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    Discord yayınlarına AV1 desteği geliyor

    GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarına sahip olanlar Discord yayınlarında AV1 kodeğini kullanabilecek. Nitor aboneleri ise 4K 60fps ve 8Mbps bant genişliğine ulaşabilecek.
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    Discord
    Oyun topluluğunun en önemli iletişim araçlarından birisi haline gelen Discord kalite yeniliklerine devam ediyor. Bu hafta GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarına sahip olanlar için önemli bir güncelleme geldi.

    Discord’a AV1 desteği

    Discord yaptığı açıklamada Nvidia GeForce RTX 4000 ekran kartları için AV1 kodeğini getirdiğini duyurdu. AV1 sayesinde Nitro aboneleri 4K 60fps seviyesine kadar 8Mbps bant genişliği kullanabilecekler.

    Discord normalde Cisco tarafından sunulan OpenH264 ve H.264 video kodeklerini kullanıyordu. AV1 ile birlikte yayın kalitesi de artacak. Eğer kullanıcının sistemi AV1 çözemiyorsa yayın kodeği otomatik olarak H.264’e geçiş yapıyor.

    Kullanıcıların Ayarlar kısmında Ses-Video sekmesine girerek AV1 seçeneğini bulmaları yeterli. Bununla birlikte yüksek bant genişliği sadece Nitro üyeleri için geçerli. Discord’un Intel ve AMD ekran kartlarını destekleyen kodekleri getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

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    alex59 10 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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