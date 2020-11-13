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    Disney+ ilk yılında 73 milyon aboneyi geçti; Türkiye'ye ne zaman geleceği hala belli değil

    Disney'in Netflix tarzı film ve dizi izleme platformu geçtiğimiz gün birinci yılını kutladı. Kutlama sonrasında da platformun mevcut abone sayısı paylaşıldı.
    18 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Disney+ ilk yılında 73 milyon aboneyi geçti; Türkiye'ye ne zaman geleceği hala belli değil
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    Netflix'in yükselen popülerliği ve abone sayısından sonra bildiğiniz gibi çoğu şirket online olarak dizi ve film izleme platformu yaratmaya başladı. Netflix'ten sonra bu konudaki ilklerden biri de Disney+'tı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında erişime açılan servis, tam bir yılını doldurmuş oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Netflix duyurdu: Arnold Schwarzenegger'li aksiyon dizisi geliyor"

    Platformun birinci yıl kutlamalarının ardından Disney CEO'su Bob Chapek, Disney+'ın 73 milyon aboneye ulaştığını ve bu sayının beklentilerinin çok üzerinde olduğunu söyledi. Rakibi Netflix'in ise şu anda 200 milyonun üzerinde abonesi bulunuyor. Yani Disney+ ilk yıl için gayet iyi bir yıl geçirmiş diyebiliriz.

    Covid-19 salgınının insanları evlere kapatması sebebiyle abone sayısında beklenmeyen bir artış olmuş olabilir ancak salgın sebebiyle yayınlayamadıkları Disney+ özel yapımları da unutmamak gerek. Özellikle bu yıl yayınlanması beklenen iki farklı Marvel dizisi, salgın sebebiyle 2021 yılına ertelendi. Çoktan vizyona girip Disney+'a eklenmesi gereken içerikler ne yazık ki hala vizyona bile giremedi. Elbette şirketin bazı hataları da oldu bu süreçe özellikle Mulan'ı ekstra ücretli bir şekilde Disney+'a eklemek gibi. 

    Bir diğer konu ise platformun Türkiye'ye ne zaman geleceği. Bu konuda hala kimseden bir açıklama yok. Açıklama olmadığı gibi kimseden bir girişim de yok. Normalde 2020 Nisan - Mayıs aylarında diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte bize de gelmesi bekleniyordu ancak ne yazık ki bu durum gerçekleşmedi.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    naymann 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diğerleri gibi lisans alması gerekiryor.
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    DH Misafiri 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Günümüzde antlaşmalar online yoldan yapılabiliyor şuanki yol planlarında yoktur 1 yıl oldu neredeyse
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    gun (Gün Oksay) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sinema felaketi sonrası Disney streaminge yöneldi.



    Ancak yurtdışına açamadı nedenide büyük ihtimal seyehat kısıtlamaları nedeniyle şirket çalışanları gelip gidip anlaşmalar yapamadı.



    Bir sene önce açsa nerelere gelirdi.
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    001ATB (Ahmet ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 ortasına doğru geleceğini düşünüyorum
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