PC oyuncularının yeni gözdesi 'Valheim' 3 haftada 3 milyon sattı

Steam'in yeni fenomeni Valheim bir türlü durmak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta sonu anlık oyuncu rekoru kıran oyunun rakamları hafta içi de hızla artmaya devam etti. Valheim geliştiricileri, üç haftadan kısa bir süre içerisinde 3 milyon satışı geride bıraktıklarını duyurdu.

Valheim geçtiğimiz hafta sonu 367 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak kendi türünde en hızlı yükselen oyun olmayı başarmıştı. Hafta içinde ise rakamların düşeceği tahmin ediliyordu ancak tam tersi gerçekleşti. Oyun sayıları hızla artmaya devam etti ve 391 bine ulaştı. Bu hafta sonunda 400 bini de rahatlıkla geride bırakması bekleniyor.

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Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor

Valheim şu anda anlık oyuncu rakamlarında Rust, GTA 5, Apex Legends, Team Fortress 2 gibi oyunların önünde bulunuyor. Bazı günler PUBG'yi de geride bırakmayı başardı. Valheim, Steam tarihinin en hızlı yükselen birkaç oyunundan birisi oldu. Bağımsız yapımlar arasında değerlendirecek olursak ilk sırada yer almayı başardı.

Valheim'ın yükselişi tamamıyla organik bir şekilde gerçekleştiği için (Twitch vs. etkisi olmadan) yüksek oyuncu rakamlarını daha uzun bir süre muhafaza edebileceği düşünülüyor. Oyunun hemen her yerde büyük övgüler alıyor olması da burada büyük bir etken olacak. Şu anda henüz erken erişim sürecinde bulunan Valheim uzun bir süre daha Steam'in ilk sıralarında kalmaya devam edebilir.

İskandinav temalı bir hayatta kalma oyunu olan Valheim'da oyuncular üzerlerinde sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılıyor. Burada bir yandan kendi yerleşiminizi kurmaya çalışırken diğer bir taraftan da düşmanlar, canavarlar ve çok daha fazlasına karşı alanınızı korumaya çalışıyorsunuz.

Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olan Valheim Steam'de 32 TL'lik fiyat etiketine sahip. Oyunun normal fiyatı ise 20 dolar.

https://www.pcgamer.com/valheim-sells-three-million-in-less-than-three-weeks/

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