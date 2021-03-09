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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney Plus, 100 milyon abone barajını geride bıraktı

    Disney+ 100 milyon abone barajını bir buçuk yıldan kısa sürede geride bıraktı. Şu anda Netflix'in ardından (204 milyon abone) dünyanın en büyük ikinci streaming servisi olarak dikkat çekiyor.
    09 Mart 2021, 22:23 (13 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Disney Plus, 100 milyon abone barajını geride bıraktı
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    Streaming dünyasına hızlı bir giriş yapan Disney Plus ivmesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Servisin son durumuyla ilgili bugün bazı açıklamalar yapan Disney CEO'su Bob Chapek, 100 milyon abone barajının geride bırakıldığını duyurdu.

    Disney Plus'ın abone sayısı son olarak 1 Ocak tarihinde 95 milyona ulaşmıştı. Noel öncesinde 2 Aralık'ta ise yaklaşık 87 milyon seviyesindeydi. Noel'de hızlı bir şekilde yükseldikten sonra yeni yılla birlikte platformun hızı biraz azalmış gibi görünüyor.

    Disney 2021 yılı içerisinde Disney Plus servisini daha fazla ülkeye getirmek istiyor. Güney Kore, Hong Kong ve Doğu Avrupa da dahil olmak üzere birçok farklı ülke bu yıl Disney Plus'a kavuşacak. Servisin Türkiye'ye de 2021 yılında gelmesi bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yok. 



    https://deadline.com/2021/03/disney-plus-tops-100-million-subscribers-1234710077/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Rindaman ( -) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne ya, Disney tam bir terminatör gibi valla. İstediğini satın al, istediğin atı koştur.


    Ek bilgi

    "Walt Disney Company, tesisin yüzde 43'üne sahiptir; % 57'lik çoğunluk, Şangay hükümetine ait üç şirketin ortak girişimi olan Shanghai Shendi Group'a aittir."


    [color=#202124]Gelir 65.388 milyar ABD doları (2020)
    1 Yanıt Yanıtla
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Rindaman
    Bu neyin ek bilgisi anlamadım?
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    gun (Gün Oksay) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’den bir 2 milyon yaz.
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    B bytkgb 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Getirin artık ülkemize
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