Marvel’ın Echo dizisinden yeni bir fragman yayınlandı: Daredevil’a yakından bakış

Daredevil geri dönüyor
Echo dizisi, Kingpin’in üvey kızı Maya Lopez’in hikayesini anlatacak. Üvey babasına karşı çıkacak olan Maya, bu süreçte Yerel Amerikan kültürü ile yeni bir bağ kuracak ve birçok düşman edinecek.
Fragmanda da görüldüğü üzere Charlie Cox, Daredevil olarak tekrar karşımıza çıkacak. Ayrıca Vincent D'Onofrio da Kingpin olarak Echo dizisinde önemli bir yer edinecek. Marvel’ın ilk yetişkin içerikli dizisi Echo, 9 Ocak’ta Disney+ ve Hulu platformunda yayınlanacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.