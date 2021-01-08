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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi geliyor: WandaVision haftaya ilk iki bölümüyle başlayacak

    Disney, merakla beklenen WandaVision'ın önümüzdeki hafta ilk iki bölümüyle prömiyer yapacağını açıkladı. 9 bölümden oluşan dizi Mart ayında sona erecek.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi geliyor: WandaVision haftaya ilk iki bölümüyle başlayacak

    Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi için artık geri sayım resmen başladı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre, WandaVision dizisi önümüzdeki hafta ilk iki bölümüyle prömiyerini gerçekleştirecek. Dizinin toplam 9 bölümden oluşacağı ve 5 Mart tarihinde sona ereceği belirtildi.

    Disney Plus platformunda diziler normalde haftada bir bölüm olacak şekilde yayınlanıyor. WandaVision burada bir istisna olmuş, ilk hafta iki bölüm birden yayınlanacak. Disney bu durumun nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak Marvel hayranları gelişmeden memnun kalmış gibi görünüyor.

    İlk iki bölümün ardından ise normal yayına geri dönülecek. 22 Ocak'ta üçüncü bölüm yayınlanacak.

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    WandaVision dizisinden Disney biraz farklı bir iş ortaya koymaya çalışıyor. Örneğin dizinin ilk bölümü sitcom benzeri seyirci önünde bir sahnede çekilmiş. Marvel Sinematik Evreni başkanı Kevin Feige, dizinin bir kısmının The Office ve Modern Family tarzında olacağını söylemişti. 

    Wanda ve Vision'ın dizide fantastik evrenler arasında gidip geliyor. Wanda'nın çizgi romanlarda bu tarz gerçekliği bükme yeteneklerinin olduğu biliniyordu. Marvel Sinematik Evreni'nin en güçlü karakterlerinden birisi olarak dikkat çeken Scarlet Witch, bu diziyle birlikte muhtemelen yavaş yavaş tam potansiyeline ulaşmaya başlayacak.

    15 Ocak'ta başlayacak olan WandaVision için Disney'in yayınladığı tanıtım yazısı:

    "Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin başrollerinde yer aldığı "WandaVision", Disney+'ta yayınlanacak olan Marvel Stüdyoları dizilerinin ilki olacak. Klasik televizyon ve Marvel Sinematik Evreni'nin bir karışımı olan dizide Wanda Maximoff ve Vision'ın ilginç hikayeleri anlatılıyor. Kenar bir mahallede 'ideal hayatlar' yaşadığını sanan iki süper güçlü karakter, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varacak."

    Disney Plus'ın yakın bir zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.



    https://www.theverge.com/2021/1/8/22220516/wandavision-premiere-date-two-episodes-weekly-release-mandalorian-disney-plus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Disney plus ülkemize gelmedi hala ya
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    netflix gibi tüm sezonu bir defa da atsınlar da tek solukta nasiplenelim.
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    oyungazi 1 gün ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Disney plus gelseydi de reel yollarla tv mizden oturarak izleseydik keşke.
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