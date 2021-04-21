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    DiCaprio ve DeNiro başrollü Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers of the Flower Moon'un çekimleri başladı

    Leonardo DiCaprio ve Robert DeNiro'nun başrolünde bulunduğu Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers of the Flower Moon'un çekimleri başladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    21 Nisan 2021, 17:00 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    DiCaprio ve DeNiro başrollü Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers of the Flower Moon'un çekimleri başladı
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    Başarılı ve popüler yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers of the Flower Moon'un yapım sürecinden yeni bir güncelleme geldi. 

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    IndieWire'ın haberine göre filmin çekimleri Oklahoma'da başladı. Martin Scorsese yaptığı açıklamada salgının sebep olduğu gecikmelerin ardından sonunda çekimlere başlayabildikleri için mutlu olduğunu söyledi. 

    Senaristliğini Eric Roth'un üstlendiği filmin hikayesi David Grann'in aynı isimli kitabından uyarlama olacak. Yönetmenliğini de Martin Scorsese üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro, Jesse Plemons, Pat Healy, Tantoo Cardinal, Louis Cancelmi, Tatanka Means ve Lily Gladstone gibi isimler bulunuyor.

    Killers of the Flower Moon isimli film, Osage yerlilerinin gizemli cinayetlerini konu alacak. 1920-1925 yılları arasında yaşayan Osage yerlilerinin topraklarında bulunan petrolün ardından gizemli bir şekilde insanlar öldürülmeye başlamıştı. Çözülmemiş cinayetlerin sayısının artmasının ardından da o dönem gazetelerde Terör Dönemi olarak adlandırıldı.

    Martin Scorsese yaptığı açıklamada bu olayın Amerika tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve filmi olabildiğince doğru tasvir etmenin ana hedefleri olduğunu söyledi.



    https://screenrant.com/killers-flower-moon-martin-scorsese-filming-start-details/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Reaper87 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Leonardo Di Caprio Hollywooddaki en iyi aktör.Adamın şimdiye kadar bir tane kötü işini izlemedim.Bol bol film çekmeli bu adam iyi yönetmenlerle...
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    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Leonardo Dicaprio varsa o film izlenir abi
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