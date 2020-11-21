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    Disney, Black Widow'u internette yayınlamayı düşünmüyor

    Disney'in Marvel için hazırladığı yeni dönemin ilk filmi olacak olan ancak salgın sebebiyle bir türlü yayınlanamayan Black Widow filminin gelecek planları hakkında bir açıklama yapıldı.
    4 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Disney, Black Widow'u internette yayınlamayı düşünmüyor
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    Disney'in Marvel için hazırladığı sinema evreni bildiğiniz gibi Avengers Endgame ile birlikte bir dönemin sonuna geldi. Evrenin yeni dönemi de Black Widow karakterine odaklanan film ile başlayacaktı ancak salgın engel oldu.

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    Normalde Mayıs ayında vizyon girmesi beklenen Black Widow, birkaç kez ertelendi ve bu yılki takvimden çıkartıldı. Hatta yıllar sonra ilk kez Marvel'ın hiçbir filmi vizyona girmedi. Black Widow gibi bu yıl birçok film de ertelendi. Örneğin Wonder Woman 1984 de birkaç kez ertelendi ve en sonunda hem internet üzerinden hem de sinemalarda yayınlanmasına karar verildi. Wonder Woman 1984 için böyle bir karar alınınca gözler Black Widow'a döndü.

    Deadline'ın son raporuna göre ise bu Wonder Woman kararından sonra da Disney'in Black Widow'u internette yayınlamak gibi düşüncesi olmadığı öğrenildi. Eğer salgında bir düzelme görmezsek Disney, bu kararı değiştirebilir ya da filmi tekrar erteleyebilir.

    Filmin şu anki vizyon tarihi 7 Mayıs 2021. Filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt bulunuyor.



    https://screenrant.com/black-widow-movie-release-not-streaming/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    22 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
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