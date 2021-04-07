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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dijital dijital içerik platformu Gain, ücretli Premium seçeneğini devreye soktu

    Bugüne kadar ücretsiz olarak yayın yapan dijital içerik platformu Gain, bugün itibariyle ücretli Premium aboneliğini kullanıma sundu.
    07 Nisan 2021, 23:35 (6 gün)
    2,7b
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    11
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Dijital dijital içerik platformu Gain, ücretli Premium seçeneğini devreye soktu
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar ücretsiz olarak hizmet veren dijital içerik platformu Gain, bugün itibariyle Gain Premium isminde ücretli abonelik seçeneğini devreye soktu. Gain’deki bazı içerikler ücretsiz olarak yayınlanmaya devam edecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı

    Gain Premium fiyatı ne kadar?

    Gain Premium olarak adlandırılan paketin fiyatı aylık 21,90 TL olarak belirlenmiş. Maalesef ücretsiz deneme veya aile paketi seçeneği sunulmuyor. Ücretsiz ile Premium abonelik arasında görüntü kalitesi farkı yok. Yalnızca içerik farkı var.

    Dijital dijital içerik platformu Gain, ücretli Premium seçeneğini devreye soktu

    Gain Premium’la birlikte Gain’e çok sayıda yeni içerik geldi. Bu içerikleri izlemek için abone olmak gerekiyor. Yerli yapım olarak "Senkron" ve "Metot" isminde iki yeni dizi eklendi. “Bizi Ayıran Çizgi” isminde bir yapım daha eklenecek. Yabancı yapım olarak “Years and Years”, “Zoeys’ Extraordinary Playlist”, “One Captain”, “Corporate”, “David Bowie: The Last Five Years”, “Dead Pixels”, “Confess”, “Motherland” ve “The Girlfriend Experience” yapımları eklendi.

    Ayrıca Bkz. "E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor"

    Daha önce sadece mobil cihazlardan seyredebilen Gain, geçtiğimiz ay web sayfasından yayına başladı. Geçtiğimiz günlerde ise Apple TV ve Android TV uygulamaları yayınlandı.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    V venice24 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bedava alıştırdılar şimdide ücret istiyorlar. Neyseki ekonomik bir fiyat vermişler
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    YOURMOVE 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Para talep etmeden önce siteye DRM koruması sağlasınlar. İçeriklerin hiçbiri korumalı değil. Yani IDM ile basitçe içerik indirebilirsiniz.
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    EnuGNT (Enu GNT) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Benzerlerinden farklı ve özgün içerikleri olan dijital bir platform, elbette ki çarkları bedava dönmüyor, bunu ya parayla ya da reklamla döndürmek zorundalar, ilk günden itibaren para istemek yerine önce yayın ve içeriklerini tanıttılar. Pahasına değer bulan bedelini ödeyerek devam edebilir. Bir çok yabancı dijital platformla karşılaştırılınca fiyatı pahalı bulunabilir, ancak bu pazarda ülkesel bir yarış söz konusu ve Amerika tüm yazılımlarda olduğu gibi bu alanda da öncü olmak istiyor, bu platformların bir çoğu zarar etmelerine rağmen sırf bu yarışta üstün olmak adına yayınlarına ve uygun fiyat politikalarına devam ediyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 (X Y) 6 gün ( Mesaj Silindi ) EnuGNT
    Bence pahali degmez ...
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    mck94 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefon uygulamasindaki arayuzunu cok kullanisli bulmadigim dijital icerik platformu.
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    S spencermilas 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Taktik güzel önce bedava sonra digerlerinden daha pahalı fiyata kullanıcı cekme amacı verdigi sadece dizi program iş paraya döndü döneli kaliteli flim cıkmaz oldu dizi cıkmaz oldu programları saymıyorum youtubu oraya taşıdılar
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güneşe çok yakın uçtular, kapanıp gidecek başka bir platform. Netflix fiyatına ne ile rekabet edeceksin?
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    S socidius 6 gün ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    Ticari bir işletme sonuç itibarı ile. Yazılımcısı, ofis gideri, server gideri, içerik giderleri vs. Böyle platformların düşük fiyat ile ayakta kalması zor. Geçen yıl Tinder vb uygulamalara ülkemizde 40 milyon dolar harcanmış. 50 bin ücretli aboneye ulaşsa temiz aylık 1 milyon lira (+/-) gelir.
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