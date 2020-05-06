THY, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan taslak uçuş planlamasını duyurdu

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Normalleşme süreciyle ilgili atılacak adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından ilgili kurumlardan özellikle yaz aylarını kapsayan dönemle ilgili açıklamalar geliyor. Bu kurumlardan biri de Türk Hava Yolları.

THY, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurduğu iç ve dış hat uçuşlarına Haziran ayı itibariyle yeniden başlamayı düşünüyor. Şirket daha önce aldığı kararda iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durdurduğunu duyurmuştu.

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Uçuşlar, kademeli olarak artacak

THY’nin oluşturduğu taslak plana göre Haziran ayı ile birlikte yurt içindeki tüm havalimanlarına uçuş başlayacak ancak ilk etapta planlı seferler, yüzde 60 oranında yapılacak. Takip eden Temmuz ve Ağustos aylarında ise sefer sayıları kademeli olarak artacak.

Yurtdışı uçuşlarda da benzer bir yol izlemeyi düşünen şirket, Haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada 75 frekans uçuş icra edecek. Bu ülkeler ve sefer düzenlenecek şehirler ise şöyle:

Kanada-Toronto, Kazakistan-Almatı, Afganistan-Kabil, Japonya-Tokyo, Çin-Şanghay, Güney Kore-Seul, Singapur, Danimarka-Kopenhag, İsveç-Stockholm, Norveç-Oslo, Almanya-Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya-Viyana, Hollanda-Amsterdam, Belçika-Brüksel, Beyaz Rusya-Minsk, Gürcistan-Tiflis, Lübnan-Beyrut, İsrail-Tel-Aviv ve Kuveyt.

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Şirket Temmuz ve Ağustos aylarında ise sırasıyla 74 ülkeye 103 noktada haftalık 572 frekans ve 98 ülkeye 160 noktada 937 frekans uçuş gerçekleştirecek.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/thy-haziran-temmuz-ve-agustosu-kapsayan-ucus-planlama-taslagi-hazirladi-/1830371

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