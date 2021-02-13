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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz

    Mubi, 14. yaş gününü kutluyor. Mubi 14 Şubat pazar günü 24 saat boyunca ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılacak.
    13 Şubat 2021, 15:06 (Güncellendi, 4 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz
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    Türk girişimci Efe Çakarel tarafından kurulan dijital film platformu Mubi, 14 Şubat Pazar günü kuruluşunun 14. yılını kutluyor. Bunun şerefine 24 saat boyunca ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılacak.

    14 Şubat Pazar 00.01 ile 23.59 saatleri arasında Mubi’yi ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Kampanya tüm dünyada geçerli.

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    Mubi, popüler sinema filmlerinin aksine daha çok sanat filmleri, bağımsız sinema filmleri ve festival filmlerine ağırlık veriyor. Hollywood filmleri kadar diğer ülkelerin sinemalarına da yer veriliyor.

    Mubi’de “Günün filmi” ve “Koleksiyon” isminde iki ayrı kütüphane var. Günün filmi kategorisine her gün 1 film ekleniyor, 30 günün sonunda bu film kütüphaneden kalkıyor. Günün filmi kategorisindeki içerikler, Mubi editörleri tarafından özellikle seçilmiş filmler oluyor.

    Koleksiyon kategorisindeki filmler ise kalıcı olarak kütüphanedeki yerini koruyor. Burada yaklaşık 3 bin sinema filmi bulunuyor.

    Mubi’nin tüm dünyadaki abone sayısı anlık olarak paylaşılıyor. Haberi hazırladığımız esnada tüm dünyada 11.154.381 milyon abonesi mevcut. Mubi, ülkemizde pek bilinmese de ABD ve Avrupa’da geniş kitle yakaladı. Mubi aylık 25,99 TL olarak ücretlendiriliyor.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    astegon (astegon CF) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Biraz inceledim. Ağırlıklı festival filmleri. Öyle avengers dc comics vb holywood filmlerini beklemeyin derim.

    Nefis bir ortam bence. Üye bile olunur.
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    WB 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Siteye girince “try 7 days for free” yazmislar, nasil yani?
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    ozanbey86 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ilk defa duydum bilgilendirme için tşkler
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    4 435 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Film gösterimi için verdiği telif ücretlerini duysanız acı acı gülerdiniz. Bütün dünyada bu kadar kullanıcısı olup, bu kadar az bütçe ayırmasını ayıplıyorum.
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    alemburda34 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk girişimlerine daima destek 👍
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    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Merak ediyordum. Keşif için güzel oldu.
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun girişimciye açığı görmüş tüm dünyaya oynamış iyi bir abone kitlesi kazanmış.
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