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    Death Stranding resmen PC için duyuruldu!

    Hideo Kojima, Death Stranding'in PC versiyonunu resmen doğruladı. 2020'nin yaz aylarının başında çıkış yapacak.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    1,6b
    9
    12
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Death Stranding resmen PC için duyuruldu!
    Tam Boyutta Gör

    Uzun zamandır internette dolaşan söylentiler resmen doğrulandı. Son yılların en heyecanla beklenen oyunlarından olan Death Stranding, çok yakında PC platformuna geliyor. Ünlü oyun yapımcısı Hideo Kojima, Death Stranding'in PC versiyonunun 2020 yaz aylarının başında çıkış yapacağını duyurdu. 

    Kojima Productions tarafından yapılan açıklamalarda Death Stranding PC portunun 505 Games tarafından dağıtılacağı belirtilmiş. 505 Games bu yılın sevilen oyunları Control ve Bloodstained: Ritual of the Night gibi yapımların da PC dağıtımını gerçekleştiren ekipti. Hideo Kojima, Death Stranding'in PC versiyonuyla ilgili önümüzdeki aylarda daha detaylı bilgilerin verileceğini söylüyor.

    Death Stranding, PlayStation 4 için 8 Kasım 2019'da çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun şu ana kadar yayınlanan fragmanları oldukça ilginçti, epey enteresan bir bilim kurgu hikayesinin bizleri beklediğini rahatlıkla söylebiliriz. Ancak tabi ki Death Stranding'in efsanevi yapımcı Hideo Kojima tarafından hazırlanıyor olması zaten başlı başlına oyunseverleri heyecanlandırmaya yetiyor.

    Death Stranding'de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillerme Del Toro gibi ünlü isimler rol alıyor. Oyunun Türkiye PS Store fiyatı şu anda 429 TL. Death Stranding ayrıca Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılışının ardından geliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyor. 



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    .PanxeR. 3 sa. en beğenilen
    Bazı exculusive fanları ağlar şimdi, özellikle sony konsol sahipleri oyunları hiç bir başka platformda çalışsın istemeyen benciller. Artık o devir bitti her cihazda her yerde herşeyi oynayabilmek istiyor insanlar.
    Bazı exculusive fanları ağlar şimdi, özellikle sony konsol sahipleri oyunları hiç bir başka platformda çalışsın istemeyen benciller. Artık o devir bitti her cih...
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    deoks 58 dk.
    Gaming pc ve ps4 pro sahibi olarak şu yazılanları hayretle okuyorum. Allah yardımcınız olsun.
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    Kerim5100 59 dk.
    PS'cilerin bir bu Yurtiçi Kargo simülatörü artistiği vardı onu da ellerinden aldınız yazıklar olsun size XD
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    kreat 1 sa.
    Baya hype yaptılar, boş çıkmasa bari ??
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    SakuraiTomoki 1 sa.
    Eğer PS4'te Türkçe çıkacaksa PC'dede Türkçe çıkacaktır diye umuyorum.
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    001ATB 2 sa.
    Hala konsol kullanan var mı bu devirde derken anlamadınız beni, bu nedenlerden birisi....
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    dere.beyi 2 sa.
    bence çok fazla sevilmeyecek bir oyun olacak eminim alıcısı sınırlı olacaktır çok saçma gözüküyor bu nedir ya
    [image]https://i.imgur.com/WC3arB4.jpgkont[/image]
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    Six Feet Under. 2 sa.
    Konsolcuların gözü yaşlı...
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    .PanxeR. 3 sa. en beğenilen
    Bazı exculusive fanları ağlar şimdi, özellikle sony konsol sahipleri oyunları hiç bir başka platformda çalışsın istemeyen benciller. Artık o devir bitti her cihazda her yerde herşeyi oynayabilmek istiyor insanlar.
    Yanıtla +5
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    soneday 4 sa.
    efsane olacak...
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    WmGMD 4 sa.
    Oynarız da 60 euro bozar bizi indirim bekleyip oynarız :D
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    death stranding, hideo kojima ve
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