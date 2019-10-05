Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak

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TV ağlarındaki baskın etkisini bildiğimiz Disney, eğlence amaçlı olan TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayı tamamen yasakladı. Disney+ yayın hizmetinin kullanıcılara sunulmasına yaklaşırken pek de şaşırtıcı olmayan bu haber, Disney’in hâlâ popüler olan ESPN gibi kanallarını kapsamıyor.

Geçen yıl yayınlanan raporlara göre 1,8 milyar dolarlık reklam bütçesinin içinden 99,2 milyon dolara TV reklamları satın alan Netflix, bu reklamların %13’ünü Disney grubunda yer alan eğlence kanallarında yayınlatmıştı.

Disney’in direkt olarak kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Netflix’i hedef aldığı bu uygulama, kendi yayın hizmetlerine sahip olan Amazon, Apple ya da Comcast gibi firmaları etkilemiyor.

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Disney+, ilk olarak ABD ve Kanada’da 12 Kasım’da kullanıcılara sunulacak. İlk etapta içerisinde Star Wars ve Marvel içeriklerini, Disney içeriklerinin yanında sunacak platform, aylık 6,99 dolarlık bir ücretle gelecek.

https://www.gsmarena.com/disney_will_no_longer_accept_netflix_ads_on_its_entertainment_tv_channels-news-39504.php