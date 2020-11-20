Ms. Marvel dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı

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Disney'in, Disney+'ta yayınlanması için hazırladığı Marvel dizilerinden biri olan Ms. Marvel'dan ilk görüntüler paylaşıldı. Görsellerde Ms. Marvel'ı yani Kamala Khan karakterini görüyoruz.

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Geçtiğimiz aylarda hem başrolü hem de yönetmenleri açıklanan diziden ilk görüntüler sonunda paylaşıldı. Görsellere baktığımızda ana karakter Kamala Khan'ı, Brie Larson'ın canlandırdığı Captain Marvel kostümünün içerisinde görüyoruz. Karakter çizgi romanlarda Captain Marvel'ın bir hayranı ve ismini de zaten oradan alıyor.

Dizinin yayınlanan ilk görsellerini aşağıdaki galeri bölümünden bulabilirsiniz. Dizinin başrolünde yani Ms. Marvel rolünde Iman Vellani bulunuyor. Bad Boys for Life filminin yönetmenleri Adil El Arbi ve Bilall Fallah ise dizinin yönetmenliğini yapacak. Dizinin 2021 yılında yayınlanması bekleniyor. Ayrıca Ms. Marvel karakterinin Captain Marvel 2'de de gözükmesi planlanıyor.

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