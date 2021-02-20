PC oyuncularının yeni gözdesi 'Valheim' 3 haftada 3 milyon sattı

Steam'in yeni fenomeni Valheim bir türlü durmak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta sonu anlık oyuncu rekoru kıran oyunun rakamları hafta içi de hızla artmaya devam etti. Valheim geliştiricileri, üç haftadan kısa bir süre içerisinde 3 milyon satışı geride bıraktıklarını duyurdu.
Valheim geçtiğimiz hafta sonu 367 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak kendi türünde en hızlı yükselen oyun olmayı başarmıştı. Hafta içinde ise rakamların düşeceği tahmin ediliyordu ancak tam tersi gerçekleşti. Oyun sayıları hızla artmaya devam etti ve 391 bine ulaştı. Bu hafta sonunda 400 bini de rahatlıkla geride bırakması bekleniyor.İlginizi Çekebilir Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor
Valheim şu anda anlık oyuncu rakamlarında Rust, GTA 5, Apex Legends, Team Fortress 2 gibi oyunların önünde bulunuyor. Bazı günler PUBG'yi de geride bırakmayı başardı. Valheim, Steam tarihinin en hızlı yükselen birkaç oyunundan birisi oldu. Bağımsız yapımlar arasında değerlendirecek olursak ilk sırada yer almayı başardı.
Valheim'ın yükselişi tamamıyla organik bir şekilde gerçekleştiği için (Twitch vs. etkisi olmadan) yüksek oyuncu rakamlarını daha uzun bir süre muhafaza edebileceği düşünülüyor. Oyunun hemen her yerde büyük övgüler alıyor olması da burada büyük bir etken olacak. Şu anda henüz erken erişim sürecinde bulunan Valheim uzun bir süre daha Steam'in ilk sıralarında kalmaya devam edebilir.
İskandinav temalı bir hayatta kalma oyunu olan Valheim'da oyuncular üzerlerinde sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılıyor. Burada bir yandan kendi yerleşiminizi kurmaya çalışırken diğer bir taraftan da düşmanlar, canavarlar ve çok daha fazlasına karşı alanınızı korumaya çalışıyorsunuz.
Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olan Valheim Steam'de 32 TL'lik fiyat etiketine sahip. Oyunun normal fiyatı ise 20 dolar.
https://www.pcgamer.com/valheim-sells-three-million-in-less-than-three-weeks/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
oyuna başlamadan önce önyargılıydım çünkü yeteri kadar gereksiz yapılmış survival oyun ile karşılaştım, yinede bir şans vererek aldım arkadaşlarımla beraber oynamaya başladık ve başından kalkamaz olduk devasa haritasına rağmen her an her yerde tahmin edilemez bir farklılık ile karşılaşıyorsunuz şu anda 150 saati devirdim oyunda severek oynamaya devam ediyoruz, oyunda geçirdiğiniz süre boyunca sizi sıkmıyor sürekli gelişmeye yeni maceralara atılmanızı sağlayan bir yapısı var craft sistemi de bir o kadar başarılı.
bir çok oyunda göremeyeceğimiz ayrıntılar ile dolu çok basit bir örnek vermem gerekirse örneğin evinizin içine ateş yaktınız dumanı evin içine doluyor ve zehirlenmeye başlıyorsunuz baca kurarak bu zehirlenmeden kurtuluyorsunuz işin farklı kısmı duman esneyebiliyor yani dumanı yönlendirebiliyorsunuz sağa sola sizin yönlendirmenize göre hareket ediyor bunun gibi farklı ayrıntılar mevcut oyunda.
Küçük bir ekibin 2 yıllık emeği ile yapılmış ilk oyunlarının bu denli başarılı olması şaşırtıcı olsada gerçek anlamda survival base building unsurlarında olması gerekeni tek başarmış oyun olduğunu söyleyebilirim.
ilk defa diyebilirim ki oyun 32 liradan fazlasını hak ediyor ki zaten bu fiyat bize özel olan normalde 20 dolarlık bir oyun kendileri,survival base building ve iskandinav mitolojisini seviyorsanız hiç düşünmeden alın ve bu güzel oyuna başlayın.
oyunun erken erişim olduğunu unutmamanız gerekli, tabiki hataları olacaktır ancak bir çok oyun erken erişimden tam sürüme geçtiğinde bu kadar içeriğe sahip değil.