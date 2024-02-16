Diablo 4, Xbox Game Pass’e gelen ilk Activision Blizzard oyunu olacak

Diablo 4, Xbox Game Pass’e geliyor
Xbox Game Pass'e katılacak ilk Activision Blizzard oyunu olan Diablo 4, 28 Mart tarihinde servise giriş yapacak. Bu aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi görünüyor. Diablo, Activision Blizzard’ın en ağır toplarından birisi konumunda ve bu yapımın Game Pass’e gelişini ufukta Call of Duty’nin de olabileceğine işaret ediyor olabilir.
Xbox bloğunda “Hem yeni çıkan hem de efsanevi kataloğundaki klasik oyunları içeren Activision Blizzard oyunlarını Game Pass ile sunma taahhüdümüzü yerine getirmeye başladığımızda oynayacak daha çok şey olacak" deniyor. Ek olarak Xbox, Game Pass'e eklenecek Activision Blizzard oyunları hakkında daha fazla bilgiyi “yakında” paylaşacaklarını söylüyor.
Activision Blizzard bünyesinde Call of Duty, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro, Tony Hawk, World of Warcraft ve Starcraft gibi pek çok başka popüler franchise bulunuyor. Elbette bunların en çok gelir getireni Call of Duty olsa da bu serinin ne zaman Game Pass’e geleceği hakkında bir bilgi yok. Ancak bu, en nihayetinde olacak gibi görünüyor.
Bilmeyenler için, Microsoft, Activision Blizzard oyunlarının yayın haklarını Ubisoft'a devretmeyi kabul ederek bu oyunların Game Pass, Ubisoft+ ve diğer bulut hizmetlerine dahil edilmesinin önünü açtı. Bu hamle, düzenleyici kurumlarla yapılan görüşmeler sonrasında yapılmıştı. Ubisoft anlaşması 15 yıl sürerken Microsoft, Nintendo ile de 10 yıllık benzer bir anlaşma imzaladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.