Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi MediaTek, Qualcomm'un yaklaşmakta olan işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'e yanıt vermeye hazırlanıyor. Bu bağlamda 2023'ün sonlarında tanıtılması beklenen Dimensity 9300'den yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Şimdi de amiral gemisi işlemcinin üretken yapay zeka desteğine sahip olacağı iddia edildi. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar

Dimensity 9300, sınıfında rakipsiz olabilir

Bildirilenlere göre MediaTek, Dimensity 9300'de Meta imzalı yapay zeka dil modeli Llama 2'ye destek sunmayı planlıyor. Dolayısıyla amiral gemisi işlemci, AI için optimize edilmiş bir yazılım paketine ve özel bir donanıma sahip olacak.

Bilmeyenler daha önce Qualcomm da benzer bir duyuruda bulunmuş ve üretken yapay zekaya yönelik çalışmaların hız kazandığını belirtmişti. Ancak bu gelişmeler için herhangi bir tarih paylaşılmadı. Yeni gelişme doğrulandığı takdirde, akıllı telefonlar için atılan en önemli adımlardan biri olacağını belirtelim. Niketim MediaTek 9300'ün, önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

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Bu noktada üretken yapay zekanın en önemli faydalarından biri gizliliğin artırılması olacak. Niketim üretken yapay zeka görevleri cihazlarda yerel olarak çalıştırılabilecek. Böylece kişisel bilgiler üzerinde daha fazla kontrol ve gelişmiş güvenlik önlemleri dahil olmak üzere akıllı telefon deneyimi artırılmış olacak.

Dimensity 9300 beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Dimensity 9300, Arm'ın yeni nesil Cortex-X4 ve A720 CPU çekirdeklerini (4+4) bir araya getirecek. Görüntüleme ve oyun gibi yüklerde ise işlemciye Immortalis-G720 GPU'nun eşlik edeceği belirtiliyor. Bu yükseltmenin ise, yapay zeka desteği ile önemli kazanımlar sunacağını söyleyebiliriz.

Yeni gelişme doğrulandığı takdirde, akıllı telefonlar için atılan en önemli adımlardan biri olacağını belirtelim. Bildiğiniz hem MediaTek hem de Qualcomm, cihaz içi yapay zeka yetenekleri için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu gelişmeler için herhangi bir tarih paylaşılmamıştı. MediaTek 9300'ün ise, önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

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