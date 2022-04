Disney+'ın Engin Akyürek başrollü yerli dizisi Kaçış'ın detayları paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Disney Plus'ın yayın tarihi yaklaşıyor ve bildiğiniz gibi ülkemizde hızlı bir şekilde yerli içeriklere de başladılar. Geçtiğimiz saatlerde Kaçış dizisinin ilk görselleri geldi ve ardından da dizinin detayları belli oldu.

Kaçış'tan İlk Detaylar

Disney Plus'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı resmi açıklamaya göre dizinin yapımcılığını O3 Medya ve Same Film üstleniyor. Hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek'in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Disney Plus'ın Türk dizisi kaçış'tan ilk görseller geldi 2 sa. önce eklendi

'Kaçış'; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan 'Kaçış' çok yakında sadece Disney+'ta yayınlanacak.

Disney Plus 14 Haziran'da erişime açılacak. Aylık fiyatı 34,99 TL, yıllık fiyatı ise 349,90 TL. Dizi için paylaşılan görselleri de aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.