MediaTek Dimensity 6100+ tanıtıldı: Orta seviyede işler kızışıyor

MediaTek Dimensity 6100+ tanıtıldı
Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 6100+, kardeşi Dimensity 6020'ye benzer şekilde 7 nm işlem teknolojisini temel alıyor. Bu noktada iki adet 2.2GHz Arm Cortex-A76 performans ve altı adet 2.0GHz Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeklerinden güç alan işlemciye, Mali-G77 GPU eşlik edecek.
Bunlara ek olarak GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), 5G desteği ve Wi-Fi 5, 2133MHz'e kadar LPDDR4x ve çift hat üzerinden UFS 2.2 depolama standartlarını beraberinde getiren Dimensity 6100+, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda 10 bit 2520 x 1080 (FullHD+) 120Hz ekranlara destek sunacak.
MediaTek Dimensity 6020+, kamera tarafında da çeşitli yenilikleri beraberinde getiriyor. Buna göre 108 MP'ye kadar ZSL olmayan kamera, 2K 30 FPS'ye kadar video kaydı, portreler ve özçekimler için AI-renk ve AI-bokeh kamera özellikleri sunacak. Ayrıca HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteğinin yanı sıra AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumlu çalışacak.
MediaTek Dimensity 8050'nin ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak MediaTek, Dimensity 6100+ yonga setine sahip ilk akıllı telefonların 2023'ün üçüncü çeyreğinde vitrine çıkacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)