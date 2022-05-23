Dimensity 1050 duyuruldu: Daha iyi 5G

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Üst seviyede Dimensity 8000 ve 9000 serileri ile pazar payını genişleten MediaTek alt seviyelerde ise Dimensity 1000 serisine devam ediyor. Dimensity 1050 ortalama performansı daha iyi 5G çekimi ile birleştiriyor.

Dimensity 1050 özellikleri neler?

6nm sürecinde geliştirilen Dimensity 1050 yonga setinde 2.5GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. ARM Mali-G610 grafik birimi ile HyperEngine 5.0 ile oyunlarda daha iyi optimizasyon sunuyor.

MediaTek çok satıyor, Qualcomm çok kazanıyor 1 ay önce eklendi

Yonga setinin dikkat çekici tarafı mmWave ve sub-6GHz 5G frekanslarını destekleyerek hem yakın alanda hem de uzak alanda en iyi bağlantı hızlarına erişebilmesi. MediaTek’in bu açıdan ilk yonga seti olma ünvanına sahip.

Wi-Fi 6E bağlantısı 2x2 MIMO anten desteği ile yüksek hızlara ulaşabiliyor. Full HD+ ekran çözünürlükleri, 144Hz tazeleme hızları, donanım tabanlı AV1 video çözme, HDR10+ oynatma ve Dolby Vision destek listesi arasında. Dimensity 1050 yonga seti yılın ikinci yarısında piyasada olacak.

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