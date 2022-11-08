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    DirectStorage 1.1 daha hızlı yükleme ile geliyor

    DirectStorage 1.1 ile geliştiriciler artık oyunlardaki sıkıştırılmış veri paketlerinin grafik birimi tarafından üstlenilmesini sağlayacak ve 3 kata kadar yüklemelerde avantaj sunacak. 
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    DirectStorage 1.1 Tam Boyutta Gör
    Xbox Series X/S konsollarının dikkat çeken özelliği DirectStorage, Windows sistemlere de sunulmuştu. Şimdi DirectStorage 1.1 versiyonu ile 3 kata kadar daha hızlı oyun yüklemelerine imkân sağlıyor.

    DirectStorage 1.1 neler sunuyor?

    NVMe sürücülerin yüksek veri aktarımlarından yararlanılmasını sağlayan DirectStorage teknoloji, işlemci kısıtlamalarının önüne geçerek verilerin hızlı bir şekilde ekran kartına gönderilmesini sağlıyor.

    DirectStorage 1.0 versiyonunda NVMe birimlerinin yüksek bant genişliği kullanılarak işler çok daha verimli bir şekilde gerçekleştiriliyordu ve oyun yüklemelerinde yüzde 40 civarında iyileşme sağlanıyordu. DirectStorage 1.1 versiyonu ile birlikte de sıkıştırılmış veri paketlerinin çözülmesi işi ekran kartına havale ediliyor. DirectStorage 1.0 versiyonuna göre grafik kartı tabanlı çözme işi 3 kata kadar daha hızlı gerçekleştiriliyor.

    DirectStorage teknolojisinin avantajını net bir şekilde görebilmek için haliyle gerçek hayat testleri yapmak gerekiyor ancak destekli ilk oyun olan Forspoken gelecek yıl başlarında piyasada olacak. Bu bakımdan biraz beklemek gerekiyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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