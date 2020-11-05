Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor

Yayıncılığını ve geliştiricliğini Codemasters Racing'in yaptığı off-road yarış oyunu Dirt 5'in çıkışına oldukça kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz saatlerde de Dirt 5'in YouTube hesabından, Codemasters'ın başındaki isimlerden David Springate'in oyunun PlayStation 5 sürümü hakkında konuştuğu bir video yayınlandı.
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PlayStation 5 ve daha çok PlayStation 5'in kontrolcüsü hakkında konuşan David Springate; Dirt 5'in, PlayStation 5'in gücünü ve kontrolcünün tüm özelliklerini sonuna kadar kullanacağını söyledi. Özellikle kontrolcünün gerçekten inanılmaz olduğunu da ekledi. PlayStation 5 kontrolcüsü, yarış oyunlarında sürdüğünüz zemine göre farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor ve Dirt 5'in off-road bir yarış oyunu olması da bu durum için fazlasıyla uygun.
David Springate, PlayStation 5 kontrolcüsü ve PlayStaiton 5 ile oynadığı Dirt 5'in daha önce oynadığı hiçbir şeye benzemediğini söylüyor. David Springate'in anlatımı ile Dirt 5'in PlayStation 5'teki özel bakış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Dirt 5, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 6 Kasım'da; Xbox Series X/S için 10 Kasım'da; PlayStation 5 için de 12 Kasım'da yayınlanacak.
https://www.vg247.com/2020/11/05/dirt-5-ps5-dualsense-incredible/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bişey değil bu yeni özellikler kapatılmıyorsa sıkıntı,o kadar para verip alıcan hadi aldın diyelim tuş tutukluk yapacak zor basacak vs oyuncu bi hışımla kontrolcüyü bozarsa yandı gülüm keten helva 1100 lira gitti,al sana dual sense işte o zaman.