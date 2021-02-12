Disney Plus, 4 yıllık abone hedefine sadece 14 ayda ulaştı

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Streaming dünyasına hızlı bir giriş yapan Disney Plus platformu tahminlerin üzerine çıkmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız çeyrekle ilgili bugün bazı açıklamalar yapan Disney, 2 Ocak 2021 itibarıyla Disney+'ın dünya geneli abone sayısını 94,9 milyona çıkardığını duyurdu. Disney böylece, 4 yılda ulaşmayı hedeflediği 90 milyon abone sayısını sadece 14 ayda geride bırakmış oldu.

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Disney Plus abone sayıları en son Aralık ayında 86,8 milyon (2 Aralık itibarıyla) olarak açıklanmıştı. Yani sadece bir ay içerisinde yaklaşık 8 milyon yeni abone daha servise katılmış. Bu sırada yayınlanan yeni Pixar filmi Soul'un bu rakamda büyük etkisi olduğu düşünülüyor. Soul filmi Noel döneminin en çok izlenen yapımı olmayı başarmıştı.

Abone başına kazanılan para düştü

Disney, 2020 yılında streaming gelirlerinin bir önceki yıla göre %73 artış gösterdiğini ve toplam 3,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Diğer taraftan abone başına kazanılan ortalama ücret ise önemli bir düşüşle 4,03 dolara gerilemiş. Buradaki en büyük etkenin, Hindistan ve Endonezya'da yayınlanan Hotstar servisi olduğu düşünülüyor. Bölgesel fiyatlandırmayla oldukça ucuz fiyatlara sunulan Hotstar servisinin abone rakamları, Disney Plus rakamları içerisinde değerlendiriliyor.

Disney önümüzdeki ay itibarıyla ABD, İngiltere ve Kanada gibi bazı bölgelerde abonelik ücretlerini artırmayı planlıyor. ABD'de örneğin aylık ücret 7 dolardan 8 dolara çıkacak. Yeni fiyat artışlarıyla birlikte abone başı kazanılan ücrette önemli bir artış görülmesi bekleniyor.

Disney Plus platformu bu yıl içerisinde Singapur, Güney Kore, Hong Kong ve Doğu Avrupa'ya açılacak. Türkiye'ye de 2021 yılında gelmesi bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yok.

https://variety.com/2020/digital/news/disney-plus-hits-86-8-million-subscribers-1234850846/

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