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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor

    Off-road yarış oyunlarının en popüler ve en iyilerinden biri olan Dirt 5, PlayStation 5'in ve kontrolcüsü DualSense'in tüm gücünü kullanacak gibi duruyor.
    6 gün
    2,2b
    1
    10
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Codemasters Racing'in yaptığı off-road yarış oyunu Dirt 5'in çıkışına oldukça kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz saatlerde de Dirt 5'in YouTube hesabından, Codemasters'ın başındaki isimlerden David Springate'in oyunun PlayStation 5 sürümü hakkında konuştuğu bir video yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak"

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    PlayStation 5 ve daha çok PlayStation 5'in kontrolcüsü hakkında konuşan David Springate; Dirt 5'in, PlayStation 5'in gücünü ve kontrolcünün tüm özelliklerini sonuna kadar kullanacağını söyledi. Özellikle kontrolcünün gerçekten inanılmaz olduğunu da ekledi. PlayStation 5 kontrolcüsü, yarış oyunlarında sürdüğünüz zemine göre farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor ve Dirt 5'in off-road bir yarış oyunu olması da bu durum için fazlasıyla uygun. 

    David Springate, PlayStation 5 kontrolcüsü ve PlayStaiton 5 ile oynadığı Dirt 5'in daha önce oynadığı hiçbir şeye benzemediğini söylüyor. David Springate'in anlatımı ile Dirt 5'in PlayStation 5'teki özel bakış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Dirt 5, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 6 Kasım'da; Xbox Series X/S için 10 Kasım'da; PlayStation 5 için de 12 Kasım'da yayınlanacak.



    https://www.vg247.com/2020/11/05/dirt-5-ps5-dualsense-incredible/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    redoracle (yıldırım coolboy) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O kontrolcünün fiyatı da daha önce gördüğümüz fiyatlara benzemiyor,adam burdaki satış fiyatını görse daha inanılmaz bulurdu emin ol.

    Bişey değil bu yeni özellikler kapatılmıyorsa sıkıntı,o kadar para verip alıcan hadi aldın diyelim tuş tutukluk yapacak zor basacak vs oyuncu bi hışımla kontrolcüyü bozarsa yandı gülüm keten helva 1100 lira gitti,al sana dual sense işte o zaman.
    O kontrolcünün fiyatı da daha önce gördüğümüz fiyatlara benzemiyor,adam burdaki satış fiyatını görse daha inanılmaz bulurdu emin ol. Bişey değil bu yen...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar oyun yapmayı bilmiyor utanmadan game pad övmüşler bir de...
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    Kankkunen (ender ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dirt'in geliştiricisi demiş.... Ulan sen önce yaptığın oyunlarda gamepade adam gibi hissiyat ver de ondan sonra Sony yalakalığı yap.
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    semihadal 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesin inanılmazdır
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    konsoldede 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bence cok abartiliyor aynen ps3 deki titresimsiz kollardaki gibi sonra ne oldu gittiler normal titresim teknolojisini eklediler ayrica herkes dirt 5 oynamayacak baska oyunlardaki durumu nasil ? oyuncularin hosuna gidecek mi 1 avuc dolusu para verecekler makinayada oyunlarinada degecek mi ? zamanla görecegiz
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    Mütercim Bey (F. Öz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    "Off-road yarış oyunlarının en popüler ve en iyilerinden biri olan Dirt 5"

    Steam İncelemeleri: Çoğunlukla Olumsuz.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Almayı düşünüyordum uygun fiyatından dolayı ama Epic'te olmaması ve bu açıklama yüzünden vazgeçtim. 110TL=13 Dolar iyi paraymış kendileri kaybeder

    Şaka bir yana "PlayStaiton 5 ile oynadığı Dirt 5'in daha önce oynadığı hiçbir şeye benzemediğini söylüyor." Kendisi bir de Series X üzerinde yeni Forza Motorsport'u denesin
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ray tracing den 10 kat daha önemli bir özellik bence, dedikleri gibi varsa oyun deneyimini inanılmaz değiştirir
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    redoracle (yıldırım coolboy) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O kontrolcünün fiyatı da daha önce gördüğümüz fiyatlara benzemiyor,adam burdaki satış fiyatını görse daha inanılmaz bulurdu emin ol.

    Bişey değil bu yeni özellikler kapatılmıyorsa sıkıntı,o kadar para verip alıcan hadi aldın diyelim tuş tutukluk yapacak zor basacak vs oyuncu bi hışımla kontrolcüyü bozarsa yandı gülüm keten helva 1100 lira gitti,al sana dual sense işte o zaman.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi ) redoracle
    100 saat rocket league oyna bozuluyor zaten
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dual sense umarım çok abartılmıyordur.
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