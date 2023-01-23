Riot Games saldırıya uğradı, güncellemeler gecikiyor

Ahri güncellemesi gecikiyor
Rito Games bu sıralarda League of Legends oyunundaki Ahri karakterine büyük bir güncelleme hazırlıyordu. 13.2 versiyonu ile Ahri karakterinin tasarım ve güç dengesine önemli dokunuşlar yapılacaktı. Oyuncular da sabırsızlıkla bu güncellemeyi bekliyordu.
25 Ocak itibariyle yayınlanması beklenen bu güncelleme ertelendi. Geliştiriciler siber saldırının kapsamını anlayabilmek için yoğun bir araştırma içerisinde ve bu nedenle LoL güncellemesini ertelediklerini duyurdu.
LoL için yeni güncelleme en erken Şubat ayı içerisinde verilecek ancak henüz net bir tarih açıklanmadı. Bununla birlikte LoL haricinde şirketin diğer yapımlarının da güncellemelerinin erteleneceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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