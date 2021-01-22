DH ve Huawei iş birliği ile Huawei ürünlerde indirim kodu

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Huawei ve DH iş birliği ile Huawei Online Mağaza’da geçerli indirim kodu dağıtıyoruz. Tam 5 farklı indirim kodu arasından sepetinize uygun olanı tercih ederek indirimden faydalanabilirsiniz. İndirim kodları yalnızca aşağıdaki bağlantıyı kullanarak siteye giden kulllanıcılarda geçerli olacak.

Huawei Online Mağaza linki

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Tüm ürünlerde geçerli 200 TL indirim

İndirim kodlarına baktığımızda 4000 TL üzerine 200 TL indirim kodu dikkat çekiyor. Bu kodu Huawei Online Mağaza’daki tüm ürünlerde kullanabilirsiniz. İndirimli ürünlerde de kullanılabiliyor. Bu sayede oldukça avantajlı fiyatlar ortaya çıkıyor. Sepet tutarınıza göre 50 TL, 80 TL ve 150 TL indirim kodlarını da mağazadaki tüm ürünlerde kullanabilirsiniz.

4000 TL ve üzerinde geçerli 200 TL: A200Donanimhaber

3000 TL ve üzerinde geçerli 150 TL: A150Donanimhaber

2000 TL ve üzerinde geçerli 80 TL: A80Donanimhaber

1000 TL ve üzerinde geçerli 50 TL: A50Donanimhaber

Laptop, MatePad Pro, P40 ve P40 Pro'da 300 TL indirim

Diğer indirim kodu ise seçili ürünlerde 300 TL indirim uyguluyor. Bu kodu tüm dizüstü bilgisayarlarda, MatePad Pro’da, P40 ve P40 Pro’da kullanabilirsiniz. 3000 TL ve üzerindeki sepette 300 TL indirim yapıyor.

3000 TL ve üzerinde seçili ürünlerde geçerli 300 TL: A300Donanimhaber

İndirim kodu nasıl kullanılır?

İndirim kodları, yalnızca aşağıdaki linkten Huawei Online Mağaza’ya giden kullanıcılarda geçerli olacak.

Huawei Online Mağaza linki

Yukarıdaki bağlantıyı kullanarak siteye girdikten sonra ürünleri sepetinize ekleyin. Ödeme aşamasına geçin. Ödeme sayfasının altındaki “kupon kodu” bölümüne indirim kodunu girerek indirimden yararlanabilirsiniz..

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