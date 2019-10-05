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    Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor

    Disney, sevilen animasyon film ve dizilerinin live action versiyonlarını hazırlamaya devam ediyor. Şirketin bir sonraki durağı da Müfettiş Gadget oldu.
    5 gün
    2,5b
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    8
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor
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    Popüler animasyonlarını live action haline getirerek son yıllarda beyaz perdede inanılmaz başarılara imza atan Disney, yeni bir proje için yine hazırlıklara başladı. The Hollywood Reporter tarafından yapılan habere göre şirket, bir dönemler ülkemizde de bolca yayınlanan Inspector Gadget'ın (Müfettiş Gadget) live action filmini hazırlıyor.

    THR'de yer alan bilgilerde Disney'in Müfettiş Gadget filmi için ünlü film yapımcıları Dan Lin ve Jonathan Eirich ile anlaştığı belirtilmiş. Lin-Eirich ikilisi daha önce Aladdin filminin de yapımcılığını üstlenmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında vizyona giren Aladdin, gişede 1 milyar doları geride bırakarak müthiş bir başarıya imza attı.

    Ayrıca Bkz. "Disney+ için iki yeni Marvel dizisi daha: She-Hulk ve Moon Knight"

    Müfettiş Gadget filminin senaryosu ise Mikey Day ve Streeter Seidell tarafından hazırlanıyor. Day-Seidell ikilisi şu anda ayrıca yeni bir Home Alone (Evde Tek Başına) filmi üzerinde de çalışıyor. Yeni Home Alone reboot filminin Disney Plus servisine özel olarak hazırlandığı belirtilmişti. 

    Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor
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    Müfettiş Gadget filminin de beyaz perde yerine direkt olarak Disney Plus üzerinden yayınlanma ihtimali var. Disney'in daha önce sinemada yayınladığı live action yapımlarına göre Müfettiş Gadget'ın popülerlik anlamında biraz daha mütevazı bir seri olduğu söylenebilir.  Müfettiş Gadget'ın 1999 yılında vizyona giren ilk live action filmi de gişede bekleneni veremişti.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/new-inspector-gadget-live-action-movie-works-1245509 Yorum Yaz
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    Start Again 5 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Şu an streaming servisleri yüzünden aşırı bir içerik üretimi söz konusu. Malzeme arayıp duruyorlar.
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    12 Angry Men 5 gün
    Çocukken çizgi filmini çok izlerdim.
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    Kerim5100 5 gün
    Her şeyin fazlası zarar. Muhtemelen böyle böyle her Fox Kids çizgi filminin live-action filmini göreceğiz.
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    Eeltorm 5 gün
    nooo
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    Start Again 5 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Şu an streaming servisleri yüzünden aşırı bir içerik üretimi söz konusu. Malzeme arayıp duruyorlar.
    Yanıtla +5
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    N. Chomsky 5 gün

    Birbirinin aynısı Disney yapımlarından midem bulanıyor artık. Ne güzel Dc Joker diye bir başyapıt çıkartmışken Disney'in bundan örnek alıp farklı kitlelere de hitap etmesi lazım. 7-25 arası kitle daha nereye kadar aynı şeyleri izleyebilecek acaba?
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    The Balance 5 gün N. Chomsky
    Disneyin ona ihtiyacı yok. Zira Fox'u satın aldılar. *20th Century Fox ile yetişkinlere yönelik filmler yapmaya devam ederler. Disneyin tek başına yetişkinlere yönelik içerik çıkaracağını zannetmiyorum. Yıllardır çocuk ve genç kitleye yönelik içerikler çıkardılar bir anda bunun değişeceğini bazen de yetişkin filmi çıkaralım diyeceklerini sanmam.
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