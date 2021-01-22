DH ve Huawei iş birliği ile Huawei ürünlerde indirim kodu

Huawei ve DH iş birliği ile Huawei Online Mağaza’da geçerli indirim kodu dağıtıyoruz. Tam 5 farklı indirim kodu arasından sepetinize uygun olanı tercih ederek indirimden faydalanabilirsiniz. İndirim kodları yalnızca aşağıdaki bağlantıyı kullanarak siteye giden kulllanıcılarda geçerli olacak.İlginizi Çekebilir Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!
Tüm ürünlerde geçerli 200 TL indirim
İndirim kodlarına baktığımızda 4000 TL üzerine 200 TL indirim kodu dikkat çekiyor. Bu kodu Huawei Online Mağaza’daki tüm ürünlerde kullanabilirsiniz. İndirimli ürünlerde de kullanılabiliyor. Bu sayede oldukça avantajlı fiyatlar ortaya çıkıyor. Sepet tutarınıza göre 50 TL, 80 TL ve 150 TL indirim kodlarını da mağazadaki tüm ürünlerde kullanabilirsiniz.
- 4000 TL ve üzerinde geçerli 200 TL: A200Donanimhaber
- 3000 TL ve üzerinde geçerli 150 TL: A150Donanimhaber
- 2000 TL ve üzerinde geçerli 80 TL: A80Donanimhaber
- 1000 TL ve üzerinde geçerli 50 TL: A50Donanimhaber
Laptop, MatePad Pro, P40 ve P40 Pro'da 300 TL indirim
Diğer indirim kodu ise seçili ürünlerde 300 TL indirim uyguluyor. Bu kodu tüm dizüstü bilgisayarlarda, MatePad Pro’da, P40 ve P40 Pro’da kullanabilirsiniz. 3000 TL ve üzerindeki sepette 300 TL indirim yapıyor.
- 3000 TL ve üzerinde seçili ürünlerde geçerli 300 TL: A300Donanimhaber
İndirim kodu nasıl kullanılır?
İndirim kodları, yalnızca aşağıdaki linkten Huawei Online Mağaza’ya giden kullanıcılarda geçerli olacak.
Yukarıdaki bağlantıyı kullanarak siteye girdikten sonra ürünleri sepetinize ekleyin. Ödeme aşamasına geçin. Ödeme sayfasının altındaki “kupon kodu” bölümüne indirim kodunu girerek indirimden yararlanabilirsiniz..
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle
Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar
Ben bu haberi okuduktan sonra Huawei'nin yanından geçmem.