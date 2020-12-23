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    Dikey formatlı yerli dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık'ta yayına başlıyor

    Yalnızca mobil platformlarda ve dikey formatta dizi ve filmlerin bulunacağı yerli içerik platformu Gain'in yayın tarihi belli oldu. Gain, Mücbir Yılbaşı ile yayına başlıyor.
    11 sa.
    1,6b
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    10
    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Dikey formatlı yerli dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık'ta yayına başlıyor
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    Mobil kullanımın artması ve Story özelliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte dikey videolar popülerlik kazandı. Yakın zamanda yayına başlayacak dijital içerik platformu Gain’de tüm içerikler dikey formatta olacak.

    GAİN, 30 Aralık 2020 tarihinde yayın hayatına başlıyor. Yalnızca iOS ve Android platformunda kullanılabilecek.

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    Daha önce ABD'de dikey formatta mobil içerik platformu fikri denendi. Quibi ismindeki bir platform; toplu taşımada, sporda, hareket halinde içerik tüketen kullanıcıları hedefleyerek 6 Nisan 2020 tarihinde yayın hayatına başladı ancak koronavirüs nedeniyle ilgi görmedi. Aralık ayının başında platformun fişi çekildi. Umarız Gain başarı yakalar ve kaderi Quibi'den farklı olur.

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    Gain’de hangi içerikler olacak?

    Gain’in ilk gününde Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş yılbaşı kutlama yayını yapacak. Bu içerik ücretsiz olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın yeni yayınları GAİN’de yayınlanacak.

    Gain’deki projelerde yer alacak bazı isimler şunlar: Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mehmet Okur, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş, Bartu Küçükçağlayan ve Muhammet Uzuner…

    Popüler içeriklerden farklı yapıda olacak

    Platformda 10 dakikalık kısa diziler yayınlanacak. Örneğin Engin Günaydın ve Derin Özgürçınar, “10 Bin Adım” isminde 10 dakikalık dizide rol alıyor. ‘Terapist’ dizisinde Dolunay Soysert ile Muhammed Uzuner bir araya geliyor.

    Gain Medya’nın sosyal medya paylaşımlarında platformdaki içeriklerin popüler içeriklerden farklı yapıda olacağı belirtiliyor. “Gain’de farklı perspektiflere sahip c¸es¸itli ic¸erik bulacaksın. C¸u¨nku¨ farklılık, kazanım, es¸itlik, bagˆımsızlık, yaratıcılık ve evrensel ahlak bizim ic¸in degˆerli.” ifadesine yer verilmiş.

    Gain, 30 Aralık’ta iOS ve Android platformunda yayına başlıyor. Gain’in ilk içeriği olan Mücbir Yılbaşı yayınını ücretsiz izlemek için aşağıdaki bağlantıdan kayıt oluşturabilirsiniz.

    https://mucbiryilbasi.gain.tv/



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    keremec (Kerem Safa ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dikey video çekmek suç olarak kabul edilmeli bence. Hatta dikey videoyu yatay video şeklinde render edip paylaşanlar idam cezasına çarptırılmalı.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Boş oğlu boş bir yapım. Quibi kaç yıldır bu işi denedi. En iyi oyuncularla dizi çekti yine de başaramadı. 2 sene sonra bunun da fişini çekerler.
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    anilk91 (ANIL KARA) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden bize özürlüymüşüz gibi okutturuyosunuz yazıyo 😂 diyorum ki bu nasıl içerik sunacak, meğersem editör yazarken ingiliççe klavyeye geçmiş 😂😂😂
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    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    paralı olursa izlerim...para verince daha kaliteliymiş gibi geliyor insana...o yüzden en önemlisi para, para para para
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    labtek38 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Denendi tutmadı. Ne farkı olacak ki?
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    keremec (Kerem Safa ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dikey video çekmek suç olarak kabul edilmeli bence. Hatta dikey videoyu yatay video şeklinde render edip paylaşanlar idam cezasına çarptırılmalı.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu girişimin desteklenmesi gerekiyor. bu ve bunun gibi girişimleri desteklemezsek global pazarda adından söz edilen bir markamız olmaz.
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    cerievis 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fıs
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    ultra sonic 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    umarım sadece yerli pazarda kalmak yerine ingilizce yayında yapmaya başlarlar ve dünyaya açılan güzel bir markamız olur
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    th9 10 sa. ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    imkansız
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