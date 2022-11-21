Disney, yeni CEO'yu duyurdu: Efsane geri döndü

2 yıl boyunca görevini sürdürecek
Bob Iger, hatırlayacağınız üzere 2005’te Disney’in CEO’su oldu ve bu görevi 15 yıl sürdürdü. Şubat 2020’de emekli oldu ancak Aralık 2021’e kadar icra başkanı olarak görevine devam etti. Şirketin başına 30 yılını vermiş, en eski çalışanlardan biri olan Chapek geçti. Iger, şimdi tekrar Disney’in başına geçen isim oldu ancak 2 yıllık boyunca bu görevi sürdürecek.
Iger, yaptığı açıklamada “Bu büyük şirketin geleceği için son derece iyimserim ve Yönetim Kurulu tarafından CEO olarak geri dönmemin istenmesi beni heyecanlandırdı.” dedi.
Iger’ın CEO olduğu dönemde Disney Plus servisi tanıtıldı ve 7.4 milyar dolara Pixar, 4 milyar dolara Marvel, 4 milyar dolara Star Wars stüdyosu Lucasfilm satın alımı gerçekleşti. CEO, 2019’da yılın iş adamı seçildi. Chapek ise, 2 yıllık görev süresince fazla sevilmedi. Disney Plus fiyatı yükseldi, uygulamada kesintiler yaşandı ve daha bir dizi sorun Disneyland’i etkiledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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