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    Riot Games saldırıya uğradı, güncellemeler gecikiyor

    League of Legends geliştiricisi Riot Games sosyal mühendislik üzerinden saldırıya uğrayınca önemli güncellemeler de aksadı. Ahri güncellemesinin Şubat ayına ertelendiği duyuruldu. 
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    League of Legends Tam Boyutta Gör
    League of Legends ve Valorant oyunları ile dev bir stüdyo haline gelen Riot Games sıkıntılı günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal mühendislik ile sunucuları saldırıya uğrayan Riot Games güncellemeleri ertelemek zorunda kaldı.

    Ahri güncellemesi gecikiyor

    Rito Games bu sıralarda League of Legends oyunundaki Ahri karakterine büyük bir güncelleme hazırlıyordu. 13.2 versiyonu ile Ahri karakterinin tasarım ve güç dengesine önemli dokunuşlar yapılacaktı. Oyuncular da sabırsızlıkla bu güncellemeyi bekliyordu.

    25 Ocak itibariyle yayınlanması beklenen bu güncelleme ertelendi. Geliştiriciler siber saldırının kapsamını anlayabilmek için yoğun bir araştırma içerisinde ve bu nedenle LoL güncellemesini ertelediklerini duyurdu.

    LoL için yeni güncelleme en erken Şubat ayı içerisinde verilecek ancak henüz net bir tarih açıklanmadı. Bununla birlikte LoL haricinde şirketin diğer yapımlarının da güncellemelerinin erteleneceği belirtiliyor.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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