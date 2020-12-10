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    Netflix'in yıldızlarla dolu yeni filmi Don’t Look Up'ın kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı

    Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu ve daha fazlasıyla yıldız oyuncunun bulunduğu yeni Netflix filminin kadrosuna Chris Evans da katıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Netflix'in yıldızlarla dolu yeni filmi Don’t Look Up'ın kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı

    Özellikle The Big Short ve Vice filmleri ile dikkat çeken başarılı yönetmen Adam McKay'in, Netflix'te yayınlanacak olan yeni filminin kadrosuan bir isim daha katıldı.

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    Geçtiğimiz aylarda filmin kadrosu açıklanmıştı ve şimdi de bazı eklemeler yapılıyor. Fİlme yeni eklenen isim, Captain America rolü ile daha çok tanınan başarılı oyuncu Chris Evans. Chris Evans'ın kadroya eklenmesi ile birlikte filmin şu anlık kadrosu şu şekilde: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Chris Evans, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry and Tomer Sisley.

    Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Adam McKay üstleniyor. Yayın tarihi henüz belli değil. Don’t Look Up, dünyanın bir meteor yüzünden 6 ay içinde yok olacağını öğrenen iki uzay bilimcinin hikayesini anlatıyor. Filmin çekimlerin ne zaman başlayacağı da ne yazık ki bilinmiyor ancak kadronun heyecanlandırdığını söylemek gerek. Don’t Look Up, Netflix'te yayınlanacak.



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    fırat.ç. (Fırat K) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bakalım hangisi gay olacak
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dicaprio durup patates soysun yine izlerim...
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    fırat.ç. (Fırat K) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bakalım hangisi gay olacak
    2 Yanıt Yanıtla +14
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