Dinozorlarların ortak akrabası Kongonaphon fosilleri incelendi

American Museum of Natural History kurumu araştırmacılarının yaptığı yeni araştırma dinozorların evrimsel sürecine ve dinozorların atalarına ışık tuttu.

Günümüzden 237 milyon yıl önce ‘’Middle Triassic’’ yani Orta Triyas olarak adlandırılan dönemde yaklaşık olarak 10 cm boyuta sahip, böcekle beslenen sürüngen türünün, günümüzde Madagaskar olarak adlandırılan bölgenin o dönemdeki primordial ormanlarında yaşadığı belirtiliyor. Kongonaphon kely olarak adlandırılan canlının, dinozorların ve teruzorların ( pterosaur ) ortak atası olan Reptilia familyasına oldukça yakın olan Ornithodira cinsine yakın bir kökende bulunduğu belirtiliyor.

Kongonaphon

Tarihteki ilk Kongonaphon fosilleri 1998 yılında keşfedilmekle birlikte günümüze değin bahsi geçen cinsin aykırı bir cins olduğu ve dinozorlarla ilişkisinin olmadığı düşünülüyordu.

Araştırma ekibi daha çok fosil elde ettiğinde ve daha fazla fosil incelendiğinde Kongonaphon cinsinin dişlerinin böcekleri yemek için işlev gördüğü belirlendi. Canlının diyetindeki bu farklılığın, cinsin boyutlarının küçülmesine neden olsa da etobur olan diğer akrabaların kullanmadığı ayrı bir besin halkasının oluşmasına, bu durumun da farklı ekolojik nişin kullanılarak canlıların hayatta kalma şansının artmasına neden olduğu düşünülüyor.

Ayrıca vücut yüzeyleri küçülen canlıların yüzey alanı hacimlerine göre oldukça arttığı için bu durumun canlının çok daha hızlı soğumasına neden olduğu, Orta Triyas döneminin sert iklim şartlarına uygun olarak bahsi geçen canlıların evrimsel süreçte birçok dinozorun sahip olduğu tüylere sahip olmak üzere evrimleştiği düşünülüyor.

Dinozorların ve teruzorların ortak akrabasına ait yeni bulgular Proceedings of the National Academy of Science adlı dergide yayımlandı.

https://www.pnas.org/content/117/30/17932

