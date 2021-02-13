Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz

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Türk girişimci Efe Çakarel tarafından kurulan dijital film platformu Mubi, 14 Şubat Pazar günü kuruluşunun 14. yılını kutluyor. Bunun şerefine 24 saat boyunca ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılacak.

14 Şubat Pazar 00.01 ile 23.59 saatleri arasında Mubi’yi ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Kampanya tüm dünyada geçerli.

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Mubi, popüler sinema filmlerinin aksine daha çok sanat filmleri, bağımsız sinema filmleri ve festival filmlerine ağırlık veriyor. Hollywood filmleri kadar diğer ülkelerin sinemalarına da yer veriliyor.

Mubi’de “Günün filmi” ve “Koleksiyon” isminde iki ayrı kütüphane var. Günün filmi kategorisine her gün 1 film ekleniyor, 30 günün sonunda bu film kütüphaneden kalkıyor. Günün filmi kategorisindeki içerikler, Mubi editörleri tarafından özellikle seçilmiş filmler oluyor.

Koleksiyon kategorisindeki filmler ise kalıcı olarak kütüphanedeki yerini koruyor. Burada yaklaşık 3 bin sinema filmi bulunuyor.

Mubi’nin tüm dünyadaki abone sayısı anlık olarak paylaşılıyor. Haberi hazırladığımız esnada tüm dünyada 11.154.381 milyon abonesi mevcut. Mubi, ülkemizde pek bilinmese de ABD ve Avrupa’da geniş kitle yakaladı. Mubi aylık 25,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

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