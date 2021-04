Dijital dijital içerik platformu Gain, ücretli Premium seçeneğini devreye soktu

Tam Boyutta Gör

Bugüne kadar ücretsiz olarak hizmet veren dijital içerik platformu Gain, bugün itibariyle Gain Premium isminde ücretli abonelik seçeneğini devreye soktu. Gain’deki bazı içerikler ücretsiz olarak yayınlanmaya devam edecek.

İlginizi Çekebilir

Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı

Gain Premium fiyatı ne kadar?

Gain Premium olarak adlandırılan paketin fiyatı aylık 21,90 TL olarak belirlenmiş. Maalesef ücretsiz deneme veya aile paketi seçeneği sunulmuyor. Ücretsiz ile Premium abonelik arasında görüntü kalitesi farkı yok. Yalnızca içerik farkı var.

Gain Premium’la birlikte Gain’e çok sayıda yeni içerik geldi. Bu içerikleri izlemek için abone olmak gerekiyor. Yerli yapım olarak "Senkron" ve "Metot" isminde iki yeni dizi eklendi. “Bizi Ayıran Çizgi” isminde bir yapım daha eklenecek. Yabancı yapım olarak “Years and Years”, “Zoeys’ Extraordinary Playlist”, “One Captain”, “Corporate”, “David Bowie: The Last Five Years”, “Dead Pixels”, “Confess”, “Motherland” ve “The Girlfriend Experience” yapımları eklendi.

Ayrıca Bkz. "E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor"

Daha önce sadece mobil cihazlardan seyredebilen Gain, geçtiğimiz ay web sayfasından yayına başladı. Geçtiğimiz günlerde ise Apple TV ve Android TV uygulamaları yayınlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.