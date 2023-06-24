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    Blizzard açıkladı: Diablo 4 için DirectStorage desteği yolda

    Uzun bekleyişin ardından oyuncularla buluşan Diablo 4, yakında önemli bir güncellemeye kavuşacak. Blizzard, yapımın yakında Microsoft’un ilginç teknolojisi DirectStorage ile destekleneceğini belirtti.
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    Diablo 4 için DirectStorage desteği yolda Tam Boyutta Gör
    10 yılı aşkın bir bekleyişin ardından Diablo serisi, sonunda yeni bir oyuna kavuştu. Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Diablo 4; hikayesi, grafikleri ve oynanışı ile oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Activision, uzun bir süre desteklenmesi beklenen oyun hakkında önemli bir açıklama yaptı.

    Diablo 4’e DirectStorage desteği geliyor

    Xbox Series S ve Xbox Series X sistemleri için Velocity Architecture teknolojisini geliştiren Microsoft, bu teknolojinin ilerde Windows bilgisayarlara geleceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda Microsoft, veri akışı gecikmesini ortadan kaldırarak oyun yükleme sürelerini ve doku pop-in’ini azaltmaya yardımcı olan bir düşük seviye API’sı olan DirectStorage’ı duyurmuştu. GPU’nun oyun verilerine direkt erişmesini sağlayan teknolojinin 1.1 sürümü geçtiğimiz kasım ayında yayınlanmıştı.

    Diablo 4 için DirectStorage desteği yolda Tam Boyutta Gör
    Microsoft tarafından sürekli güncellenen teknoloji, şimdiye kadar yalnızca bir oyunda kullanıldı. Geçtiğimiz ocak ayında çıkış yapan Forspoken, DirectStorage ile yüksek hızlı yükleme sunarak DirectStorage’ın başarısını ortaya koydu. PC Gamer ile görüşen Blizzard, Diablo 4’ün de DirectStorage’ı destekleyeceğini resmen açıkladı. Bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı ancak görünüşe göre Blizzard takımı, yapım için DirectStorage denemeleri yapmaya başlamış. Crytek’in başarılı yapımı Hunt: Showdown da yakında HDR, AMD FSR 2.1 ile beraber DirectStorage desteğine kavuşacak.
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    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

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    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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