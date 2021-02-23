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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney Plus'ın yetişkenlere yönelik servisi 'Star', Avrupa'da kullanıma sunuldu

    Disney'in yetişkenlere yönelik içeriklerini barındıran Star servisi bugün itibarıyla Avrupa'da Disney+'a eklendi. Star'ın kütüphanesinde 20th Century, ESPN ve ABC gibi devlerin içerikleri yer alıyor.
    23 Şubat 2021, 15:17 (21 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Disney Plus'ın yetişkenlere yönelik servisi 'Star', Avrupa'da kullanıma sunuldu
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    Disney Plus'ın global yayın hizmetleri bugün adeta bir kilometre taşını geride bıraktı. Disney'in sözünü verdiği 'yetişkenlere yönelik' yayın servisi 'Star' bugün itibarıyla Disney+ üzerinde yayın hayatına başladı. Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi bölgelerde artık Disney Plus aboneleri çok daha geniş bir kütüphanenin keyfini çıkarabilecek.

    ABD'deki Hulu servisinin global versiyonu olacak

    Star servisi içerik anlamında ABD'deki Hulu servisine benzeyecek. Disney şu anda ABD'de aile dostu içeriklerini Disney Plus üzerinde yayınlarken yetişkenlere yönelik programlarını ise Hulu'da abonelerine sunuyor. Star servisiyle birlikte şimdi bu strateji dünyaya açılmış olacak.

    Star servisi Disney'in genel eğlence içerikleri kütüphanesini bünyesinde barındıracak. İçerik sağlayıcıları arasında 20th Century Studios, ESPNDisney Television Studios (ABC ve Twentieth Television), FX Productions ve Searchlight Pictures yer alıyor. Burada özellikle de 20th Century'nin geniş kütüphanesi Disney+'ın eline çok büyük bir koz verecek.

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    Disney Plus'ın yetişkenlere yönelik servisi 'Star', Avrupa'da kullanıma sunuldu
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    Star servisinin kütüphanesi ülkeden ülkeye farklılık gösterecek. Örneğin How I Met Your Mother dizisi bazı ülkelerde Star'da sunulurken bazı diğer ülkelerde ise yayın hakları Netflix'te olduğu için kütüphanede yer almıyor. Dolayısıyla servisin Türkiye'ye gelmesi durumunda nasıl bir kütüphane sunacağını şu anda tam anlamıyla tahmin etmek zor. Ancak ortak yapımlar arasında Lost, The X-Files, Futurama ve 24 gibi diziler ve Logan, Deadpool, Die Hard, Alien ve Kingsman gibi filmler yer alıyor.

    Diğer taraftan Star servisi ayrıca ABD'de Hulu'ya özel olarak yayınlanan Solar Opposites veya Helstrom gibi dizileri de bünyesinde barındıracak.

    Disney ayrıca Star servisinde yayınlamak üzere yerel diziler ve filmler de hazırlamayı planlıyor. Örneğin Avrupa'da şimdiden 10 farklı Star-özel orijinal yapımı duyurulmuş durumda. İçerikler arasında Almanya'daki Türk asıllı bir ailenin başrolde yer aldığı bir komedi dizisi bile var.

    Disney, Star'ı tamamıyla Disney+'a dahil etti. Dolayısıyla servise harici olarak abone olmak mümkün değil. Star'ı da içerisinde barındıran Disney+ servisi Avrupa'da bu ay itibarıyla 8,99 Euro abonelik ücretine sahip.

    Disney+ servisinin bu yıl içerisinde Doğu Avrupa'ya geleceği açıklanmıştı. Türkiye'de de 2021 içerisinde yayın hayatına başlaması bekleniyor. Umuyoruz Disney en kısa sürede güzel bir yerel fiyatlandırmayla ülkemize adımını atar.



    https://deadline.com/2021/02/disney-launches-star-streaming-service-grown-up-beefs-up-parental-controls-1234698813/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 1 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 22 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 22 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DK32 1 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Disney Türkiye ye geldimi gelmedimi ? Ne zaman gelecek ?
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Lan oğlum yeter lan. Yeter lan hangisine üye olacağımızı şaşırdık lan yeter lan Allah belanızı versin lan
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