Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

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Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün yaptığı, geliştiricliğini ise Arkane Studios'un yaptığı Dishonored serisinin yaratıcılarından Harvey Smith, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Vandal'a konuşan Dishonored oyunun yaratıcılarından biri olan Harvey Smith, yeni oyun üzerinde çalıştığını söyledi. Dishonored'ın geliştirici stüdyosu olan Arkane'in yeni oyunu Deathloop üzerinde çalışmadığını söyleyen Smith, Dishonored ve Prey yapan geliştiriciler ile bilrikte yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Çalıştıkları oyunun henüz duyurulmadığını da söyledi. Bu yüzden doğal olarak oyuna dair hiçbir detay da bilinmiyor. Yeni oyun Dishonored 3, Prey 2 veya tamamen yeni bir oyun olabilir. Ancak oyun ne olursa olsun stüdyo Bethesda'ya bağlı olduğu için oyun çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek. Bu da oyuncular için gerçekten sevindiri bir durum.

Dishonored serisin ilk oyunu 2012, ikinci oyun da 2016 yılında yayınlanmıştı. Fazlasıyla sevilen ve başarılı bir seri olduğunu da belirtmek gerek.

https://www.ign.com/articles/dishonored-co-creator-is-working-on-a-new-arkane-game-with-dishonored-and-prey-developers

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