Netflix duyurdu: Arnold Schwarzenegger'li aksiyon dizisi geliyor

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Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix şimdi de ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger ile yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Yapılan açıklamalara göre Arnold'un başrolünde yer aldığı yüksek bütçeli bir globa casus/aksiyon dizisi için hazırlıklar başlamış durumda.

Hollywood'un efsane isimlerinden olan Arnold Schwarzenegger yeni Netflix projesiyle birlikte kariyerinde ilk kez bir dizide rol almış olacak. Şu an için ismi belli olmayan dizi, The Hollywood Reporter'da yer alan bilgilere göre Skydance Media tarafından hazırlanıyor. Skydance daha önce Terminator Genisys, Terminator Dark Fate, Mission Impossible Fallout ve Mission Impossible Rogue Nation gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmişti. Son olarak The Old Guard ve 6 Underground gibi popüler Netflix filmlerinin de yapımcılığını yapan Skydance, yüksek bütçeli aksiyon ve bilim kurgu projeleriyle tanınıyor.

Yeni dizinin yaratıcısı da şimdiden belli olmuş durumda. Scorpion ve The Fugitive gibi yapımlardan tanıdığımız 50 yaşındaki yazar/yapımcı Nik Santora, Arnold'un Netflix projesinin başındaki isim olacak. Santora'nın kalema aldığı senaryo, bir baba ve kızın etrafında şekillenen küresel bir casusluk macerası olarak tanımlanıyor.

Arnold'un yeni Netflix projesinin yayın tarihi henüz belli değil. Dizinin bir saatlik bölümlerden oluşacağı belirtildi ancak bölüm sayısı açıklanmadı. Ayrıca Arnold haricinde oyuncu kadrosu da henüz şekillenmemiş. Dizinin yayınlanması muhtemelen 2022'yi bulacak.

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/netflix-lands-arnold-schwarzenegger-spy-series

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