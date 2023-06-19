Diablo IV için büyük yama geliyor: Şimdiye kadarki en kapsamlı güncelleme olacak

Tam Boyutta Gör Blizzard, Diablo 4 için çok sayıda yama ve hata düzeltmesi yayınlamış olsa da kapsamlı bir güncelleme yayınlamadı. Geliştirici ekiple topluluk liderinin bir araya geldiği Diablo IV Campfire Chat programında yeni yayınlanacak yamanın 13 sayfa (belki daha fazla) sürüm notu içereceği ortaya çıktı. Peki, ilk gerçek yama neler getirecek?

Diablo 4, tarihte rekor kırdı! Blizzard'ın en hızlı satan oyunu 1 hf. önce eklendi

Diablo 4'ün ilk büyük yaması olacak

Oyuncular, Kabus Zindanlarında daha fazla deneyim puanı alacak ve sigilleri kullanarak Kabus Zindanlarına ışınlanabilecek. Kabus Zindanlarında yapılan birkaç değişikliğin yanı sıra mücevherler malzemeler sekmesine taşınacak, karakter buffları gelecek, malzeme çantası büyütülecek. Özellikle hardcore modda bağlantı kopmasından kaynaklanan bir sorun (karakterin sunucudan kaybolması) da düzeltilecek.

Diablo IV yaması ne zaman yayınlanacak?

Blizzard, yamayı Temmuz ayı ortalarında yayınlamayı planlıyor. Şimdiye kadar Diablo 4 oyuncularının oyunda harcadığı süre 350 milyon saat. PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına çıkan Diablo IV’ün Türkiye fiyatı; 1.419 TL’den başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Diablo 4 için ilk büyük yama geliyor