından bakış atıyoruz.
    16 sa.
    1b
    5
    13
    android
    Abone ol
    Onur Emre Karadağ
    Android Developer
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    8

    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2
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    Tüm DonanımHaber üyelerine yeniden merhaba! Bu haber de neyin nesi diyerek şaşıracakları, öncelikle geçen sene (hala yeni yıl şakası yapmıyoruz) yayınladığımız ilk geliştirme günlüğü haberimize alalım. Uğraşamam o habere bakmakla diyenlere; sizlerle iletişimimizi daha iyi bir seviyeye getirmek amacıyla DH Android ekibi olarak, geliştirme günlükleri adında yeni bir seriye başladık şeklinde özetleyebiliriz.

    Günün konusu: Android TV uygulamamız

    Özellikle son dönemde yaşanan hızlı yükselişi de göz önüne alırsak, DH Android uygulamasındaki değişimleri beğendiğinizi düşünüyoruz. Tabii ki ilk geliştirme günlüğünde bahsettiğimiz yenilikleri hızla hayata geçirerek, uygulama deneyimini çok daha iyi bir seviyeye getirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Hatta uygulamanın yayınlanacak yeni sürümünde yaşanan değişiklikleri içeren üçüncü geliştirme günlüğü de kısa süre içerisinde sizlerle olacak.

    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2
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    Ancak bugün değinmek istediğimiz başka bir konu var; DonanımHaber Android TV uygulaması. Daha önce de söylediğimiz gibi teknoloji platformu olmanın verdiği sorumluluklardan biri, her platformda ulaşılabilir hale gelebilmek. Üyeleri teknolojinin her noktasında varlık gösteren bir platform için bizim de bu çabayı göstermemiz oldukça elzem.

    Portal tarafında editörler tarafında hazırlanan video içeriklerin keyfini Android TV veya Android TV Box sahibi kullanıcılarımıza ulaştırabilmek amacıyla DonanımHaber Android TV uygulamasını yayına aldık. Android TV cihazınızda Google Play üzerinden kısa bir DH araması yaparak siz de uygulamayı yükleyebilirsiniz.

    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2
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    Uzun zamandır yayında olan video listeleri ve oynatıcıya ek olarak yakın zamanda eklenen sesli/yazılı arama özelliği ile DH Portal videolarına hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Anlayacağınız evin her köşesinde DonanımHaber deneyimi kesintisiz devam ediyor. Son dönemde Android TV kullanıcı sayımızda da önemli bir artış görüyoruz. Bu artış ışığında Android TV uygulaması için de önemli planlarımız olduğunun spoilerını vermek sanırım sorun olmayacaktır.

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    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2
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    İlk geliştirme günlüğü ne işe yaradı?

    Yeri gelmişken ilk geliştirme günlüğünün etkilerinden de bahsedelim. Haberin altına gelen yorumlarınızın her birini hem ekip olarak kendi aramızda hem de yönetim tarafı ile gerçekleşen toplantılarda değerlendirme şansı yakaladık. Bahsettiğiniz problemlerin çoğu düzeltildi veya yapılacaklar listesinde yerini aldı. Önerileriniz ise yine aynı şekilde listelerimiz arasında.

    Buna ek olarak haber içerisinde bağlantısını verdiğimiz Android Uygulamamızın Güncelleme Geçmişi konusuna yaptığınız geri dönüşler sayesinde birçok hatayı, Google Play ve AppGallery’de kademeli dağıtımına başlanan 3.7.9 sürümünde kapattık.

    Özellikle haber altında bıraktığınız yorumlara mutlaka cevap vermeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki yorumların her birine tek tek cevap vermemiz mümkün olmayabiliyor. Ancak hepsinin okunup, gerekli aksiyonların alındığı konusunda emin olabilirsiniz.

    Teşekkürler

    Geliştirme günlüğü #2’nin sonuna gelmişken, yine geri bildirimleriyle ve önerileriyle bizlere yardımcı olan tüm kullanıcılarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Ayrıca Android TV uygulamasının geliştirilmesinde görev alan Android ekibimize (evet kendimizi övüyoruz şu an), ekibe verdiği katkılardan dolayı Gün Oksay’a (bir önceki geliştirme günlüğünde patrona teşekkür etmeyi unutmuşuz, ayıp ettik…) ve yine projenin farklı noktalarında görev alan tüm DH çalışanlarına teşekkürler.

    Ayrıca Bkz. "DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #1"

    DH Android uygulaması hakkında geri dönüşlerinizi her zaman olduğu gibi bu haber altına veya forumda bulunan Android Uygulaması Güncelleme Geçmişi konusunda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki geliştirme günlüğünde görüşmek üzere!

    DH Android Ekibi



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Bu Editörden
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    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #1
    1 hf.
    Çalışanını takip programıyla izleyen patronun delilleri geçersiz sayıldı
    5 ay
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheMuyu (Murat Y.) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu ios için karanlık modunu getirin bari
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    joven 14 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Ben dh yirmi yıllık üyesiyim hala general olamadım takıldığın mevzuya bak boşver rütbeleri herkes burada ER hoca cenazeyi bile kaldırırkene ER kişi niyetine diye başlar dh neden rütbe var oda ayrı bir mevzu yahu burası asker ocağımı kaldırın şu rütbeleri
    Ben dh yirmi yıllık üyesiyim hala general olamadım takıldığın mevzuya bak boşver rütbeleri herkes burada ER hoca cenazeyi bile kaldırırkene ER kişi niyetine diy...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten işin hakkını veriyorsunuz başka diyecek birşey yok
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    Heretic Soul 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Masaüstü foruma artık karanlık modun gelmesi lazım. Kullandığım birçok site ve forum karanlık moda geçti bile.
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    Nemesis-Prime 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    iOS’a da gece modu isteriz.
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    TheMuyu (Murat Y.) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu ios için karanlık modunu getirin bari
    Yanıtla +10
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elinize sağlık
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    the most important thing 16 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Merhabalar sorum şu:ben her gönderiye yorum yapmaya çalışıyorum ama hala çavuşum artık bir teğmen olma vaktimin geldiğini düşünmekteyim
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Gerçekten takıldığın bu mu, Sana vereyim rütbemi..
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    X4eros 15 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Rütbeler neye göre veriliyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    joven 14 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Ben dh yirmi yıllık üyesiyim hala general olamadım takıldığın mevzuya bak boşver rütbeleri herkes burada ER hoca cenazeyi bile kaldırırkene ER kişi niyetine diye başlar dh neden rütbe var oda ayrı bir mevzu yahu burası asker ocağımı kaldırın şu rütbeleri
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