MediaTek Dimensity 9300 performans rekoru kırdı: İşte ilk sonuçlar

AnTuTu'da lider değişti
Bilmeyenler için MediaTek Dimensity 9300'ün 4nm fabrikasyon süreci ve sekiz çekirdekli (1+3+4) bir konfigürasyonda tanıtılacağı söyleniyor. Bu yapılandırma, selefi ve Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla 1 adet Cortex-X4 performans çekirdeği (daha yüksek saat hızı), 3 adet Cortex-X4 performans çekirdeği ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeklerini içerecek. Verimlilik odaklı ''Küçük'' Cortex-A520 çekirdekleri ise planda yok.
Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemci bugün AnTuTu veritabanında görünmeye başladı. Hemen aşağıda bulunan görüntüde, MediaTek Dimensity 9300'ün henüz tanıtılmayan bir cihaz üzerinde test edildiğini görüyoruz. Bu model, Android 14, 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesine sahip.
Tabi ki tüm bu sayılar işlemcinin ham performansını bizlere gösteriyor. Bu nedenle nihai karar, verimlilik ve soğutma performansı gibi faktörler ile belirlenecek. Niketim Dimensity 9300'ün tanıtım tarihi veya hangi telefonlarda kullanılacağı halen açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.