DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #3

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DH Android ekibinden tekrardan merhabalar. İkide bir bizi görmekten sıkılmadınız de mi? Bizce sıkılmadınız. Neyse, anlayacağınız üzere üçüncü geliştirme günlüğü ile karşınızdayız. Vay be üçü bulmuşuz bile. İlk geliştirme günlüğünün üzerinden seneler geçmiş gibi -Hala yeni yıl şakası yapmadığımızın farkındasınız sanırım.- Bu haber de neyin nesi diyerek şaşıracak varsa, artık ayıp eder. Ama yine de ilk geliştirme günlüğünün bağlantısını son bir kez şuraya bırakalım.

Gelelim günün konusuna. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız DH Android TV uygulaması odaklı günlüğün ardından bu sefer yeniden mobil uygulamaya odaklanıyoruz. Yakın zamanda kullanıcıların tamamı için dağıtıma sunulan 3.7.9 sürümündeki değişikliklerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Bildirim sayfasına ne olmuş?

Ha işte onu diyorum ne olmuş? Daha önceki geliştirme günlüklerinden hatırlayacağınız üzere, Android uygulamamız geniş çaplı bir yenilenme sürecinde. Her sürümde Java + MVC’den Kotlin + MVVM’e (tabii ki yeni birçok teknolojiyle birlikte) geçen birçok sayfa oluyor. Bunlardan bazıları uygulamamızın V3 tasarım anlayışıyla da kabuk değiştiriyor. Yani hem arka tarafta hem de ön tarafta yaşanan yenilenme ile çok daha iyi bir deneyim sizleri bekliyor. Bildirimlere olan da bu. Gelin önce bildirim sayfasının eski haline bakalım:

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Uzun zamandır bizlere hizmet eden bu sayfaya teşekkürlerimizi iletip, şimdi yeni ve güncellenmiş halinden bahsedelim biraz. Masaüstü forumu kullananlara hemen tanıdık gelecek üç sekmeli bildirim yapısı Android uygulamamızda yerini aldı. Size Özel kısmında forumla ilgili özel mesaj, alıntı, cevap gibi birçok bildirim tipine ulaşabiliyorsunuz. İçerik kısmında ise Portal tarafından gelen haber bildirimlerini bir arada görebiliyorsunuz. Üçüncü ve son sekme olan Güncelleme kısmında ise açtığınız konulara gelen yanıtlar, ilk mesajı değişen favori konularınız vb. güncelleme odaklı bildirimleriniz yer alıyor .

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Fark edeceğiniz üzere okuduğunuz bildirimler gri tonlamayla, okunmamış bildirimlerden çok rahat bir şekilde ayırt edilebiliyor. Ayrıca her sekmenin başlığında hızlıca kaç adet okunmamış bildiriminiz olduğunu görebilirsiniz. Bu sekmenin altında ise sadece okunmamış bildirimleri göreceğiniz bir onay kutusu ve tüm bildirimleri okundu sayabileceğiniz tuşu görüyorsunuz. Ek olarak istediğiniz bildirimin üzerine basılı tutarak, sadece onu okundu sayma şansınız da mevcut. Bildirim sayfasına uygulamanın neredeyse tamamında yer olan sağ üstteki bildirim butonu yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Geçmiş’e de bir şeyler olmuş sanki?

Evet bildiniz. Geçmiş’e de bir şeyler oldu. Bildirim tarafında bahsettiğimiz gibi geçmiş sayfası da Kotlin + MVVM ve V3 tasarım anlayışımızdan nasibini aldı. Yine önce eski Geçmiş sayfasına (eski geçmiş kelime şakası gibi oldu) bir göz atalım hızlıca:

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Tarihin tozlu raflarında kaybolup, bir daha hiç aklımıza gelmemesini dilediğimiz bu sayfayı da kenara atıp yeni haline odaklanalım. Yeni geçmiş sayfasında da dikkatinizi çekecek ilk şey üç sekmeli yapı olacak. Hem forum hem de portal tarafındaki geçmişinizi takip edebilmeniz için üç farklı sekme mevcut. İsimlerinden anlayabileceğiniz üzere Birlikte sekmesinde portal ve forum geçmişinizi beraber takip edebilirken, diğer iki sekmede forum veya portal özelinde geçmişinizi inceleyebilirsiniz.

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DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2

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Her geçmiş öğesinin sol kısmında bulunan saat ile yaptığınız ziyaret saatini görebileceğiniz gibi, onun yanında yer olan simgelerden; hangi platformdan ziyaret ettiğiniz, birden fazla bakıp bakmadığınız ve içerisinde mesajınız olup olmadığı detaylarını görebiliyorsunuz. Sekmelerin hemen altında geçmişiniz takip edilmesini durdurma veya devam ettirmeyi sağlayan tuşu görüyorsunuz. Filtreler ise gösterilecek öğelerden tutun, o ziyareti hangi platformdan yaptığınıza kadar detaylı seçenekler sunuyor.

En sağda bulunan çöp kutusu tuşu yardımıyla da tüm geçmişinizi hızlı bir şekilde silip atabiliyorsunuz. (Keşke hayatta da bu tuştan olsa...) Tabii ki geçmiş öğelerinin yanında bulunan üç nokta menüsü yardımıyla isteklerinizi de ayrı ayrı silebilirsiniz. Geçmiş sayfasına yan menümüzün Size Özel başlığından ulaşabilirsiniz.

Sessiz Videolar ve Türkiye Haberleri de var!

Bitti mi, tabii ki bitmedi. DH Instagram hesabını yakından takip edenlerin bileceği sessiz videolar da uygulama içerisinde yerini alıyor. Portalda yeni bir sekme olarak eklenen sessiz videolara Türkiye Haberleri eşlik ediyor. Sessiz videolarda birbirinden ilginç konularla ilgili kısa video haberlere ulaşırken, Türkiye Haberlerinde ise... onu da açıklamayayım artık anladınız.

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Ana hatlarıyla 3.7.9 sürüm numaralı güncellememizdeki değişimler bu şekildeydi. Hem Google Play hem de AppGallery üzerinden dağıtımda olan yeni özelliklerden uygulamanızı güncelleyerek siz de yararlanabilirsiniz.

Başka şeyler de oldu tabii

Dedik ya ana hatlarıyla diye. Yani tüm değişimler bunlarla sınırlı değil. Farklı sayfalarda yaşanan mini değişimlere ek olarak sizlerin de geri bildirimleri ışığında birçok hata düzeltmesi de sürüm içerisinde yerini aldı. Anlayacağınız bu sürüm kaçmaz.

Ayrıca Bkz.

"DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2"

Her zaman olduğu gibi hem yeni sürümde hem de genel olarak DH Android uygulaması ile ilgili soru ve isteklerinizi bu haber altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Her birini okuyarak değerlendirmek bizler için de oldukça keyifli hale geldi. Ayrıca forum içerisinde bulunan Android Uygulamamızın Güncelleme Geçmişi konusundan da bizlere ulaşabilirsiniz. Dört numarada buluşmak üzere!

DH Android Ekibi

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