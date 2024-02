Diablo 4, Xbox Game Pass’e gelen ilk Activision Blizzard oyunu olacak

Tam Boyutta Gör Microsoft yaklaşık 69 milyar dolara Activision Blizzard’ı bünyesine katmayı başarmıştı. Yoğun bir yasal süreç geçirilmiş olsa da Activision Blizzard’ın alınması yazılım devinin oyun tarafında ciddi bir gelir artışı yaşatmıştı. Şimdi ise yeni bir yola doğru giriliyor. Xbox'ın yaptığı açıklamaya göre Diablo 4, 34 milyon Game Pass üyesi için ekstra ücret ödemeden Xbox ve PC'de oynanabilecek.

Diablo 4, Xbox Game Pass’e geliyor

Xbox Game Pass'e katılacak ilk Activision Blizzard oyunu olan Diablo 4, 28 Mart tarihinde servise giriş yapacak. Bu aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi görünüyor. Diablo, Activision Blizzard’ın en ağır toplarından birisi konumunda ve bu yapımın Game Pass’e gelişini ufukta Call of Duty’nin de olabileceğine işaret ediyor olabilir.

Xbox bloğunda “Hem yeni çıkan hem de efsanevi kataloğundaki klasik oyunları içeren Activision Blizzard oyunlarını Game Pass ile sunma taahhüdümüzü yerine getirmeye başladığımızda oynayacak daha çok şey olacak" deniyor. Ek olarak Xbox, Game Pass'e eklenecek Activision Blizzard oyunları hakkında daha fazla bilgiyi “yakında” paylaşacaklarını söylüyor.

Activision Blizzard bünyesinde Call of Duty, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro, Tony Hawk, World of Warcraft ve Starcraft gibi pek çok başka popüler franchise bulunuyor. Elbette bunların en çok gelir getireni Call of Duty olsa da bu serinin ne zaman Game Pass’e geleceği hakkında bir bilgi yok. Ancak bu, en nihayetinde olacak gibi görünüyor.

Bilmeyenler için, Microsoft, Activision Blizzard oyunlarının yayın haklarını Ubisoft'a devretmeyi kabul ederek bu oyunların Game Pass, Ubisoft+ ve diğer bulut hizmetlerine dahil edilmesinin önünü açtı. Bu hamle, düzenleyici kurumlarla yapılan görüşmeler sonrasında yapılmıştı. Ubisoft anlaşması 15 yıl sürerken Microsoft, Nintendo ile de 10 yıllık benzer bir anlaşma imzaladı.

