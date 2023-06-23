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    Microsoft, konsol savaşını kaybettiğini kabul etti: Yeni konsol için tarih verildi

    Microsoft, Xbox ve Playstation arasındaki konsol savaşında havlu atarak yenilgiyi kabul etti. Bununla birlikte bir sonraki yeni nesil konsollar için ise tarih verildi.
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    Xbox konsol savaşını kaybettiğini kabul etti Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alma teklifini düzenleyici kurumlara onaylatma çabalarının bir parçası olarak bir süre önce mahkemede ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile karşı karşıya geldi. Bu olay bir yana dursun, sunulan belgelerde ise önemli bilgilerin yer aldığı görüldü.

    Microsoft savaşı kaybettiğini kabul etti

    Xbox konsol savaşını kaybettiğini kabul etti Tam Boyutta Gör
    Sunulan belgelerde Microsoft, gelecekteki Bethesda oyunlarını PlayStation konsollarına getirmeyi planladıklarını söylüyor. Bu arada PlayStation'dan Jim Ryan, Activision’ın Microsoft tarafından satın alınması halinde PS6 ile ilgili bilgileri Activision ile paylaşmayacaklarını söyledi. Öte yandan belgelerde Microsoft, "Xbox'ın konsol savaşlarını kaybettiğini" açıkça kabul ediyor. Ek olarak "Sony ve Nintendo'nun ardından sürekli olarak üçüncü sırada yer aldıklarını" belirtiyorlar. Microsoft'a göre, 2021 yılında toplam konsol satışlarında yüzde 16'lık bir paya sahipler. Toplam konsol kurulum tabanına bakıldığında, Xbox yüzde 21'de yer alıyor. Elbette, kurulum tabanı tüm hikayeyi anlatmıyor. PC oyun satışları ve Game Pass gibi ek kalemler hesaba katıldığında, Xbox'ın geliri Nintendo'ya benziyor ancak yine de Sony'nin gerisinde kalıyorlar.

    Microsoft yeni konsollar 2028'de bekliyor

    Konsollardan bahsetmişken, belgeler Microsoft'un önerdiği 10 yıllık Call of Duty anlaşmasının PlayStation 6'da serinin yeni oyunlarını göreceğini de ortaya koyuyor, çünkü Microsoft yeni nesil konsolların 2028'de çıkmasını bekliyor. Microsoft, yeni nesil konsolların 2028 sonbaharından önce piyasaya sürülmesini bekliyor. Daha önceki haberlerde ise PlayStation 6’nın 2027 yılında çıkabileceği iddia edilmişti. Microsoft’un bu tarihi kullanma nedeni elbette Call of Duty ile ilgili. Yeni nesil konsollar bu tarih içerisinde çıkarsa Microsoft’un önerdiği 10 yıllık Call of Duty teklifi kapsamında PS6, serinin oyununa ev sahipliği yapabilecek. Microsoft ayrıca belgelerde Call of Duty oyunlarının Xbox ve Playstation’da “eşit” statüde olacağını da yine vurguluyor.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 41 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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