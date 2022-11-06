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    Anlık Bildirim

    Diablo 4'ün çıkış tarihi sızdırıldı

    Blizzard'ın merakla beklenen Diablo 4'ü önümüzdeki yıl piyasaya süreceği biliniyor. Windows Central internet sitesi oyunun çıkış tarihi hakkında bilgi almayı başardı.
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    Diablo 4'ün çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oyun severlerin heyecanla beklediği Diablo 4'ün 2023 yılında çıkış yapması planlanıyor. Blizzard henüz bu konuda kesin bir tarih vermedi ancak birkaç kaynak şirketin oyunu tam olarak ne zaman piyasaya süreceğini öğrenebildi. İşte serinin dördüncü bölümüyle ilgili basına yansıyan son detaylar.

    Windows Central, en son XboxEra podcast'inde Diablo 4'ün önümüzdeki yıl Nisan ayında yayınlanacağı bilgisini paylaştı. Editör Jez Corden'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Blizzard, The Game Awards 2022'de büyük bir Diablo IV promosyonu başlatacak.

    TGA 2022'de Diablo 4 duyuruları olacak

    Şirketin 8 Aralık'taki TGA 2022 ödül töreninde oyunun kesin çıkış tarihini açıklayacağı söyleniyor. Aynı gün Diablo 4 için ön siparişler açılacak. Hatta ön sipariş avantajlarından birinin Şubat 2023'te Diablo 4'ün açık betasına erken erişim fırsatı olacağı bildiriliyor.

    Diablo 4'ün çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Daha önce geliştiriciler Diablo 4'ün, Diablo 3'te sıklıkla eleştirilen "çizgi filmsi" görünümden kurtularak serinin sert, karanlık köklerine geri dönmeyi vaat etmişlerdi. Yeni oyunun PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkması planlanıyor. Daha fazla ayrıntı için Aralık ayını beklememiz gerekecek.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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