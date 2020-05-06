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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan taslak uçuş planlamasını duyurdu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme planı dahilinde taslak uçuş planı hazırlayan Türk Hava Yolları, Haziran ayında iç ve dış hat uçuşlarına başlamayı düşünüyor.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    THY, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan taslak uçuş planlamasını duyurdu
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    Normalleşme süreciyle ilgili atılacak adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından ilgili kurumlardan özellikle yaz aylarını kapsayan dönemle ilgili açıklamalar geliyor. Bu kurumlardan biri de Türk Hava Yolları.

    THY, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurduğu iç ve dış hat uçuşlarına Haziran ayı itibariyle yeniden başlamayı düşünüyor. Şirket daha önce aldığı kararda iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durdurduğunu duyurmuştu.

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    Uçuşlar, kademeli olarak artacak

    THY’nin oluşturduğu taslak plana göre Haziran ayı ile birlikte yurt içindeki tüm havalimanlarına uçuş başlayacak ancak ilk etapta planlı seferler, yüzde 60 oranında yapılacak. Takip eden Temmuz ve Ağustos aylarında ise sefer sayıları kademeli olarak artacak.

    Yurtdışı uçuşlarda da benzer bir yol izlemeyi düşünen şirket, Haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada 75 frekans uçuş icra edecek. Bu ülkeler ve sefer düzenlenecek şehirler ise şöyle:

    Kanada-Toronto, Kazakistan-Almatı, Afganistan-Kabil, Japonya-Tokyo, Çin-Şanghay, Güney Kore-Seul, Singapur, Danimarka-Kopenhag, İsveç-Stockholm, Norveç-Oslo, Almanya-Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya-Viyana, Hollanda-Amsterdam, Belçika-Brüksel, Beyaz Rusya-Minsk, Gürcistan-Tiflis, Lübnan-Beyrut, İsrail-Tel-Aviv ve Kuveyt.

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    Şirket Temmuz ve Ağustos aylarında ise sırasıyla 74 ülkeye 103 noktada haftalık 572 frekans ve 98 ülkeye 160 noktada 937 frekans uçuş gerçekleştirecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/thy-haziran-temmuz-ve-agustosu-kapsayan-ucus-planlama-taslagi-hazirladi-/1830371 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mehmetg (Mehmet Gören) 1 hf. en beğenilen
    Belli oldu, hepimizi enfekte etmeden rahat etmeyeceksiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf. mehmetg
    İnsanların bu süreçte birbirlerine anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Kimse kimsenin ne yaşadığını bilemez. Örneğin kendimden örnek vermem gerekirse Almanya'da master yapıyorum ve uçuş yasağı geldiğin zaman Türkiye'deydim ve gidemiyorum, eğitim online yapılıyor ve şuan Türkiye'deyim. Kız arkadaşım uçuş yasağı geldiği zaman Almanya'daydı ve Türkiye'ye gelemedi, kimsesiz bir halde tek başına orada şuan ve bir şekilde bu uçuşlar yavaş yavaş çözülmek zorunda, çark dönmek zorunda. İnsanı bazen hastalık değil bencillik öldürür. Herkes birbirine anlayış göstermeli bu zamanlarda.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 1 hf.
    2.dalgaya hazırlık aşamaları tam gaz devam ediyor
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    hakankaplan 1 hf. yeni yorumcu
    Hepimize bulaştırmadan durmayacaklar
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ne değişti de normalleşme diye 2 aydır yapılan planlama esnek hâle geliyor. Ha dolar ve altın, ekonominin gerçekliğini gösterdiği için bir panik durumu var. Şunu unutmayın, ekonomideki başarısızlık yüzünden normalleşme ayağına yazın yüzlerce insanımız virüsü kapıp ölecek. Bu da bir nevi terördür. Askerlerimiz şehit olunca nasıl üzülüyorsak bu virüs de aynı üzüntü vermelidir. Kader, yapacak bir şey yok gibi ithamlarla halkı normalleştirmek suç teşkil ediyor. Ahh ahhhh...
    Yanıtla +3
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf.
    2, dalga tsunami etkisiyle gelecek. Gelenlerin hasta olmayacağı ne malum?
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    hasanmert1 1 hf. yeni yorumcu
    keşke daha fazla uzatsalar bu yasagı
    Yanıtla +2
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    mehmetg (Mehmet Gören) 1 hf. en beğenilen
    Belli oldu, hepimizi enfekte etmeden rahat etmeyeceksiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf. mehmetg
    İnsanların bu süreçte birbirlerine anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Kimse kimsenin ne yaşadığını bilemez. Örneğin kendimden örnek vermem gerekirse Almanya'da master yapıyorum ve uçuş yasağı geldiğin zaman Türkiye'deydim ve gidemiyorum, eğitim online yapılıyor ve şuan Türkiye'deyim. Kız arkadaşım uçuş yasağı geldiği zaman Almanya'daydı ve Türkiye'ye gelemedi, kimsesiz bir halde tek başına orada şuan ve bir şekilde bu uçuşlar yavaş yavaş çözülmek zorunda, çark dönmek zorunda. İnsanı bazen hastalık değil bencillik öldürür. Herkes birbirine anlayış göstermeli bu zamanlarda.
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