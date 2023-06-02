Dikkat! 18 kötü amaçlı Chrome uzantısı tespit edildi: İşte listesi

Bağımsız bir güvenlik araştırmacısı Chrome Web Mağazası'nda yirmiye yakın kötü amaçlı uzantı tespit etti. Siber güvenlik uzmanı Wladimir Palant, Chrome tarayıcısı için resmi Google mağazasında dağıtılan 18 uzantıda kötü amaçlı kod bulduğunu söylüyor.

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Söz konusu uzantıların toplamda 57 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Her şey PDF Toolbox'ın şüpheli davranışlar göstermesiyle başladı. Uzman, uzantının bir nedenden ötürü tüm tarayıcı sekmelerine sürekli erişim istediğini fark etti.

Zararlı uzantılar tehlike saçıyor

PDF Toolbox'ın bir Truva atı içerdiği ve web sayfalarına kendi Java komut dosyalarını gömdüğü ortaya çıktı. Palant daha sonra yaptığı incelemelerde Chrome Web Mağazası'ndaki 17 başka uzantıda da aynı zararlı kodun yer aldığını keşfetti. İşte listesi:

PDF Toolbox

Autoskip for YouTube

Crystal Ad Block

Brisk VPN

Clipboard Helper

Maxi Refresher

Quick Translation

Easyview Reader view

Zoom Plus

Base Image Downloader

Clickish fun cursors

Maximum Color Changer for Youtube

Readl Reader mode

Image download center

Font Customizer

Easy Undo Closed Tabs

OneCleaner

Repeat button

Muhtemelen başka kötü amaçlı uzantılar da var. Zira güvenlik uzmanı bunları 1.000 uzantı örneği üzerinde yaptığı araştırmada tespit ettiğini söylüyor. Listedeki uzantılardan herhangi biri tarayıcınıza yüklüyse bir an önce kaldırmalısınız.

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Dikkat! 18 kötü amaçlı Chrome uzantısı tespit edildi: İşte liste