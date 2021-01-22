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    DH ve Huawei iş birliği ile Huawei ürünlerde indirim kodu

    Huawei Online Mağaza'da geçerli indirim kodu dağıtıyoruz. İndirim kodunu kullanarak Huawei marka telefon, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat vb. ürünleri indirimli olarak satın alabilirsiniz.
    1 sa.
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    Web Siteleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    DH ve Huawei iş birliği ile Huawei ürünlerde indirim kodu
    Tam Boyutta Gör

    Huawei ve DH iş birliği ile Huawei Online Mağaza’da geçerli indirim kodu dağıtıyoruz. Tam 5 farklı indirim kodu arasından sepetinize uygun olanı tercih ederek indirimden faydalanabilirsiniz. İndirim kodları yalnızca aşağıdaki bağlantıyı kullanarak siteye giden kulllanıcılarda geçerli olacak.

    Huawei Online Mağaza linki

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!

    Tüm ürünlerde geçerli 200 TL indirim

    İndirim kodlarına baktığımızda 4000 TL üzerine 200 TL indirim kodu dikkat çekiyor. Bu kodu Huawei Online Mağaza’daki tüm ürünlerde kullanabilirsiniz. İndirimli ürünlerde de kullanılabiliyor. Bu sayede oldukça avantajlı fiyatlar ortaya çıkıyor. Sepet tutarınıza göre 50 TL, 80 TL ve 150 TL indirim kodlarını da mağazadaki tüm ürünlerde kullanabilirsiniz.

    • 4000 TL ve üzerinde geçerli 200 TL: A200Donanimhaber
    • 3000 TL ve üzerinde geçerli 150 TL: A150Donanimhaber
    • 2000 TL ve üzerinde geçerli 80 TL: A80Donanimhaber
    • 1000 TL ve üzerinde geçerli 50 TL: A50Donanimhaber

    Laptop, MatePad Pro, P40 ve P40 Pro'da 300 TL indirim

    Diğer indirim kodu ise seçili ürünlerde 300 TL indirim uyguluyor. Bu kodu tüm dizüstü bilgisayarlarda, MatePad Pro’da, P40 ve P40 Pro’da kullanabilirsiniz. 3000 TL ve üzerindeki sepette 300 TL indirim yapıyor.

    • 3000 TL ve üzerinde seçili ürünlerde geçerli 300 TL: A300Donanimhaber

    İndirim kodu nasıl kullanılır?

    İndirim kodları, yalnızca aşağıdaki linkten Huawei Online Mağaza’ya giden kullanıcılarda geçerli olacak.

    Huawei Online Mağaza linki

    Yukarıdaki bağlantıyı kullanarak siteye girdikten sonra ürünleri sepetinize ekleyin. Ödeme aşamasına geçin. Ödeme sayfasının altındaki “kupon kodu” bölümüne indirim kodunu girerek indirimden yararlanabilirsiniz..

    DH ve Huawei iş birliği ile Huawei ürünlerde indirim kodu
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    donanimhabercom Instagram

    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    12 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    A ANIL.K 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    donanimhaber.com/...

    Ben bu haberi okuduktan sonra Huawei'nin yanından geçmem.
    Yanıtla +19
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Y yedikeresekiz 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şu amazon işbirliği kampanyasını bu kadar sık yapmayın yahu. yetişemiyoruz hızına
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    T th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    huawei mi hahaha kalsın hocam seneye bedavadan alırız
    Yanıtla +1
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    Ussuz (mehmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel hoş da donanimhaberin farkı ne burada?



    A300Picodi 4000/300 TL indirim kodu sınırsız al kullan
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A ANIL.K 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    donanimhaber.com/...

    Ben bu haberi okuduktan sonra Huawei'nin yanından geçmem.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    4007 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yemeksepeti kodu dağıtın.... diyecek arkadaşlar bekleniyor
    Yanıtla
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    S sasdw333ew 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    link açmıyor

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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