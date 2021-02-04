Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #4

    DonanımHaber Android uygulaması hız kesmeden yenilenmeye devam ediyor. Gelin dört numaralı geliştirme günlüğü ile yapılanları ve gelecek planlarını inceleyelim.
    04 Şubat 2021, 20:30 (1 hf.)
    1,3b
    1
    6
    android
    Onur Emre Karadağ
    Android Developer
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #4
    Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber Android uygulamasında yaşanan değişimleri ve gelecekte eklenmesi planlanan özellikleri takip edebileceğiniz geliştirme günlüğünün dördüncüsüyle karşınızdayız. Android ekibi olarak başlattığımız bu geliştirme günlüğü haberleri ile size uygulamada yaşananları aktarmanın yanında, geri dönüşlerinizi yakından takip etmeyi amaçlıyoruz. Bir önceki geliştirme günlüğünde üslubu fazla samimi bulan arkadaş tatmin olduysa, daha fazla insanı sıkıntıdan öldürmeden normal halimize dönelim.

    Şimdi cidden bu günlüğü ilk defa görüyorum diyorsanız artık bir şey demiyoruz. Gidin kendiniz bulun ilk geliştirme günlüğünü, oradan anlarsınız bu haberlerin amacını. Neyse şimdi sakinleşip konumuza dönersek, 3.8.0 sürümünde yaşanan değişimleri ve şu anda geliştirilen sürpriz özellikleri aktaracağız. Hadi başlayalım.

    Oh be sonunda, Teknoloji düğmesi!

    Yalnız bu özellikten ofis içinde hep teknoloji switch’i olarak bahsediyorduk. Türkçeye çevirince çok göze batmadı mı, bana mı öyle geliyor? Teknoloji düğmesi. Hmm… Konu dağılıyor. Evet geldi. Teknoloji düğmesi sonunda Android uygulamasına da geldi. Forumun web sürümlerinde ve iOS uygulamasında (iOS’cular da biraz, neyse…) uzun zamandır var olan teknoloji düğmesi özelliğinden artık Android kullanıcıları da yararlanabilecek. Öne çıkanlar ve popüler konular modüllerinin üzerinde bulunan bu düğme yardımıyla, istediğinizde sadece teknolojiyle alakalı konuları görebileceksiniz. Birkaç ay gecikmeyle gelse de hiç de gelmeyebilirdi şeklinde düşünüp keyifle kullanmanızı umuyoruz.

    Bu alttaki barın rengi niye farklı ya?

    Geri dönüş konusunda fark ettik bunu. Adamda ne göz varmış, helal olsun. Evet cidden farklı. Bildiğiniz üzere uygulamada 4 farklı renk teması yer alıyor. Geri, ana sayfa ve son uygulamaları açabileceğiniz sistem barının rengi, artık DH uygulamasının rengiyle aynı hale geldi. İki satır kod ekleyerek yaptığımız bu basit geliştirmeyi, biraz daha uzun anlatarak haberin daha dolu gözükmesini sağlamaya çalıştığımız yönündeki iddiaları da reddediyoruz.

    Meşgulüz şu ara

    Şimdi, üçüncü geliştirme günlüğündeki değişiklikleri görenler haliyle biraz üzülecek. Çünkü sizler tarafından fark edilebilecek ana geliştirmelerimiz bu sürümde oldukça az. Yani tabii ki, kategori altındaki haberlerin yanlış yönlenmesi sorununun çözülmesi, TV uygulamamızda yaşanan bazı problemlerin giderilmesi, özel mesajlarda profil yönlenmelerinin düzenlenmesi, haber ve konu anketlerinin tasarımının değiştirilmesi, özel mesaj atarken yaşanan problemlerin halledilmesi, bildirim sisteminde tespit edilen yönlenme sıkıntılarının çözülmesi, yeni üyelik oluşturma sürecindeki hatalı durumların düzeltilmesi, uygulama içi değerlendirme ekranının mantığında değişiklikler yapılması vb. küçük detayları saymazsak biraz boş bir güncelleme. İroni var sanki, bilemedim.

    İlginizi Çekebilir Avatar DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #3

    Spoiler Alert!

    Yukarıda teknoloji düğmesi yazdık şimdi şu başlığa bak. Heves kaçıran mıydı bunun Türkçesi? Neyse, bu arada cidden meşgulüz. 3.8.0 sürümüne yetişmeyen ancak arkada geliştirilmeye devam edilen çok önemli özellikler var. Özellikle forum profilinizi görüntüleyebileceğiniz sayfanın yeni halini görünce şok olacaksınız. ŞOK ŞOK ŞOK. Can Bonomo mu o? Neyse çok anlaşılmayacak bir şaka oldu bu, anlayan varsa yorum yazsın ne olur :(

    Şimdi buraya yeni profil sayfasından birkaç ekran görüntüsü koysak mı diye düşünüyoruz ve anında vazgeçiyoruz. Biraz daha meraklanın, yeni geliştirme günlüğünü beklemek için bir sebebiniz olsun. Ancak şu kadarını söyleyelim o profil sayfası kendi başına uygulama olacak hale geldi.

    Ek olarak forum ve haberler için arama yapabileceğiniz sayfalar da Kotlin+MVVM'den nasibini almak üzere arka tarafta dönüşümüne devam ediyor. Görsellerin gerçek boyutlu halleri arasında dolaşabileceğiniz galeri sayfamızda onlara katılamaya hazırlanıyor.

