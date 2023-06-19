Diablo IV için büyük yama geliyor: Şimdiye kadarki en kapsamlı güncelleme olacak

Diablo 4'ün ilk büyük yaması olacak
Oyuncular, Kabus Zindanlarında daha fazla deneyim puanı alacak ve sigilleri kullanarak Kabus Zindanlarına ışınlanabilecek. Kabus Zindanlarında yapılan birkaç değişikliğin yanı sıra mücevherler malzemeler sekmesine taşınacak, karakter buffları gelecek, malzeme çantası büyütülecek. Özellikle hardcore modda bağlantı kopmasından kaynaklanan bir sorun (karakterin sunucudan kaybolması) da düzeltilecek.
Diablo IV yaması ne zaman yayınlanacak?
Blizzard, yamayı Temmuz ayı ortalarında yayınlamayı planlıyor. Şimdiye kadar Diablo 4 oyuncularının oyunda harcadığı süre 350 milyon saat. PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına çıkan Diablo IV’ün Türkiye fiyatı; 1.419 TL’den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: