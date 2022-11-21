Disney, yeni CEO'yu duyurdu: Efsane geri döndü

Tam Boyutta Gör Disney, Bob Iger’in CEO’luk görevini devraldığını duyurdu. Evet, Disney CEO'su tekrar Bob Iger. Yönetimi kurulu başkanı Susan Arnold, zorlu pandemi döneminde şirketi yönetmek dahil birçok görevde bulunan Bob Chapek’e Disney’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Kurul, sektörel önemli dönüşümlerin olduğu bu dönemde Bob Iger’ı şirkete liderlik edecek tek isim olarak görüyor.

2 yıl boyunca görevini sürdürecek

Bob Iger, hatırlayacağınız üzere 2005’te Disney’in CEO’su oldu ve bu görevi 15 yıl sürdürdü. Şubat 2020’de emekli oldu ancak Aralık 2021’e kadar icra başkanı olarak görevine devam etti. Şirketin başına 30 yılını vermiş, en eski çalışanlardan biri olan Chapek geçti. Iger, şimdi tekrar Disney’in başına geçen isim oldu ancak 2 yıllık boyunca bu görevi sürdürecek.

Iger, yaptığı açıklamada “Bu büyük şirketin geleceği için son derece iyimserim ve Yönetim Kurulu tarafından CEO olarak geri dönmemin istenmesi beni heyecanlandırdı.” dedi.

Iger’ın CEO olduğu dönemde Disney Plus servisi tanıtıldı ve 7.4 milyar dolara Pixar, 4 milyar dolara Marvel, 4 milyar dolara Star Wars stüdyosu Lucasfilm satın alımı gerçekleşti. CEO, 2019’da yılın iş adamı seçildi. Chapek ise, 2 yıllık görev süresince fazla sevilmedi. Disney Plus fiyatı yükseldi, uygulamada kesintiler yaşandı ve daha bir dizi sorun Disneyland’i etkiledi.

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