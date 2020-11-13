Disney+ ilk yılında 73 milyon aboneyi geçti; Türkiye'ye ne zaman geleceği hala belli değil

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Netflix'in yükselen popülerliği ve abone sayısından sonra bildiğiniz gibi çoğu şirket online olarak dizi ve film izleme platformu yaratmaya başladı. Netflix'ten sonra bu konudaki ilklerden biri de Disney+'tı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında erişime açılan servis, tam bir yılını doldurmuş oldu.

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Platformun birinci yıl kutlamalarının ardından Disney CEO'su Bob Chapek, Disney+'ın 73 milyon aboneye ulaştığını ve bu sayının beklentilerinin çok üzerinde olduğunu söyledi. Rakibi Netflix'in ise şu anda 200 milyonun üzerinde abonesi bulunuyor. Yani Disney+ ilk yıl için gayet iyi bir yıl geçirmiş diyebiliriz.

Covid-19 salgınının insanları evlere kapatması sebebiyle abone sayısında beklenmeyen bir artış olmuş olabilir ancak salgın sebebiyle yayınlayamadıkları Disney+ özel yapımları da unutmamak gerek. Özellikle bu yıl yayınlanması beklenen iki farklı Marvel dizisi, salgın sebebiyle 2021 yılına ertelendi. Çoktan vizyona girip Disney+'a eklenmesi gereken içerikler ne yazık ki hala vizyona bile giremedi. Elbette şirketin bazı hataları da oldu bu süreçe özellikle Mulan'ı ekstra ücretli bir şekilde Disney+'a eklemek gibi.

Bir diğer konu ise platformun Türkiye'ye ne zaman geleceği. Bu konuda hala kimseden bir açıklama yok. Açıklama olmadığı gibi kimseden bir girişim de yok. Normalde 2020 Nisan - Mayıs aylarında diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte bize de gelmesi bekleniyordu ancak ne yazık ki bu durum gerçekleşmedi.

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