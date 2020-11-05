Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiricliğini Codemasters Racing'in yaptığı off-road yarış oyunu Dirt 5'in çıkışına oldukça kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz saatlerde de Dirt 5'in YouTube hesabından, Codemasters'ın başındaki isimlerden David Springate'in oyunun PlayStation 5 sürümü hakkında konuştuğu bir video yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak"

İlginizi Çekebilir

PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı

PlayStation 5 ve daha çok PlayStation 5'in kontrolcüsü hakkında konuşan David Springate; Dirt 5'in, PlayStation 5'in gücünü ve kontrolcünün tüm özelliklerini sonuna kadar kullanacağını söyledi. Özellikle kontrolcünün gerçekten inanılmaz olduğunu da ekledi. PlayStation 5 kontrolcüsü, yarış oyunlarında sürdüğünüz zemine göre farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor ve Dirt 5'in off-road bir yarış oyunu olması da bu durum için fazlasıyla uygun.

David Springate, PlayStation 5 kontrolcüsü ve PlayStaiton 5 ile oynadığı Dirt 5'in daha önce oynadığı hiçbir şeye benzemediğini söylüyor. David Springate'in anlatımı ile Dirt 5'in PlayStation 5'teki özel bakış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dirt 5, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 6 Kasım'da; Xbox Series X/S için 10 Kasım'da; PlayStation 5 için de 12 Kasım'da yayınlanacak.

https://www.vg247.com/2020/11/05/dirt-5-ps5-dualsense-incredible/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.