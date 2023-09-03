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    Marvel’ın merakla beklenen dizisi Echo gelecek yıla ertelendi

    2021 yılında Disney+ platformunda yayınlanan Hawkeye, Kingpin’in evlatlık kızı Echo’yu Sinematik Evrene getirmişti. Hawkeye sonrası duyurulan Echo dizisi iddialara göre ertelendi.
    Alaqua Cox - Maya Lopezx Tam Boyutta Gör
    Sinematik Evrenini Netflix yapımları ile genişleten Marvel, Disney+ platformunun çıkışı ile Netflix anlaşmasını bitirmişti. Böylece Daredevil, Jessica Jones ve Punisher gibi diziler iptal edilmişti. Bu durumun ardından hayranlar, Netflix karakterlerinin tekrar Sinematik Evrene eklenmesini talep etmişti. Yıllar süren isyanların ardından Marvel, 2021 sonunda yayınlanan Hawkeye dizisinde Daredevil dizisinden tanıdığımız Kingpin karakterine yer vermişti. Ayrıca dizi, Kingpin ile büyük bir geçmişi olan Maya Lopez (Echo) karakterini de Marvel Sinematik Evrenine getirmişti. Dizinin finalinin ardından Marvel, Echo’nun Disney+ üzerinde kendi dizisine sahip olacağını belirtmişti. Geçtiğimiz aylarda çıkış tarihi açıklanan dizi, maalesef gelecek yıla ertelendi.

    Echo, Ocak 2024’te Disney+ üzerinden yayınlanacak

    Güvenilir kaynakları ile bilinen The Hollywood Reporter, Echo’nun Ocak 2024’e ertelendiğini belirtti. Dizinin orijinal çıkış tarihi ise 29 Kasım 2023 olarak belirtilmişti. Marvel’ın neden böyle bir karar verdiği bilinmiyor ancak bir süredir devam eden yazar ve oyuncu grevleri, stüdyoyu böyle bir karara itmiş olabilir.

    Kingpin - Hawkeye Tam Boyutta Gör
    Echo, Alaqua Cox tarafından canlandırılacak işitme engelli dövüş sanatları ustası Maya Lopez karakterini merkez alacak. Hatırlarsanız Maya Lopez, Hawkeye dizisinde Kingpin için çalışıyordu ve babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Ronin’i öldürmeye niyetliydi. Echo dizisinde Maya, geçmişiyle yüzleşecek ve ailesinin kökleriyle tekrar bağlanacak. Disney+ üzerinde yayınlanacak olan dizi Vincent D’Onofrio tarafından canlandırılan Wilson Fisk (Kingpin) karakterine ve Charlie Cox tarafından canlandırılan Matt Murdock (Daredevil) karakterine yer verecek. Dizinin doğrudan Daredevil: Born Again dizisine bağlanması bekleniyor.
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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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