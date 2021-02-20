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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PC oyuncularının yeni gözdesi 'Valheim' 3 haftada 3 milyon sattı

    Valheim Steam tarihinin en hızlı yükselen oyunlarından birisi olmayı başardı. Oyunun anlık oyuncu rakamları 400 bine yaklaşmış durumda.
    20 Şubat 2021, 01:30 (14 sa.)
    1,6b
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    7
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    PC oyuncularının yeni gözdesi 'Valheim' 3 haftada 3 milyon sattı

    Steam'in yeni fenomeni Valheim bir türlü durmak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta sonu anlık oyuncu rekoru kıran oyunun rakamları hafta içi de hızla artmaya devam etti. Valheim geliştiricileri, üç haftadan kısa bir süre içerisinde 3 milyon satışı geride bıraktıklarını duyurdu.

    Valheim geçtiğimiz hafta sonu 367 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak kendi türünde en hızlı yükselen oyun olmayı başarmıştı. Hafta içinde ise rakamların düşeceği tahmin ediliyordu ancak tam tersi gerçekleşti. Oyun sayıları hızla artmaya devam etti ve 391 bine ulaştı. Bu hafta sonunda 400 bini de rahatlıkla geride bırakması bekleniyor.

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    Valheim şu anda anlık oyuncu rakamlarında Rust, GTA 5, Apex Legends, Team Fortress 2 gibi oyunların önünde bulunuyor. Bazı günler PUBG'yi de geride bırakmayı başardı. Valheim, Steam tarihinin en hızlı yükselen birkaç oyunundan birisi oldu. Bağımsız yapımlar arasında değerlendirecek olursak ilk sırada yer almayı başardı.

    Valheim'ın yükselişi tamamıyla organik bir şekilde gerçekleştiği için (Twitch vs. etkisi olmadan) yüksek oyuncu rakamlarını daha uzun bir süre muhafaza edebileceği düşünülüyor. Oyunun hemen her yerde büyük övgüler alıyor olması da burada büyük bir etken olacak. Şu anda henüz erken erişim sürecinde bulunan Valheim uzun bir süre daha Steam'in ilk sıralarında kalmaya devam edebilir.   

    İskandinav temalı bir hayatta kalma oyunu olan Valheim'da oyuncular üzerlerinde sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılıyor. Burada bir yandan kendi yerleşiminizi kurmaya çalışırken diğer bir taraftan da düşmanlar, canavarlar ve çok daha fazlasına karşı alanınızı korumaya çalışıyorsunuz. 

    Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olan Valheim Steam'de 32 TL'lik fiyat etiketine sahip. Oyunun normal fiyatı ise 20 dolar.



    https://www.pcgamer.com/valheim-sells-three-million-in-less-than-three-weeks/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    holyturk06 50 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    paco_ct (cenk tez) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    grafik olarak mucize sunmasa da (rahatsız etmeyen bir grafik işleme yapısı var) survival oyunlar arasında çok geniş içeriğe sahip değerli bir oyun olduğunu geliştirmeye istekli ekibinden belli oluyor.
    oyuna başlamadan önce önyargılıydım çünkü yeteri kadar gereksiz yapılmış survival oyun ile karşılaştım, yinede bir şans vererek aldım arkadaşlarımla beraber oynamaya başladık ve başından kalkamaz olduk devasa haritasına rağmen her an her yerde tahmin edilemez bir farklılık ile karşılaşıyorsunuz şu anda 150 saati devirdim oyunda severek oynamaya devam ediyoruz, oyunda geçirdiğiniz süre boyunca sizi sıkmıyor sürekli gelişmeye yeni maceralara atılmanızı sağlayan bir yapısı var craft sistemi de bir o kadar başarılı.
    bir çok oyunda göremeyeceğimiz ayrıntılar ile dolu çok basit bir örnek vermem gerekirse örneğin evinizin içine ateş yaktınız dumanı evin içine doluyor ve zehirlenmeye başlıyorsunuz baca kurarak bu zehirlenmeden kurtuluyorsunuz işin farklı kısmı duman esneyebiliyor yani dumanı yönlendirebiliyorsunuz sağa sola sizin yönlendirmenize göre hareket ediyor bunun gibi farklı ayrıntılar mevcut oyunda.
    Küçük bir ekibin 2 yıllık emeği ile yapılmış ilk oyunlarının bu denli başarılı olması şaşırtıcı olsada gerçek anlamda survival base building unsurlarında olması gerekeni tek başarmış oyun olduğunu söyleyebilirim.
    ilk defa diyebilirim ki oyun 32 liradan fazlasını hak ediyor ki zaten bu fiyat bize özel olan normalde 20 dolarlık bir oyun kendileri,survival base building ve iskandinav mitolojisini seviyorsanız hiç düşünmeden alın ve bu güzel oyuna başlayın.
    oyunun erken erişim olduğunu unutmamanız gerekli, tabiki hataları olacaktır ancak bir çok oyun erken erişimden tam sürüme geçtiğinde bu kadar içeriğe sahip değil.
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    isakoc (isa koç) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Açık söylemek gerekirse ciddi bir rakip olmazsa boyunda bir kült haline gelecek gibi gözüküyor. Yani oyun hem LoL hibi çar kasmak isteyenler gibi şeyler için ideal hem de assassin's Creed gibi bir yerlere gidip baskın yapmak oralarda savaşmak gibi şeyleri sevenler için ideal ikisinin birleşimi bir oyun olmuş hemen hemen herkesin sevecek gibi gözüküyor. Detaylı incelemek teneke-kafalar videolarına bakabilirler Ben ben oradan izliyorum keyif alıyorum ama oynar mıyım oyun vakti olanlara hitap ediyor çok fazla zaman alıyor. Ama oyunda online olarak istediğin kadar arkadaşınla bir oyunun içerisine ya da bir takım içerisine katılabiliyorsun bu şekilde tabii daha fazla işi birçok kişi yaptığı için ön biraz daha hızlı ilerleyebiliyor.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    kendi kendine free kuponlar dağıtırsa sunucu istatistikleride artar haliyle
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    K kingsix (Murat Arman) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oynanabilir, fiyat uygun.
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    S SeniorGrandMaster 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu oyunun en kolay yanı 32 tl verip almak. internetten oynanış videosuna baktım karakteri suya sokarsan elbisesi ıslanıyormuş ve enerjisi yavaş doluyormus gibi bir şey diyince anladim ki ben uğraşamam. uğrasabilene hayırlı işler.
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    A Asehan (Asehan Korkut) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyun, hakediyor oynanmayı, knight ın ilk dönemlerini anımsattı bana
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    CIZIK (VOLKAN ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir PUBG minecraft kırması daha insanların istifleme dürtülerini tatmin etme üzerine kurgulanmış
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