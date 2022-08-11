Disney+'ın reklamlı aboneliği duyuruldu: Abonelik zamlandı

Video akış platformları artık hayatımızın vazgeçilmezi konumunda. Ülkemizde de en son erişime açılan platform olan Disney+'tan geçtiğimiz saatlerde kritik iki haber geldi..
Reklamlı Abonelik ve Zam
Bir süredir söylentisi dolanan reklamlı Disney+ aboneliği geçtiğimiz saatlerde resmileşti ve fiyatı da açıklandı. Fiyatı 7,99 dolar olan Disney+ aboneliği 10,99 oldu. Reklamlı aboneliğin ise 7,99 dolar olacağı açıklandı. Kısaca şu anda kullanılan aboneliğe 3 dolar zam gelmiş oldu. Bu yeni reklamlı abonelik ise 8 Aralık'ta halka açılacak. Disney+ platformuna da bağlı olan bir diğer platform hulu'ya da zam geldi. ESPN'e ise zam gelmedi ancak reklam eklendi. Bu iki platformun da ülkemizde olmadığını belirtelim.
Türkiye'de reklamlı abonelik olacak mı fiyatı ne olacak gibi soruların cevabını ne yazık ki şu an bilmiyoruz ancak büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl Disney+ Türkiye fiyatı da zamlanacaktır.
Disney, Netflix'i Geçti
Ayrıca Disney+ hulu ve ESPN platformlarıyla birlikte hesaplandığında, geçtiğimiz aylarda 1 milyonluk bir abone kaybı yaşayan Netflix'i de geçmiş oldu. Disney+'ın tek başına geçmediğini kendi platformuna bağlı diğer platformlarla birlikte geçtiğini de tekrar belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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