    Tabii ki bunlar yapılırken mini geliştirmelerimiz ve hata düzeltmelerimiz durmuyor. Özellikle son günlerde Android Uygulamamızın Güncelleme Geçmişi konusunda yaptığınız geri dönüşler yardımıyla birçok hatayı düzelttik. O konuda bizlere yardımcı olan tüm DH üyelerine teşekkürlerimizi iletelim.

    Ayrıca Bkz. "DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #1"

    Her zaman olduğu gibi mikrofonu sizlere uzatıyoruz. Android uygulamamız ile ilgili her türlü isteğinizi bu haberin altına yazabilirsiniz. Yorumların hepsini okuduğumuza yemin edebiliriz ve kanıtlayabiliriz de. Twitter dili ve edebiyatı 101 dersini yarıda bırakıp, Android ekibine ek olarak yapılan bu geliştirmelerde parmağı olan tüm DH çalışanlarına teşekkürlerimizi iletelim. Bir de tabii ki mekanın sahibi Gün Oksay’ı da unutmayalım. Daha önceki geliştirme günlüklerinde fark ettiyseniz hem geri bildirim konusunda hem de bu haberlerde bizzat kendisi sorularınızı ve isteklerinizi yanıtlıyor. Yani bizce bu şans kaçmaz yazın aklınızdakileri. 5 numarada görüşmek üzere!

    DH Android Ekibi

    DH - Teknoloji Haberleri, Forum, Sıcak Fırsatlar DH - Teknoloji Haberleri, Forum, Sıcak Fırsatlar DH - Teknoloji Haberleri, Forum, Sıcak Fırsatlar DH - Teknoloji Haberleri, Forum, Sıcak Fırsatlar DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz 40M

    DH - Teknoloji Haberleri Vide‪o‬ DH - Teknoloji Haberleri Vide‪o‬ DH - Teknoloji Haberleri Vide‪o‬ DH - Teknoloji Haberleri Vide‪o‬ DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI Haberler Ücretsiz 79 MB



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #3
    1 ay
    DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2
    1 ay
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    şopen27 (Nuri Özdemirler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İos da gece modu getirin artik
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    erdo205 (E. A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dükkan seçeneği biraz daha detaylandırma bilir her şeyi yapamıyorum, mobil uygulamadan girip sattığın bir ürünü satıldı olarak işaretleyip referans alamıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benden bahsedildiği için teşekkürler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G gidi (gidi gidi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kitkat telefonumuz eski oluduğu için kullanamıyoruz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    şopen27 (Nuri Özdemirler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İos da gece modu getirin artik
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W warchief46 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konunun üzerinde sola kaydırınca çıkan son mesaja git düğmesinde titreşime gerek var mı ki? En azından bunun için de bir switch koysanız iyi olur diye düşünüyorum. Daha önce geri bildirim konusuna da yazmıştım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kefelon (Onur Emre KARADAĞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) warchief46
    Selamlar,



    Konu listesindeki son mesaja gitme titreşimi haberde bahsi geçen sürüm ile birlikte kaldırıldı. Uygulamanızı 3.8.0’a güncellediğinize emin olun



    Teşekkürler.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeline ait ilk görüntüler ortaya çıktı 1 hf. Bu yıl çıkacak olan yeni Call of Duty oyunu onaylandı 1 hf. Starlink kullanıcı sayısı açıklandı 1 hf. ADATA 2 GB/s’ye ulaşan RGBli taşınabilir SSD’sini duyurdu 1 hf. 4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi 1 hf. Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı 1 hf. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi 1 hf. Yen Cupra Formentor VZ5, Audi'nin beş silindirli motorunu kullanacak 1 hf. 35 milyar dolar değerindeki yapay rüzgâr adası için Danimarka parlamentosundan onay çıktı 1 hf. TikTok artık Android TV'lerde de kullanılabilir 1 hf. Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor 1 hf. Görmeden araba sürmeye çalıştığınız oyun Blind Drive, 10 Mart'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. EA, Star Wars oyunlarından 3 milyar dolar kâr elde etti; Star Wars oyunları gelmeye devam edecek 1 hf. Valve ve Corsair arasındaki patent davası sonuçlandı 1 hf. Jeff Bezos'un yerine gelecek olan Amazon CEO'su, oyun yapmaya devam edeceklerini söyledi 1 hf. IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar 1 hf. Xiaomi 1500$’lık telefonlara hazırlanıyor 1 hf. MEB, yüz yüze eğitimle ilgili esasları açıkladı 1 hf. Koronavirüse rağmen küresel tüketici elektroniği satışları 2020'de %7 arttı 1 hf. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor? 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #4 Sonraki Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S! 1 hf. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 10: Pink 1 hf. Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu 1 hf. Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu 1 hf. 2021 Nissan Qashqai'den yeni teaser geldi: İşte tanıtılacağı tarih 1 hf. Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu 1 hf. Deutsche Telekom’dan 6,5 milyon TL ödüllü yarışma 1 hf. Sony CFO'su: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor" 1 hf. Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor 1 hf. Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor 1 hf. HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı 1 hf. Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri 1 hf. Fiyat odaklı Trident A24'ü denedik 1 hf. Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı 1 hf. Arazi canavarı yenilendi: İşte yeni Ford F-150 Raptor 1 hf. God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması 1 hf. Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak 1 hf. Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199 1 hf. Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu 1 hf. Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız