MediaTek Dimensity 9300 aşırı ısınma sorunu yaşayabilir

Dimensity 9300 ve ısınma
Sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, yaklaşmakta olan Dimensity 9300 yongasının beklenen saat hızlarında çalışırken aşırı ısındığını belirtti. Hatırlanacağı üzere Dimensity 9300, verimlilik çekirdeklerinden vazgeçerek bunun yerine 4+4 düzeninde tasarlanmış 4x Cortex-X4 ve 4x Cortex-A720 çekirdeklerinden oluşan bir konfigürasyona sahip olmasıyla ses getirmişti. Yalnızca yüksek performanslı çekirdeklerin dahil edilmesi büyük olasılıkla yonganın aşırı ısınmasının başlıca nedeni olarak görülebilir.
Snapdragon 8 Gen 1 çipinde yaşananlara bakıldığında, telefon üreticilerinin telefonların çok ısınmasını önlemeye odaklandıkları açıkça görülüyor. Hatta üreticiler çıkar çıkmaz hızla daha serin bir şekilde çalışan Snapdragon 8+ Gen 1'e geçtiler. Şimdi de görünüşe göre MediaTek zor bir durumda. Eğer aşırı ısınma sorunları nihai sürümde de yaşanırsa çoğu telefon şirketi Dimensity 9300’ü kullanmak istemeyebilir. Eğer işlemcinin saat hızları düşürülürse de o zaman performans anlamında yeteri kadar çekicilik sunmayabilir. Sonuçta kaybet-kaybet durumu olmuş oluyor. Ayrıca bu durum MediaTek'in rekabette öne geçme planlarını da sekteye uğratabilir.
Önceki raporlarda yaklaşmakta olan Dimensity 9300'ün 3 GHz minimum saat hızına sahip olacağı söyleniyordu. Ayrıca Dimensity 9200'den yüzde 50 daha fazla güç verimliliğine sahip olduğu söyleniyordu. Bu iddialar ilerleyen haftalarda netleşmeye başlayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.