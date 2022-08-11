Disney+'ın reklamlı aboneliği duyuruldu: Abonelik zamlandı

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Video akış platformları artık hayatımızın vazgeçilmezi konumunda. Ülkemizde de en son erişime açılan platform olan Disney+'tan geçtiğimiz saatlerde kritik iki haber geldi..

Reklamlı Abonelik ve Zam

Bir süredir söylentisi dolanan reklamlı Disney+ aboneliği geçtiğimiz saatlerde resmileşti ve fiyatı da açıklandı. Fiyatı 7,99 dolar olan Disney+ aboneliği 10,99 oldu. Reklamlı aboneliğin ise 7,99 dolar olacağı açıklandı. Kısaca şu anda kullanılan aboneliğe 3 dolar zam gelmiş oldu. Bu yeni reklamlı abonelik ise 8 Aralık'ta halka açılacak. Disney+ platformuna da bağlı olan bir diğer platform hulu'ya da zam geldi. ESPN'e ise zam gelmedi ancak reklam eklendi. Bu iki platformun da ülkemizde olmadığını belirtelim.

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Türkiye'de reklamlı abonelik olacak mı fiyatı ne olacak gibi soruların cevabını ne yazık ki şu an bilmiyoruz ancak büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl Disney+ Türkiye fiyatı da zamlanacaktır.

Disney, Netflix'i Geçti

Ayrıca Disney+ hulu ve ESPN platformlarıyla birlikte hesaplandığında, geçtiğimiz aylarda 1 milyonluk bir abone kaybı yaşayan Netflix'i de geçmiş oldu. Disney+'ın tek başına geçmediğini kendi platformuna bağlı diğer platformlarla birlikte geçtiğini de tekrar belirtelim.

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