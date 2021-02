Disney Plus'ın yetişkenlere yönelik servisi 'Star', Avrupa'da kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör

Disney Plus'ın global yayın hizmetleri bugün adeta bir kilometre taşını geride bıraktı. Disney'in sözünü verdiği 'yetişkenlere yönelik' yayın servisi 'Star' bugün itibarıyla Disney+ üzerinde yayın hayatına başladı. Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi bölgelerde artık Disney Plus aboneleri çok daha geniş bir kütüphanenin keyfini çıkarabilecek.

ABD'deki Hulu servisinin global versiyonu olacak

Star servisi içerik anlamında ABD'deki Hulu servisine benzeyecek. Disney şu anda ABD'de aile dostu içeriklerini Disney Plus üzerinde yayınlarken yetişkenlere yönelik programlarını ise Hulu'da abonelerine sunuyor. Star servisiyle birlikte şimdi bu strateji dünyaya açılmış olacak.

Star servisi Disney'in genel eğlence içerikleri kütüphanesini bünyesinde barındıracak. İçerik sağlayıcıları arasında 20th Century Studios, ESPN, Disney Television Studios (ABC ve Twentieth Television), FX Productions ve Searchlight Pictures yer alıyor. Burada özellikle de 20th Century'nin geniş kütüphanesi Disney+'ın eline çok büyük bir koz verecek.

İlginizi Çekebilir

Disney Plus, 4 yıllık abone hedefine sadece 14 ayda ulaştı

Tam Boyutta Gör

Star servisinin kütüphanesi ülkeden ülkeye farklılık gösterecek. Örneğin How I Met Your Mother dizisi bazı ülkelerde Star'da sunulurken bazı diğer ülkelerde ise yayın hakları Netflix'te olduğu için kütüphanede yer almıyor. Dolayısıyla servisin Türkiye'ye gelmesi durumunda nasıl bir kütüphane sunacağını şu anda tam anlamıyla tahmin etmek zor. Ancak ortak yapımlar arasında Lost, The X-Files, Futurama ve 24 gibi diziler ve Logan, Deadpool, Die Hard, Alien ve Kingsman gibi filmler yer alıyor.

Diğer taraftan Star servisi ayrıca ABD'de Hulu'ya özel olarak yayınlanan Solar Opposites veya Helstrom gibi dizileri de bünyesinde barındıracak.

Disney ayrıca Star servisinde yayınlamak üzere yerel diziler ve filmler de hazırlamayı planlıyor. Örneğin Avrupa'da şimdiden 10 farklı Star-özel orijinal yapımı duyurulmuş durumda. İçerikler arasında Almanya'daki Türk asıllı bir ailenin başrolde yer aldığı bir komedi dizisi bile var.

Disney, Star'ı tamamıyla Disney+'a dahil etti. Dolayısıyla servise harici olarak abone olmak mümkün değil. Star'ı da içerisinde barındıran Disney+ servisi Avrupa'da bu ay itibarıyla 8,99 Euro abonelik ücretine sahip.

Disney+ servisinin bu yıl içerisinde Doğu Avrupa'ya geleceği açıklanmıştı. Türkiye'de de 2021 içerisinde yayın hayatına başlaması bekleniyor. Umuyoruz Disney en kısa sürede güzel bir yerel fiyatlandırmayla ülkemize adımını atar.

https://deadline.com/2021/02/disney-launches-star-streaming-service-grown-up-beefs-up-parental-controls-1234698813/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.