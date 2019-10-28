Death Stranding resmen PC için duyuruldu!

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Uzun zamandır internette dolaşan söylentiler resmen doğrulandı. Son yılların en heyecanla beklenen oyunlarından olan Death Stranding, çok yakında PC platformuna geliyor. Ünlü oyun yapımcısı Hideo Kojima, Death Stranding'in PC versiyonunun 2020 yaz aylarının başında çıkış yapacağını duyurdu.

Kojima Productions tarafından yapılan açıklamalarda Death Stranding PC portunun 505 Games tarafından dağıtılacağı belirtilmiş. 505 Games bu yılın sevilen oyunları Control ve Bloodstained: Ritual of the Night gibi yapımların da PC dağıtımını gerçekleştiren ekipti. Hideo Kojima, Death Stranding'in PC versiyonuyla ilgili önümüzdeki aylarda daha detaylı bilgilerin verileceğini söylüyor.

Death Stranding, PlayStation 4 için 8 Kasım 2019'da çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun şu ana kadar yayınlanan fragmanları oldukça ilginçti, epey enteresan bir bilim kurgu hikayesinin bizleri beklediğini rahatlıkla söylebiliriz. Ancak tabi ki Death Stranding'in efsanevi yapımcı Hideo Kojima tarafından hazırlanıyor olması zaten başlı başlına oyunseverleri heyecanlandırmaya yetiyor.

Death Stranding'de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillerme Del Toro gibi ünlü isimler rol alıyor. Oyunun Türkiye PS Store fiyatı şu anda 429 TL. Death Stranding ayrıca Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılışının ardından geliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyor.