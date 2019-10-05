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    Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak

    Kendi yayın hizmetlerini başlatacak firmalar arasında rekabet gittikçe kızışıyor. Disney tarafından yayınlanana göre firma artık Netflix reklamlarını eğlence amaçlı TV kanallarında yayınlamayacak.
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    Sinema ve Dizi
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak
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    TV ağlarındaki baskın etkisini bildiğimiz Disney, eğlence amaçlı olan TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayı tamamen yasakladı. Disney+ yayın hizmetinin kullanıcılara sunulmasına yaklaşırken pek de şaşırtıcı olmayan bu haber, Disney’in hâlâ popüler olan ESPN gibi kanallarını kapsamıyor.

    Geçen yıl yayınlanan raporlara göre 1,8 milyar dolarlık reklam bütçesinin içinden 99,2 milyon dolara TV reklamları satın alan Netflix, bu reklamların %13’ünü Disney grubunda yer alan eğlence kanallarında yayınlatmıştı.

    Disney’in direkt olarak kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Netflix’i hedef aldığı bu uygulama, kendi yayın hizmetlerine sahip olan Amazon, Apple ya da Comcast gibi firmaları etkilemiyor. 

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    Disney+, ilk olarak ABD ve Kanada’da 12 Kasım’da kullanıcılara sunulacak. İlk etapta içerisinde Star Wars ve Marvel içeriklerini, Disney içeriklerinin yanında sunacak platform, aylık 6,99 dolarlık bir ücretle gelecek.



    https://www.gsmarena.com/disney_will_no_longer_accept_netflix_ads_on_its_entertainment_tv_channels-news-39504.php Yorum Yaz
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    lterlemez 5 gün
    Müşterinin bölünmesi ile gelirler düşecektir diye düşünüyorum. Bu kadar çok yayıncı var iken nasıl olacak acaba?
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    insaatmüh. 5 gün
    Netflix ten ucuz yapsınlar alalım.
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    The Hollow 5 gün
    Hulu ve ESPN+ dahil pakette 12 Kasım'da geliyor. Fiyatı aylık 12,99 dolar. Abone olmak için o paketi bekliyorum. Netflix'in işini zorlaştırabilecek pakette o zaten.
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    Start Again 5 gün yeni yorumcu
    Disney çok ciddi. Bir yandan da Apple geliyor.
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