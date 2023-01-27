Discord yayınlarına AV1 desteği geliyor

Oyun topluluğunun en önemli iletişim araçlarından birisi haline gelen Discord kalite yeniliklerine devam ediyor. Bu hafta GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarına sahip olanlar için önemli bir güncelleme geldi.

Discord’a AV1 desteği

Discord yaptığı açıklamada Nvidia GeForce RTX 4000 ekran kartları için AV1 kodeğini getirdiğini duyurdu. AV1 sayesinde Nitro aboneleri 4K 60fps seviyesine kadar 8Mbps bant genişliği kullanabilecekler.

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Discord normalde Cisco tarafından sunulan OpenH264 ve H.264 video kodeklerini kullanıyordu. AV1 ile birlikte yayın kalitesi de artacak. Eğer kullanıcının sistemi AV1 çözemiyorsa yayın kodeği otomatik olarak H.264’e geçiş yapıyor.

Kullanıcıların Ayarlar kısmında Ses-Video sekmesine girerek AV1 seçeneğini bulmaları yeterli. Bununla birlikte yüksek bant genişliği sadece Nitro üyeleri için geçerli. Discord’un Intel ve AMD ekran kartlarını destekleyen kodekleri getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

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