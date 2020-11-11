Dimensity 700 ile en uygun fiyatlı 5G telefonlar geliyor

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5G trendinin yükselişini iyi görerek Dimensity yonga setlerini tasarlayan MediaTek bu sayede önemli bir çıkış yakaladı. Her sınıfı kapsama alanına almak isteyen MediaTek bu kez en düşük seviyeye geçti.

Dimensity 700 özellikleri

Dimensity 700 firmanın en düşük seviyede 5G teknolojilerini sunduğu yonga seti olacak. İlginin daha da arttığı bir dönemde Dimensity 700 uygun fiyat arayan üreticilerin ve tüketicilerin alternatifi olmayı istiyor.

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Yonga setinde 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği bir araya geliyor. Performans çekirdekleri 2.2GHz seviyesine kadar çıkabilirken 2133MHz LPDDR4x bellek ve 1GB/s UFS 2.2 destekleri sunulmuş.

Grafik tarafında iki kümeli Mali G57 birimi Full HD+ ekranlarda 90Hz tazeleme hızlarını destekliyor. Sinyal işlemcisi ise 64MP çözünürlüğe kadar sensörlere destek veriyor. Yine yapay zeka motoru pek çok fonksiyonu otomatik hale getiriyor.

7nm sürecinde enerji verimliliğine odaklanan yonga setinin entegre 5G modemi çift 5G SIM hattına imkan tanıyor ve kullanım sırasında da enerji tasarrufu yapacak çözümleri devreye sokuyor. Dimensity 700 önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak.

https://www.techpowerup.com/274499/mediatek-announces-dimensity-700-soc-for-mass-market-5g-smartphones

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