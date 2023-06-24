Blizzard açıkladı: Diablo 4 için DirectStorage desteği yolda

Tam Boyutta Gör 10 yılı aşkın bir bekleyişin ardından Diablo serisi, sonunda yeni bir oyuna kavuştu. Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Diablo 4; hikayesi, grafikleri ve oynanışı ile oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Activision, uzun bir süre desteklenmesi beklenen oyun hakkında önemli bir açıklama yaptı.

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Diablo 4’e DirectStorage desteği geliyor

Xbox Series S ve Xbox Series X sistemleri için Velocity Architecture teknolojisini geliştiren Microsoft, bu teknolojinin ilerde Windows bilgisayarlara geleceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda Microsoft, veri akışı gecikmesini ortadan kaldırarak oyun yükleme sürelerini ve doku pop-in’ini azaltmaya yardımcı olan bir düşük seviye API’sı olan DirectStorage’ı duyurmuştu. GPU’nun oyun verilerine direkt erişmesini sağlayan teknolojinin 1.1 sürümü geçtiğimiz kasım ayında yayınlanmıştı.

Tam Boyutta Gör Microsoft tarafından sürekli güncellenen teknoloji, şimdiye kadar yalnızca bir oyunda kullanıldı. Geçtiğimiz ocak ayında çıkış yapan Forspoken, DirectStorage ile yüksek hızlı yükleme sunarak DirectStorage’ın başarısını ortaya koydu. PC Gamer ile görüşen Blizzard, Diablo 4’ün de DirectStorage’ı destekleyeceğini resmen açıkladı. Bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı ancak görünüşe göre Blizzard takımı, yapım için DirectStorage denemeleri yapmaya başlamış. Crytek’in başarılı yapımı Hunt: Showdown da yakında HDR, AMD FSR 2.1 ile beraber DirectStorage desteğine kavuşacak.

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Diablo 4 için DirectStorage desteği yolda