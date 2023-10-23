MediaTek Dimensity 9300 performans rekoru kırdı: İşte ilk sonuçlar

Tam Boyutta Gör Mobil işlemci pazarındaki rekabet son dönemde bir hayli arttı. Öyle ki hem MediaTek Dimensity 9300 hem de Snapdragon 8 Gen 3'ün önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Son olarak Dimensity 9300, popüler kıyaslama platformu AnTuTu'da yepyeni bir performans rekoru kırdı. Telefon karşılaştırma listesinde liderlik artık MediaTek'in elinde.

AnTuTu'da lider değişti

Bilmeyenler için MediaTek Dimensity 9300'ün 4nm fabrikasyon süreci ve sekiz çekirdekli (1+3+4) bir konfigürasyonda tanıtılacağı söyleniyor. Bu yapılandırma, selefi ve Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla 1 adet Cortex-X4 performans çekirdeği (daha yüksek saat hızı), 3 adet Cortex-X4 performans çekirdeği ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeklerini içerecek. Verimlilik odaklı ''Küçük'' Cortex-A520 çekirdekleri ise planda yok.

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Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemci bugün AnTuTu veritabanında görünmeye başladı. Hemen aşağıda bulunan görüntüde, MediaTek Dimensity 9300'ün henüz tanıtılmayan bir cihaz üzerinde test edildiğini görüyoruz. Bu model, Android 14, 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesine sahip.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, MediaTek Dimensity 9300 toplam 2.055,084 puanla yepyeni bir rekora imza attı. Öyle ki, ilk kez bir telefonun AnTuTu'da 2.000.000 eşiğini aştığını görüyoruz. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, elde edilen skorun mevcut Snapdragon 8 Gen 2'den yüzde 65'e kadar daha yüksek olduğunu belirtelim. GPU bölümünde ise yüzde 55'e kadar performans artışı söz konusu.

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Tabi ki tüm bu sayılar işlemcinin ham performansını bizlere gösteriyor. Bu nedenle nihai karar, verimlilik ve soğutma performansı gibi faktörler ile belirlenecek. Niketim Dimensity 9300'ün tanıtım tarihi veya hangi telefonlarda kullanılacağı halen açıklanmadı.

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