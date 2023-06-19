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    Anlık Bildirim

    Diablo IV için büyük yama geliyor: Şimdiye kadarki en kapsamlı güncelleme olacak

    Diablo 4 için beklenen büyük yama geliyor. Geliştirici ekibin katıldığı Diablo IV Campfire Chat adlı programda ilk gerçek yamanın içeriğinden biraz bahsedildi.  
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    Diablo 4 ilk büyük yama geliyor Tam Boyutta Gör
    Blizzard, Diablo 4 için çok sayıda yama ve hata düzeltmesi yayınlamış olsa da kapsamlı bir güncelleme yayınlamadı. Geliştirici ekiple topluluk liderinin bir araya geldiği Diablo IV Campfire Chat programında yeni yayınlanacak yamanın 13 sayfa (belki daha fazla) sürüm notu içereceği ortaya çıktı. Peki, ilk gerçek yama neler getirecek?

    Diablo 4'ün ilk büyük yaması olacak

    Oyuncular, Kabus Zindanlarında daha fazla deneyim puanı alacak ve sigilleri kullanarak Kabus Zindanlarına ışınlanabilecek. Kabus Zindanlarında yapılan birkaç değişikliğin yanı sıra mücevherler malzemeler sekmesine taşınacak, karakter buffları gelecek, malzeme çantası büyütülecek. Özellikle hardcore modda bağlantı kopmasından kaynaklanan bir sorun (karakterin sunucudan kaybolması) da düzeltilecek.

    Diablo IV yaması ne zaman yayınlanacak?

    Blizzard, yamayı Temmuz ayı ortalarında yayınlamayı planlıyor. Şimdiye kadar Diablo 4 oyuncularının oyunda harcadığı süre 350 milyon saat. PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına çıkan Diablo IV’ün Türkiye fiyatı; 1.419 TL’den başlıyor.

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