Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney Plus, 4 yıllık abone hedefine sadece 14 ayda ulaştı

    Disney Plus'ın abone sayısı 2020'nin sonu itibarıyla yaklaşık 95 milyona ulaştı. Disney'in bu yıl içerisinde daha fazla bölgeye açılma hedefi var.
    12 Şubat 2021, 08:54 (5 gün)
    3,1b
    1
    9
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Disney Plus, 4 yıllık abone hedefine sadece 14 ayda ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    Streaming dünyasına hızlı bir giriş yapan Disney Plus platformu tahminlerin üzerine çıkmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız çeyrekle ilgili bugün bazı açıklamalar yapan Disney, 2 Ocak 2021 itibarıyla Disney+'ın dünya geneli abone sayısını 94,9 milyona çıkardığını duyurdu. Disney böylece, 4 yılda ulaşmayı hedeflediği 90 milyon abone sayısını sadece 14 ayda geride bırakmış oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'ten Disney Plus'ın başarısı hakkında açıklama: "Çok etkileyici ama..."

    Disney Plus abone sayıları en son Aralık ayında 86,8 milyon (2 Aralık itibarıyla) olarak açıklanmıştı. Yani sadece bir ay içerisinde yaklaşık 8 milyon yeni abone daha servise katılmış. Bu sırada yayınlanan yeni Pixar filmi Soul'un bu rakamda büyük etkisi olduğu düşünülüyor. Soul filmi Noel döneminin en çok izlenen yapımı olmayı başarmıştı.

    Abone başına kazanılan para düştü

    Disney, 2020 yılında streaming gelirlerinin bir önceki yıla göre %73 artış gösterdiğini ve toplam 3,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Diğer taraftan abone başına kazanılan ortalama ücret ise önemli bir düşüşle 4,03 dolara gerilemiş. Buradaki en büyük etkenin, Hindistan ve Endonezya'da yayınlanan Hotstar servisi olduğu düşünülüyor. Bölgesel fiyatlandırmayla oldukça ucuz fiyatlara sunulan Hotstar servisinin abone rakamları, Disney Plus rakamları içerisinde değerlendiriliyor. 

    Disney önümüzdeki ay itibarıyla ABD, İngiltere ve Kanada gibi bazı bölgelerde abonelik ücretlerini artırmayı planlıyor. ABD'de örneğin aylık ücret 7 dolardan 8 dolara çıkacak. Yeni fiyat artışlarıyla birlikte abone başı kazanılan ücrette önemli bir artış görülmesi bekleniyor. 

    Disney Plus platformu bu yıl içerisinde Singapur, Güney Kore, Hong Kong ve Doğu Avrupa'ya açılacak. Türkiye'ye de 2021 yılında gelmesi bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yok.



    https://variety.com/2020/digital/news/disney-plus-hits-86-8-million-subscribers-1234850846/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    WandaVision dizisinin çok büyük etkisi var bence. Her yerde onu konuşuyorlar. Bizde öyle uzaktan bakıyoruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Repaer 3 gün ( Mesaj Silindi )
    star warsın gücü derler buna millet aç star wars izlemeye son üçlemeyle zaten herkes kırgın şimdi yeni dizilerde duyuruldu ne diyelim bizede izlemek düşer
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    He he kesin 4 yıllık abone hedefidir he, görende sanki yeni kurulmuş bi şirket, ulan elinde Marvel, star wars, Disney filmleri, national geopraphic vs bu sayıyı yakalamaları çok normal
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bize gelse çok iyi olurdu pandemide fırsatı kaçırdılar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mezun2021itü 5 gün ( Mesaj Silindi )
    marvel ve star wars çok güçlü markalar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İ İhsanblack02 5 gün ( Mesaj Silindi )
    En iyisi film izleme siteleri her türlü film var aşağı yukarı. Ulaşması çok kolay ve bedava.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Waoww
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CrrystaL (Adnan Tuna) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tahminim yaz sonu gibi Türkiye'ye gelir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Soul çok iyiydi bence. Ama dijital platforma geçildiği için fabrikasyon işler yapıp kaliteyi düşürürler büyük ihtimal
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün VLC media player, 3.5 milyar indirme rakamına ulaştı: Büyük güncelleme geliyor 5 gün İkinci dozu olan kişilerin sayısı anlık takip edilebiliyor 5 gün Çinli uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden müthiş bir video gönderdi 5 gün Microsoft sonunda Microsoft Defender'daki 12 yıllık güvenlik açığını kapattı 5 gün 3,2 milyar kullanıcı verisi internete sızdı! Kabus başlıyor 5 gün Size RTX 3070 bulduk! "DH Dragon incelemesi" 5 gün James Gunn'ın hazırladığı John Cena'lı DC dizisi Peacemaker'ın yayın tarihi belli oldu 5 gün GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu 5 gün Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu 5 gün Katlanabilir iPhone'un olası özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı 5 gün CD Projekt'in siber saldırı sonrasında satışa sunulan oyun kaynak kodları satıldı 5 gün Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi 5 gün TikTok, UEFA EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu 5 gün Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir 5 gün Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı 5 gün Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı 5 gün Başarılı komedi dizisi Brooklyn Nine-Nine, 8. sezonuyla final yapıyor 5 gün Bir Avrupa Birliği ülkesi, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 kara aracı satın aldı 5 gün Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek 5 gün NZXT Kasalar ve Aksesuarlar Türkiye’de! 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Disney Plus, 4 yıllık abone hedefine sadece 14 ayda ulaştı Sonraki SONY FX3 8K Kamera Sızdırıldı/Kameralar Üstüne Sohbet Videosu 6 gün Humble Bundle'da %90'a varan indirimler başladı: Mafia Trilogy %75 indirimde! 6 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2 6 gün Oxford Üniversitesi araştırmacılarına göre “dijital detoks”, kişisel sağlığa olumlu katkı yapmıyor 6 gün Bu yıl çıkacak olan Call of Duty'nin geliştirici stüdyosu belli olmuş olabilir 6 gün Analiz firması: PS5 ve Xbox Series X|S satış rakamları önceki nesilden yüksek değil 6 gün Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı 6 gün AMD StoreMI’yi Ryzen Threadripper Pro işlemci desteğiyle ve yeni özellikle güncellendi 6 gün Kingdom Hearts serisi Epic Games'e özel olarak PC'ye geliyor; Türkiye fiyatı belli oldu 6 gün RTX 3060 MSRP’nin 2 katından fazlasından listelendi 6 gün Mini LED ekranlı yeni iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılabilir 6 gün PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 6 gün Büyük Steam İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 6 gün True Detective 4. sezonu ile ekranlara dönüyor 6 gün GTX 1050 Ti küllerinden doğuyor 6 gün Mastercard yakın zamanda kripto ödeme kabul etmeye başlayacak 6 gün Xiaomi önümüzdeki hafta iki yeni ses ürünü tanıtacak 6 gün Epic Games'te büyük indirim başladı: %75'e varan fırsatlar! 6 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 6 gün Akıllı telefonlara DSLR özellikleri kazandıran Alice aksesuarı ile tanışın Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız