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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney Plus, bir ay içinde yaklaşık 5 milyon yeni üye daha kazandı

    Çiçeği burnunda çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Disney Plus, 4 Mayıs Star Wars günü itibariyle abone sayısını 54.5 milyona çıkardı. Bu rakam bir önceki aya kıyasla 5 milyon fazla abone demek.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Disney Plus, bir ay içinde yaklaşık 5 milyon yeni üye daha kazandı
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    Milyonlarca insanı hasta eden ve bundan kat be kat fazlasının da evlere kapanmasına neden olan koronavirüs salgını, bazı iş kollarında yıkıcı etkiler yaratırken bazılarının ise beklenenden fazla büyümesine neden oldu.  Tahmin edileceği üzere çevrimiçi film ve dizi izleme platformları, Kovid-19 hastalığının dünyayı kasıp kavurduğu dönemde abone sayılarını ciddi oranda artırdı.

    Netflix’in liderliğini sürdürdüğü ve 182 milyon civarında abone sayısına ulaştığı süreçte platformun genç rakibi Disney Plus da boş durmadı. Nisan ayı itibariyle 50 milyon barajını aşan platform, 4 Mayıs Star Wars günü itibariyle abonelik havuzuna yaklaşık beş milyon üye daha kattı. Disney Plus’ın 4 Mayıs tarihi itibariyle üye sayısı 54.5 milyon olarak açıklandı.

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    60 Milyon hedefi, neredeyse ilk 6 ayda tuttu

    Yayın hayatına 6 ay kadar önce başlayan platformun ilk beş yılında 60 ila 90 milyon aboneye ulaşmasını beklenirken bu kadar kısa sürede ortaya çıkan tablo haliyle Disney’i de oldukça memnun etmiş. Henüz sınırlı sayıda ülkede erişime açılan platformun elde ettiği bu başarının izlenecek bölge sayısındaki artışla katlanarak artacağını söylemek yanlış bir çıkarım olmayacaktır.

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    12 Kasım tarihinde ABD, Kanada ve Hollanda’da yayına başlayan Disney+, devam eden süreçte Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Almanya, İtalya, İsviçre ve Fransa’da erişime açılmıştı. Takvimler Haziran ayını gösterdiğinde Japonya’da izlenebilecek platform içerikleri, Eylül ayı itibariyle Belçika, Lüksemburg, Portekiz ve İskandinav ülkelerinde erişime açılacak. Yılsonunda ise Latin Amerika ülkeleri Disney+ üyesi olmaya başlayabilecek. Platformun Türkiye ne zaman izlenmeye başlanacağı ise henüz belli değil.

    Disney Plus, bir ay içinde yaklaşık 5 milyon yeni üye daha kazandı
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    Disney çatısı altında faaliyet gösteren bir başka platform olan Hulu’nun uluslararası alanda yayına başlaması ise ertelenmiş görünüyor. Disney’in bu yıl içinde ABD dışında da izlenmesi için girişimler yapacağı düşünülen platform için planları bir süre ertelediği ifade edilmiş. Disney CEO’su Bob Chapek, bu konuda yaptığı açıklamada “Dünya çapında yaşanan belirsizlik ve mevcut nakit durumu göz önünde bulundurulduğunda Hulu için uluslararası bir adım atmak yönünde aceleci davranmayacağız.” ifadelerini kullanmış. Sektör yetkilileri ise Chapek’in bu açıklamalarının kısa vade planları kapsadığını belirtmiş.

    Bakalım çevrimiçi içerik platformları savaşı ileride nasıl şekillenecek?



    https://www.cnet.com/news/disney-plus-54-million-subscribers-second-quarter-star-wars-day/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    Yeni Zelanda, İrlanda, Belçika, Lüksemburg, Portekiz ve İskandinav ülkelerinde potansiyel abone sayısı mi Türkiye'den fazla da önceliklendirmiş?
    1 Yanıt Yanıtla
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    BlackLead 1 hf. aycibin
    Vallahi şaşılacak iş. Yeni zelanda 5 milyon, irlanda 5 milyon, belçika 11 milyon, lüksemburg 1 milyon bile değil, portekiz 10 milyon, iskandinav ülkeleri hepsini toplasan maksimum 15-20 milyon.

    hepsini toplasan bile türkiyenin yarısı anca ediyor. ona rağmen türkiye'ye açmak yerine buralara açıyorlar

    hayır disney kanalı ve disney türkiye yıllardır türkiye'de aktif olarak mevcut bir oluşum zaten. Neden bunu disney+ ile de devam ettirmiyorlar valla anlamadım. tamam türk liramız değersiz ama 80 milyon insan bea.

    bu gidişle netflix tüm ülkeyi tekeline alır bizde.
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 hf.
    Ah birde Türkiye ye gelse ne güzel okucak
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