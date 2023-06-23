Microsoft, konsol savaşını kaybettiğini kabul etti: Yeni konsol için tarih verildi

Konsollardan bahsetmişken, belgeler Microsoft'un önerdiği 10 yıllık Call of Duty anlaşmasının PlayStation 6'da serinin yeni oyunlarını göreceğini de ortaya koyuyor, çünkü Microsoft yeni nesil konsolların 2028'de çıkmasını bekliyor. Microsoft, yeni nesil konsolların 2028 sonbaharından önce piyasaya sürülmesini bekliyor. Daha önceki haberlerde ise PlayStation 6’nın 2027 yılında çıkabileceği iddia edilmişti. Microsoft’un bu tarihi kullanma nedeni elbette Call of Duty ile ilgili. Yeni nesil konsollar bu tarih içerisinde çıkarsa Microsoft’un önerdiği 10 yıllık Call of Duty teklifi kapsamında PS6, serinin oyununa ev sahipliği yapabilecek. Microsoft ayrıca belgelerde Call of Duty oyunlarının Xbox ve Playstation’da “eşit” statüde olacağını da yine vurguluyor.
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