DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #4

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DonanımHaber Android uygulamasında yaşanan değişimleri ve gelecekte eklenmesi planlanan özellikleri takip edebileceğiniz geliştirme günlüğünün dördüncüsüyle karşınızdayız. Android ekibi olarak başlattığımız bu geliştirme günlüğü haberleri ile size uygulamada yaşananları aktarmanın yanında, geri dönüşlerinizi yakından takip etmeyi amaçlıyoruz. Bir önceki geliştirme günlüğünde üslubu fazla samimi bulan arkadaş tatmin olduysa, daha fazla insanı sıkıntıdan öldürmeden normal halimize dönelim.

Şimdi cidden bu günlüğü ilk defa görüyorum diyorsanız artık bir şey demiyoruz. Gidin kendiniz bulun ilk geliştirme günlüğünü, oradan anlarsınız bu haberlerin amacını. Neyse şimdi sakinleşip konumuza dönersek, 3.8.0 sürümünde yaşanan değişimleri ve şu anda geliştirilen sürpriz özellikleri aktaracağız. Hadi başlayalım.

Oh be sonunda, Teknoloji düğmesi!

Yalnız bu özellikten ofis içinde hep teknoloji switch’i olarak bahsediyorduk. Türkçeye çevirince çok göze batmadı mı, bana mı öyle geliyor? Teknoloji düğmesi. Hmm… Konu dağılıyor. Evet geldi. Teknoloji düğmesi sonunda Android uygulamasına da geldi. Forumun web sürümlerinde ve iOS uygulamasında (iOS’cular da biraz, neyse…) uzun zamandır var olan teknoloji düğmesi özelliğinden artık Android kullanıcıları da yararlanabilecek. Öne çıkanlar ve popüler konular modüllerinin üzerinde bulunan bu düğme yardımıyla, istediğinizde sadece teknolojiyle alakalı konuları görebileceksiniz. Birkaç ay gecikmeyle gelse de hiç de gelmeyebilirdi şeklinde düşünüp keyifle kullanmanızı umuyoruz.

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Bu alttaki barın rengi niye farklı ya?

Geri dönüş konusunda fark ettik bunu. Adamda ne göz varmış, helal olsun. Evet cidden farklı. Bildiğiniz üzere uygulamada 4 farklı renk teması yer alıyor. Geri, ana sayfa ve son uygulamaları açabileceğiniz sistem barının rengi, artık DH uygulamasının rengiyle aynı hale geldi. İki satır kod ekleyerek yaptığımız bu basit geliştirmeyi, biraz daha uzun anlatarak haberin daha dolu gözükmesini sağlamaya çalıştığımız yönündeki iddiaları da reddediyoruz.

Meşgulüz şu ara

Şimdi, üçüncü geliştirme günlüğündeki değişiklikleri görenler haliyle biraz üzülecek. Çünkü sizler tarafından fark edilebilecek ana geliştirmelerimiz bu sürümde oldukça az. Yani tabii ki, kategori altındaki haberlerin yanlış yönlenmesi sorununun çözülmesi, TV uygulamamızda yaşanan bazı problemlerin giderilmesi, özel mesajlarda profil yönlenmelerinin düzenlenmesi, haber ve konu anketlerinin tasarımının değiştirilmesi, özel mesaj atarken yaşanan problemlerin halledilmesi, bildirim sisteminde tespit edilen yönlenme sıkıntılarının çözülmesi, yeni üyelik oluşturma sürecindeki hatalı durumların düzeltilmesi, uygulama içi değerlendirme ekranının mantığında değişiklikler yapılması vb. küçük detayları saymazsak biraz boş bir güncelleme. İroni var sanki, bilemedim.

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DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #3

Spoiler Alert!

Yukarıda teknoloji düğmesi yazdık şimdi şu başlığa bak. Heves kaçıran mıydı bunun Türkçesi? Neyse, bu arada cidden meşgulüz. 3.8.0 sürümüne yetişmeyen ancak arkada geliştirilmeye devam edilen çok önemli özellikler var. Özellikle forum profilinizi görüntüleyebileceğiniz sayfanın yeni halini görünce şok olacaksınız. ŞOK ŞOK ŞOK. Can Bonomo mu o? Neyse çok anlaşılmayacak bir şaka oldu bu, anlayan varsa yorum yazsın ne olur :(

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Şimdi buraya yeni profil sayfasından birkaç ekran görüntüsü koysak mı diye düşünüyoruz ve anında vazgeçiyoruz. Biraz daha meraklanın, yeni geliştirme günlüğünü beklemek için bir sebebiniz olsun. Ancak şu kadarını söyleyelim o profil sayfası kendi başına uygulama olacak hale geldi.

Ek olarak forum ve haberler için arama yapabileceğiniz sayfalar da Kotlin+MVVM'den nasibini almak üzere arka tarafta dönüşümüne devam ediyor. Görsellerin gerçek boyutlu halleri arasında dolaşabileceğiniz galeri sayfamızda onlara katılamaya hazırlanıyor.

Tabii ki bunlar yapılırken mini geliştirmelerimiz ve hata düzeltmelerimiz durmuyor. Özellikle son günlerde Android Uygulamamızın Güncelleme Geçmişi konusunda yaptığınız geri dönüşler yardımıyla birçok hatayı düzelttik. O konuda bizlere yardımcı olan tüm DH üyelerine teşekkürlerimizi iletelim.

Ayrıca Bkz. "DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #1"

Her zaman olduğu gibi mikrofonu sizlere uzatıyoruz. Android uygulamamız ile ilgili her türlü isteğinizi bu haberin altına yazabilirsiniz. Yorumların hepsini okuduğumuza yemin edebiliriz ve kanıtlayabiliriz de. Twitter dili ve edebiyatı 101 dersini yarıda bırakıp, Android ekibine ek olarak yapılan bu geliştirmelerde parmağı olan tüm DH çalışanlarına teşekkürlerimizi iletelim. Bir de tabii ki mekanın sahibi Gün Oksay’ı da unutmayalım. Daha önceki geliştirme günlüklerinde fark ettiyseniz hem geri bildirim konusunda hem de bu haberlerde bizzat kendisi sorularınızı ve isteklerinizi yanıtlıyor. Yani bizce bu şans kaçmaz yazın aklınızdakileri. 5 numarada görüşmek üzere!



DH Android Ekibi

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