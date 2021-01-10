Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün yaptığı, geliştiricliğini ise Arkane Studios'un yaptığı Dishonored serisinin yaratıcılarından Harvey Smith, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.İlginizi Çekebilir God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor
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Geçtiğimiz günlerde Vandal'a konuşan Dishonored oyunun yaratıcılarından biri olan Harvey Smith, yeni oyun üzerinde çalıştığını söyledi. Dishonored'ın geliştirici stüdyosu olan Arkane'in yeni oyunu Deathloop üzerinde çalışmadığını söyleyen Smith, Dishonored ve Prey yapan geliştiriciler ile bilrikte yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Çalıştıkları oyunun henüz duyurulmadığını da söyledi. Bu yüzden doğal olarak oyuna dair hiçbir detay da bilinmiyor. Yeni oyun Dishonored 3, Prey 2 veya tamamen yeni bir oyun olabilir. Ancak oyun ne olursa olsun stüdyo Bethesda'ya bağlı olduğu için oyun çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek. Bu da oyuncular için gerçekten sevindiri bir durum.
Dishonored serisin ilk oyunu 2012, ikinci oyun da 2016 yılında yayınlanmıştı. Fazlasıyla sevilen ve başarılı bir seri olduğunu da belirtmek gerek.
https://www.ign.com/articles/dishonored-co-creator-is-working-on-a-new-arkane-game-with-dishonored-and-prey-developers Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.