Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor

Tam Boyutta Gör

Popüler animasyonlarını live action haline getirerek son yıllarda beyaz perdede inanılmaz başarılara imza atan Disney, yeni bir proje için yine hazırlıklara başladı. The Hollywood Reporter tarafından yapılan habere göre şirket, bir dönemler ülkemizde de bolca yayınlanan Inspector Gadget'ın (Müfettiş Gadget) live action filmini hazırlıyor.

THR'de yer alan bilgilerde Disney'in Müfettiş Gadget filmi için ünlü film yapımcıları Dan Lin ve Jonathan Eirich ile anlaştığı belirtilmiş. Lin-Eirich ikilisi daha önce Aladdin filminin de yapımcılığını üstlenmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında vizyona giren Aladdin, gişede 1 milyar doları geride bırakarak müthiş bir başarıya imza attı.

Ayrıca Bkz. "Disney+ için iki yeni Marvel dizisi daha: She-Hulk ve Moon Knight"

Müfettiş Gadget filminin senaryosu ise Mikey Day ve Streeter Seidell tarafından hazırlanıyor. Day-Seidell ikilisi şu anda ayrıca yeni bir Home Alone (Evde Tek Başına) filmi üzerinde de çalışıyor. Yeni Home Alone reboot filminin Disney Plus servisine özel olarak hazırlandığı belirtilmişti.

Tam Boyutta Gör

Müfettiş Gadget filminin de beyaz perde yerine direkt olarak Disney Plus üzerinden yayınlanma ihtimali var. Disney'in daha önce sinemada yayınladığı live action yapımlarına göre Müfettiş Gadget'ın popülerlik anlamında biraz daha mütevazı bir seri olduğu söylenebilir. Müfettiş Gadget'ın 1999 yılında vizyona giren ilk live action filmi de gişede bekleneni veremişti.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/new-inspector-gadget-live-action-movie-works-1245509