PUBG Mobile şampiyonasını ekibimiz eze eze kazandı

Tam Boyutta Gör Malezya ve Endonezya’da düzenlenen PUBG Mobile 2022 şampiyonasına gururumuz S2G Esports damga vurdu. 3 gün süren finallerde Brezilyalı, Nepalli ve Moğol rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasına ulaşmayı başardı.

S2G Esports göğsümüzü kabarttı

10 Kasım itibariyle Malezya’da start alan PUBG Mobile 2022 şampiyonasında elemeleri geçen 14 takım ve doğrudan davet edilen 2 takım olmak üzere toplam 16 takım Endonezya’da kıyasıya mücadele etti. Her gün 6 maç olacak şekilde 3 günlük final turnuvası az önce sonra erdi.

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İlk gün pek varlık gösteremeyen S2G ikinci gün ilk galibiyetini almayı başarmıştı. Brezilyalı 3 ekibin ağır dominasyonuna rağmen üçüncü gün adeta şov yapan S2G Sports rekor puanlara ulaşarak camiayı sevince boğdu. Özellikle Sylas maçlarda puanlara büyük katkı sağladı.

PUBG Mobile tarihinde en yüksek skor S2G Esports tarafından elde edildi. Şampiyon S2G toplamda 510 bin dolar büyük ödülün sahibi oldu. İkinci DRS Gaming ekibi 292 bin dolar, üçüncü Alpha 7 ekibi ise 217 bin doları kasasına koydu.

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Elbette Fire Flux Esports ekibinin de şampiyonaya katkısı yadsınamaz. Tüm maçlar boyunca alanda diğer ekiplerin puan almasına gücü yettiğince engel olmaya çalışan FF Esports kupanın ülkemize gelmesinde büyük pay sahibi. Şampiyonayı 15. sırada tamamlasa da ilk gün aldığı galibiyetle herkesi ümitlendirmişti. Yine ekibin önemli ismi Soulless şov maçını kazanarak 3000$ ödüle hak kazandı.

Sony Xperia’nın sponsor olduğu PUBG Mobile 2022 şampiyonasında oyuncular Sony Xperia 1 IV akıllı telefon modelinde maçlarını gerçekleştirdi. Toplamda ise 2.5 milyon dolar ödül dağıtıldı. PUBG Mobile 2023 şampiyonası ise ülkemizde gerçekleştirilecek.

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S2G Esports eze eze şampiyon