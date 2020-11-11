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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dimensity 700 ile en uygun fiyatlı 5G telefonlar geliyor

    MediaTek Dimensity 700 yonga seti 7nm sürecinde Cortex-A76 çekirdeği ile tatmin edici bir performans sunuyor. 5G modemi ise enerji tasarrufu ile bataryayı yormuyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dimensity 700 ile en uygun fiyatlı 5G telefonlar geliyor
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    5G trendinin yükselişini iyi görerek Dimensity yonga setlerini tasarlayan MediaTek bu sayede önemli bir çıkış yakaladı. Her sınıfı kapsama alanına almak isteyen MediaTek bu kez en düşük seviyeye geçti.

    Dimensity 700 özellikleri

    Dimensity 700 firmanın en düşük seviyede 5G teknolojilerini sunduğu yonga seti olacak. İlginin daha da arttığı bir dönemde Dimensity 700 uygun fiyat arayan üreticilerin ve tüketicilerin alternatifi olmayı istiyor.

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    Yonga setinde 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği bir araya geliyor. Performans çekirdekleri 2.2GHz seviyesine kadar çıkabilirken 2133MHz LPDDR4x bellek ve 1GB/s UFS 2.2 destekleri sunulmuş.

    Grafik tarafında iki kümeli Mali G57 birimi Full HD+ ekranlarda 90Hz tazeleme hızlarını destekliyor. Sinyal işlemcisi ise 64MP çözünürlüğe kadar sensörlere destek veriyor. Yine yapay zeka motoru pek çok fonksiyonu otomatik hale getiriyor.

    7nm sürecinde enerji verimliliğine odaklanan yonga setinin entegre 5G modemi çift 5G SIM hattına imkan tanıyor ve kullanım sırasında da enerji tasarrufu yapacak çözümleri devreye sokuyor. Dimensity 700 önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak.



    https://www.techpowerup.com/274499/mediatek-announces-dimensity-700-soc-for-mass-market-5g-smartphones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
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