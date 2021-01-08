Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi geliyor: WandaVision haftaya ilk iki bölümüyle başlayacak

Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi için artık geri sayım resmen başladı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre, WandaVision dizisi önümüzdeki hafta ilk iki bölümüyle prömiyerini gerçekleştirecek. Dizinin toplam 9 bölümden oluşacağı ve 5 Mart tarihinde sona ereceği belirtildi.

Disney Plus platformunda diziler normalde haftada bir bölüm olacak şekilde yayınlanıyor. WandaVision burada bir istisna olmuş, ilk hafta iki bölüm birden yayınlanacak. Disney bu durumun nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak Marvel hayranları gelişmeden memnun kalmış gibi görünüyor.

İlk iki bölümün ardından ise normal yayına geri dönülecek. 22 Ocak'ta üçüncü bölüm yayınlanacak.

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WandaVision dizisinden Disney biraz farklı bir iş ortaya koymaya çalışıyor. Örneğin dizinin ilk bölümü sitcom benzeri seyirci önünde bir sahnede çekilmiş. Marvel Sinematik Evreni başkanı Kevin Feige, dizinin bir kısmının The Office ve Modern Family tarzında olacağını söylemişti.

Wanda ve Vision'ın dizide fantastik evrenler arasında gidip geliyor. Wanda'nın çizgi romanlarda bu tarz gerçekliği bükme yeteneklerinin olduğu biliniyordu. Marvel Sinematik Evreni'nin en güçlü karakterlerinden birisi olarak dikkat çeken Scarlet Witch, bu diziyle birlikte muhtemelen yavaş yavaş tam potansiyeline ulaşmaya başlayacak.

15 Ocak'ta başlayacak olan WandaVision için Disney'in yayınladığı tanıtım yazısı:

"Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin başrollerinde yer aldığı "WandaVision", Disney+'ta yayınlanacak olan Marvel Stüdyoları dizilerinin ilki olacak. Klasik televizyon ve Marvel Sinematik Evreni'nin bir karışımı olan dizide Wanda Maximoff ve Vision'ın ilginç hikayeleri anlatılıyor. Kenar bir mahallede 'ideal hayatlar' yaşadığını sanan iki süper güçlü karakter, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varacak."

Disney Plus'ın yakın bir zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

https://www.theverge.com/2021/1/8/22220516/wandavision-premiere-date-two-episodes-weekly-release-mandalorian-disney-plus

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