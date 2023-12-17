Marvel’ın Echo dizisinden yeni bir fragman yayınlandı: Daredevil’a yakından bakış

Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame sonrası sinematik evrenini Disney+ üzerinde yayınladığı dizi ve özel yapımlar ile genişleten Marvel, bu süreçte eleştirilere maruz kalan pek çok dizi yayınladı ancak stüdyonun yeni dizisi, sürpriz karakterleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daredevil ve Kingpin’i tekrar ekranlara getirecek olan Echo dizisinden yeni bir fragman yayınlandı.

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Daredevil geri dönüyor

Echo dizisi, Kingpin’in üvey kızı Maya Lopez’in hikayesini anlatacak. Üvey babasına karşı çıkacak olan Maya, bu süreçte Yerel Amerikan kültürü ile yeni bir bağ kuracak ve birçok düşman edinecek.

Fragmanda da görüldüğü üzere Charlie Cox, Daredevil olarak tekrar karşımıza çıkacak. Ayrıca Vincent D'Onofrio da Kingpin olarak Echo dizisinde önemli bir yer edinecek. Marvel’ın ilk yetişkin içerikli dizisi Echo, 9 Ocak’ta Disney+ ve Hulu platformunda yayınlanacak.



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