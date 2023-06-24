Blizzard açıkladı: Diablo 4 için DirectStorage desteği yolda

Xbox Series S ve Xbox Series X sistemleri için Velocity Architecture teknolojisini geliştiren Microsoft, bu teknolojinin ilerde Windows bilgisayarlara geleceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda Microsoft, veri akışı gecikmesini ortadan kaldırarak oyun yükleme sürelerini ve doku pop-in’ini azaltmaya yardımcı olan bir düşük seviye API’sı olan DirectStorage’ı duyurmuştu. GPU’nun oyun verilerine direkt erişmesini sağlayan teknolojinin 1.1 sürümü geçtiğimiz kasım ayında yayınlanmıştı.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D