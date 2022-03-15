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    Microsoft, DirectStorage desteğini Windows'a getirdi: Oyunlarda daha hızlı yükleme süreleri sunacak

    Geçtiğimiz aylarda yeni nesil konsollarda bulunan ve daha kısa yükleme süreleri sunan DirectStorage desteğinin Windows'a geleceğini duyuran Microsoft, yeni desteği kullanıma sunmaya başladı.
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    Windows'a DirectStorage desteği geldi: İşte detaylar
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    Yazılım devi Microsoft, yeni nesil konsolların en önemli gelişmelerinden biri olan DirectStorage API desteğini Windows’a getirdiğini duyurdu.

    Oyun deneyimini arttıracak

    NVMe sürücülerin yüksek veri aktarımlarından yararlanılmasını sağlayan yeni teknoloji, işlemci kısıtlamalarının önüne geçerek verilerin hızlı bir şekilde ekran kartına gönderilmesini sağlıyor. Bununla birlikte yükleme ve oyun içi bekleme sürelerinin büyük oranda azalmasını sağlayan yeni API, Windows 10 ve 11 kullanıcıları için artık kullanılabilir olacak.

    Bugünden itibaren Windows oyunlarının DirectStorage ile gönderileceğini söyleyen Microsoft, ''Bu genel SDK sürümü, geliştiricilerin en yeni depolama cihazlarının hızını daha tam olarak kullanmalarına olanak tanıyarak PC oyunlarında hızlı yükleme süreleri ve ayrıntılı dünyalar için yeni bir çağı başlatıyor'' sözlerini dile getirdi.

    Microsoft’un yeni duyurusu PC oyunculuğu için büyük bir gelişme olsa da hızlı bir şekilde standart haline gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Günümüzde birçok cihazda SSD bulunmaması oyun geliştiricilerinin tercihini etkileyebilir.

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