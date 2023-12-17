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    Anlık Bildirim

    Marvel’ın Echo dizisinden yeni bir fragman yayınlandı: Daredevil’a yakından bakış

    Disney+ serileri ile sinematik evrenini genişleten Marvel, ilk yetişkin dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. Daredevil ve Kingpin’i ekranlara döndürecek olan Echo dizisinden yeni bir fragman yayınlandı.
    Echo dizisinden yeni bir fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrası sinematik evrenini Disney+ üzerinde yayınladığı dizi ve özel yapımlar ile genişleten Marvel, bu süreçte eleştirilere maruz kalan pek çok dizi yayınladı ancak stüdyonun yeni dizisi, sürpriz karakterleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daredevil ve Kingpin’i tekrar ekranlara getirecek olan Echo dizisinden yeni bir fragman yayınlandı.

    Daredevil geri dönüyor

    Echo dizisi, Kingpin’in üvey kızı Maya Lopez’in hikayesini anlatacak. Üvey babasına karşı çıkacak olan Maya, bu süreçte Yerel Amerikan kültürü ile yeni bir bağ kuracak ve birçok düşman edinecek.

    Fragmanda da görüldüğü üzere Charlie Cox, Daredevil olarak tekrar karşımıza çıkacak. Ayrıca Vincent D'Onofrio da Kingpin olarak Echo dizisinde önemli bir yer edinecek. Marvel’ın ilk yetişkin içerikli dizisi Echo, 9 Ocak’ta Disney+ ve Hulu platformunda yayınlanacak. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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