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    MediaTek Dimensity 9300 performans rekoru kırdı: İşte ilk sonuçlar

    MediaTek'in yeni işlemcisi Dimensity 9300, lansmandan önce AnTuTu'da performans rekoru kırdı. Peki amiral gemisi telefonlara güç verecek yonga seti neler sunacak? Detaylar haberimizde...
    Mediatek Dimensity 9300 performans rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemci pazarındaki rekabet son dönemde bir hayli arttı. Öyle ki hem MediaTek Dimensity 9300 hem de Snapdragon 8 Gen 3'ün önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Son olarak Dimensity 9300, popüler kıyaslama platformu AnTuTu'da yepyeni bir performans rekoru kırdı. Telefon karşılaştırma listesinde liderlik artık MediaTek'in elinde.

    AnTuTu'da lider değişti

    Bilmeyenler için MediaTek Dimensity 9300'ün 4nm fabrikasyon süreci ve sekiz çekirdekli (1+3+4) bir konfigürasyonda tanıtılacağı söyleniyor. Bu yapılandırma, selefi ve Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla 1 adet Cortex-X4 performans çekirdeği (daha yüksek saat hızı), 3 adet Cortex-X4 performans çekirdeği ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeklerini içerecek. Verimlilik odaklı ''Küçük'' Cortex-A520 çekirdekleri ise planda yok.

    Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemci bugün AnTuTu veritabanında görünmeye başladı. Hemen aşağıda bulunan görüntüde, MediaTek Dimensity 9300'ün henüz tanıtılmayan bir cihaz üzerinde test edildiğini görüyoruz. Bu model, Android 14, 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesine sahip.

    Mediatek Dimensity 9300 performans rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, MediaTek Dimensity 9300 toplam 2.055,084 puanla yepyeni bir rekora imza attı. Öyle ki, ilk kez bir telefonun AnTuTu'da 2.000.000 eşiğini aştığını görüyoruz. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, elde edilen skorun mevcut Snapdragon 8 Gen 2'den yüzde 65'e kadar daha yüksek olduğunu belirtelim. GPU bölümünde ise yüzde 55'e kadar performans artışı söz konusu.

    Tabi ki tüm bu sayılar işlemcinin ham performansını bizlere gösteriyor. Bu nedenle nihai karar, verimlilik ve soğutma performansı gibi faktörler ile belirlenecek. Niketim Dimensity 9300'ün tanıtım tarihi veya hangi telefonlarda kullanılacağı halen açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 5 saat önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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