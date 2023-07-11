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    MediaTek Dimensity 6100+ tanıtıldı: Orta seviyede işler kızışıyor

    MediaTek, yeni işlemcisi Dimensity 6100+ platformunu duyurdu. Peki orta seviye akıllı telefonlara eşlik edecek işlemci neler sunuyor? İşte MediaTek 6100+ özellikleri.
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    MediaTek Dimensity 6100+ tanıtıldı: Orta seviyede işler kızışıyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, Dimensity işlemci platformu ile önemli bir yükseliş göstermeyi başardı. Bu bağlamda ürün yelpazesini hızla genişleten teknoloji devi, Dimensity ailesinin yeni üyesi Dimensity 6100+ yonga setini duyurdu. Peki orta seviye cihazlara eşlik edecek işlemci neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım. 

    MediaTek Dimensity 6100+ tanıtıldı

    Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 6100+, kardeşi Dimensity 6020'ye benzer şekilde 7 nm işlem teknolojisini temel alıyor. Bu noktada iki adet 2.2GHz Arm Cortex-A76 performans ve altı adet 2.0GHz Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeklerinden güç alan işlemciye, Mali-G77 GPU eşlik edecek.

    Bunlara ek olarak GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), 5G desteği ve Wi-Fi 52133MHz'e kadar LPDDR4x ve çift hat üzerinden UFS 2.2 depolama standartlarını beraberinde getiren Dimensity 6100+, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda 10 bit 2520 x 1080 (FullHD+) 120Hz ekranlara destek sunacak. 

    MediaTek Dimensity 6020+, kamera tarafında da çeşitli yenilikleri beraberinde getiriyor. Buna göre 108 MP'ye kadar ZSL olmayan kamera2K 30 FPS'ye kadar video kaydı, portreler ve özçekimler için AI-renk ve AI-bokeh kamera özellikleri sunacak.  Ayrıca HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteğinin yanı sıra AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumlu çalışacak. 

    MediaTek Dimensity 8050'nin ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak MediaTek, Dimensity 6100+ yonga setine sahip ilk akıllı telefonların 2023'ün üçüncü çeyreğinde vitrine çıkacağını söylüyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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